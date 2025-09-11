Центробанк и налоговики предъявили Роберту Мусину иски на 4,7 миллиарда рублей

В реестр кредиторов банкира включили и требование самого «Татфондбанка» на 8,7 млрд

Арбитражный суд Татарстана принял в производство новые заявления на включение в реестр кредиторов Роберта Мусина — требования Центробанка на 3,1 млрд и УФНС по РТ на 1,6 млрд рублей. Незадолго до этого арбитраж удовлетворил иск самого «Татфондбанка» в лице АСВ к банкиру на 8,7 млрд и вернул в конкурсную массу должника свыше 20 гектаров проданной им земли в Лаишевском районе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Реестр требований к Мусину вырос до 33,3 млрд рублей

В банкротном деле Роберта Мусина произошли существенные события. Татарстанский арбитраж удовлетворил иск «Татфондбанка» к Роберту Мусину в размере 8,7 млрд рублей — требование АСВ включили в третью очередь реестра кредиторов должника. Основанием послужило апелляционное определение Верховного суда РТ от 23 мая 2025 года по уголовному делу дважды осужденного экс-главы ТФБ.

Первую судимость Мусин получил в сентябре 2021 года, когда Вахитовский суд Казани признал его виновным по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей.

Второй раз банкира осудили в ноябре 2024-го: Вахитовский суд признал его виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму в мае 2025-го ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отбыть более двух третей наказания и в июне вышел по состоянию здоровья.

В реестре кредиторов Мусина были требования на 24,6 млрд рублей: львиная доля — от «Татфондбанка» 23,8 млрд, остальная часть от связанных с ним компаний, которые сейчас представляет АСВ. С включением требования ТФБ сумма возросла до 33,3 млрд, но, похоже, этим не ограничится.

Требования Банка России и УФНС по РТ на 4,7 миллиарда

В сентябре Арбитражный суд РТ принял в производство новое заявление на включение в реестр кредиторов бывшего главы ТФБ — это требование Центробанка на 3,1 млрд рублей. Сумма была похищена у ЦБ в виде кредитов, полученных по подложному залогу — она проходила по четвертому эпизоду обвинения Мусина.

Судья Наталья Симакова потребовала от Банка России объяснений: почему, если о необходимости предъявить требование регулятору стало известно 30 апреля 2025-го, в суд он обратился только 13 августа? В качестве основания возникновения требования ЦБ сослался на приговор Вахитовского райсуда Казани от 27 сентября 2021-го и апелляционное определение Верховного суда РТ от 16 ноября 2022-го, когда действия по эпизоду с кредитом в 3,1 млрд рублей квалифицировали по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а Мусину сократили срок наказания на год. АС РТ рассмотрит заявление Центробанка в конце месяца.

Новый иск к бывшему руководителю ТФБ подали и татарстанские налоговики, предъявив ему 1,6 млрд рублей долга. Требование обосновали постановлением о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству имущественного характера от 28 ноября 2024 года.

Суд вернул свыше 20 гектаров проданных Мусиным земель под Казанью

В начале сентября татарстанский арбитраж удовлетворил иск Сергея Суханова, финансового управляющего Мусина, по возврату в конкурсную массу части земель, проданных аффилированной компании должника незадолго до финансового краха. Экс-главу «Татфонда» объявили банкротом еще в июле 2018 года, в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Прошлой осенью срок процедуры продлили до 23 января 2025-го, установив, что при отсутствии ходатайства финуправляющего он будет считаться продленным еще на шесть месяцев.

В эти дни Суханову удалось оспорить сделку Мусина с ГК «Триумф» — договор купли-продажи недвижимости от 19 июля 2016 года суд признал недействительным. За банкиром признано право собственности почти на два десятка земель на окраине деревни Обухово в Лаишевском районе рядом с застраиваемым коттеджным поселком Urman Village. Изначально это были два больших участка с кадастровыми номерами 16:24:240301:1406 и 16:24:240301:1407, но в дальнейшем их раздробили в основном по 6—9 соток, но есть и несколько наделов побольше по 1—1,8 га, еще один — почти 15 га. В общей сложности получилось 18 участков:

16:24:240301:1696;

16:24:240301:1700;

16:24:240301:1706;

16:24:240301:1707;

16:24:240301:1708;

16:24:240301:1718;

16:24:240301:1733;

16:24:240301:1736;

16:24:240301:1737;

16:24:240301:1738;

16:24:240301:1751;

16:24:240301:1764;

16:24:240301:1765;

16:24:240301:1767;

16:24:240301:1787;

16:24:240301:2260;

16:24:240301:3353;

16:24:240301:3354.

Общая площадь этих земель — 20,8 га, кадастровая стоимость — 191,9 млн рублей.

Автомобили и недвижимость в Казани и Москве

Сейчас финуправляющий Мусина оспаривает еще несколько сделок банкира — с его дочерью Аидой Гилязовой, а также с тремя подконтрольными фирмами: ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг», ООО «МР Девелопмент». По одному из заявлений Сергей Суханов намерен вернуть в конкурсную массу банкрота следующие объекты недвижимого имущества:

квартиру в Казани на пр. Победы, 122; нежилое помещение в Казани на ул. Муштари, 2а; жилой дом в селе Большие Ключи Зеленодольского района на ул. Дачной, 2а; земельный участок 16:20:050107:574 по тому же адресу; нежилое помещение в Москве на Пресненской набережной, 8; квартиру в Казани на ул. Муштари, 2а; машино-место по тому же адресу.

Во втором заявлении Суханов требует признать право собственности Мусина на автомобиль Chevrolet Express, в третьем — на земельный участок 16:16:215801:229 в Семиозерском поселении Высокогорского района площадью 3,5 га и кадастровой ценой 2,2 млн рублей.

В четвертом — возвращает пять легковых автомобилей и два прицепа:

Mercedes-Benz GL550 4-Matic, Toyota Highlander, Porshe Cayenne GTS, БМВ 750LI XDR1VE, ЛАДА 111960 «Лада-Калина», прицеп МЗСА 817715, прицеп МЗСА 8I771G.

В пятом заявлении управляющий добивается признания права собственности на пять объектов недвижимости. Это комплекс зданий бывшего хлебобараночного комбината в Казани на ул. Нариманова, 13 и его земля:

основное здание площадью 4,4 тыс. кв. м и с кадастровой ценой 54 млн рублей;

проходная в 83 кв. м за 1 млн;

еще одно здание на 725 кв. м за 9,3 млн;

земельный участок 16:50:011820:10 на 0,6 га за 41 млн;

земельный участок 16:50:011820:11 на 0,2 га за 12,3 млн.

Заявления на разных стадиях рассмотрения, решения по этим сделкам пока не приняты.