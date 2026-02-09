Новости технологий

В Татарстане фиксируют сбои в работе онлайн-сервисов

12:44, 09.02.2026

Больше всего жалоб связано с Hitvpn, Telegram и сервисом «Т-банк»

Фото: Артем Дергунов

Жители Татарстана сообщают о сбоях в работе ряда сервисов. За последний час из региона поступают жалобы на работоспособность онлайн-платформ и приложений.

скриншот c сайта Downdetector

Наибольшее число сообщений связано с сервисом Hitvpn— 28% обращений, Telegram — 13% обращений. На сбои в работе сервиса «Т-банк» указали 7% пользователей.

Ариана Ранцева

