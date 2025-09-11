Следующая остановка — Старо-Татарская слобода?
В Казани переезжают Тинчуринский и Камаловский театры — переименуют ли остановки общественного транспорта
На этой неделе театр Камала официально сыграл последний спектакль в старом здании на ул. Татарстан, 1. В октябре его займет театр Тинчурина. Будет ли город в связи с этим событием переименовывать остановки общественного транспорта и как их можно было бы назвать? «Реальное время» изучило старые карты Казани и опросило краеведов.
Улица Горького — это, конечно, пионеры
Театр Камала с 1923 по 1988 годы работал в здании на Горького, 13. Как и сейчас, даже после появления нового храма Мельпомены, постановки шли в обеих локациях, поскольку уже в 1987-м официально открылось строение на Татарстан, 1. С 1988 года дом, возведенный архитектором Ксаверием Скаржинским и измененный Федором Амлонгом, начали осваивать тинчуринцы.
Если посмотреть на советскую схему троллейбусных маршрутов Казани, то мы увидим, что остановка в Старо-Татарской слободе тогда еще у сохранившихся номеров «Болгар» называлась «Улица Кирова», по предыдущему названию улицы Московской (оно до сих пор в ходу у горожан). При этом кажется очевидным дать ей новое наименование наряду с «Козьей» и «Суконной» — «Старо-Татарская слобода».
Между «Ленинским садом» («Университетской») и «Улицей Толстого» троллейбус делал остановку на маршруте — «Дворец пионеров». То есть раньше точка была привязана к Дворцу пионеров и школьников, построенному в 1961 году. Сейчас он называется Городским дворцом детского творчества им. А. Алиша. А может, назвать это место в честь соседнего музея Горького и Шаляпина?
Дом Кекина знают все!
Программист и краевед Илья Евлампиев, активно интересующийся историей транспорта, предлагает назвать остановку на Горького «Дом Кекина». Здесь этих объектов целых три — Горького, 3, 8 и 15. Но обычно горожане знают только доходный угловой на Галактионова.
С ним согласна и Марья Леонтьева, градозащитник, социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга».
— Я попыталась разобраться с тем, какие у нас в Казани правила присвоения и замены топонимов на остановках общественного транспорта, — говорит Леонтьева. — Названия даются в связи с доминантами и ключевыми ориентирами. Хорошо, если это подчеркивает историю места. В этом смысле, конечно, для остановки «Театр Камала» теперь идеально подойдет название «Старо-Татарская слобода» — это дополнительно проявит ее на картах и для жителей, и для гостей.
Шишкин согласен, что для остановки возле бывшего театра Камала трудно придумать более долговечные и узнаваемые названия, чем «Старо-Татарская слобода» или «Озеро Нижний Кабан». Ситуация с Тинчуринским театром сложнее:
— Самое простое — назвать ее «Улица Горького», но через пару остановок уже есть «Парк Горького», — говорит Шишкин. — Назвать по музею Горького и Шаляпина тоже можно, но не будет ли снова путаницы? Ведь улица Шаляпина у нас тоже есть совсем в другом месте. Как краеведу мне понравилось бы название «Дом Кекина». Во-первых, это здание довольно заметное как ориентир. Во-вторых, название его хорошо известно казанцам. В-третьих, для тех, кто не знает, или для гостей города название остановки будет лишним поводом расширить свой кругозор.
Евлампиев имеет в виду до сих пор существующие и даже обновляемые названия типа «Магазин Океан» или станция метро «Яшьлек» — не каждому это теперь понятно, но такой топоним возник из-за магазина рядом с Московским рынком. В связи с реконструкцией рынка его наименование еще больше ассоциируется с этой местностью.
У нового театра Камала когда-нибудь тоже может появиться отдельная остановка. Об этом говорил на встрече с коллективом в начале сезона худрук Ильгиз Зайниев, добавляя, что на это «должны быть физические возможности».
Переименовывать чаще? А сколько это стоит?
— «Старо-Татарская слобода» вместо «Театра Камала» — очень неплохое наименование, мне сильно нравится, — говорит краевед и фотограф Ян Гордеев. — По поводу названия остановки «Музей Шаляпина и Горького» нужно подумать, как вариант, наверное, да. Но сама проблема очень, очень большая.
«Реальное время» обратилось в мэрию города с запросом о возможном переименовании остановок общественного транспорта на ул. Горького и Татарстан. Вскоре пришел ответ: «Как сообщает Комитет по транспорту Казани, вопрос о переименовании остановочных пунктов «Театр Камала» и «Театр Тинчурина» в связи с переездом театров Комиссией по безопасности дорожного движения города не рассматривался. В ближайшее время вопрос будет вынесен на обсуждение. Отметим, что от театральных коллективов и общественности не поступало таких запросов».
