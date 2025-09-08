Выбор будущего: почему Татарстан голосует за преемственность

Решение на выборах раиса определит развитие республики на годы вперед

Фото: Из личного архива кандидата на должность Главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова

14 сентября каждый житель Татарстана сделает ключевой выбор, который повлияет на жизнь региона, его стабильность и благополучие каждой семьи. Голосуя за действующего руководителя, избиратели поддерживают не только проверенные результаты, но и четкий план уверенного развития.

Почему важно идти на выборы раиса, а еще важнее — проголосовать на них за Минниханова?

Предстоящие выборы раиса Республики Татарстан — событие, которое определит вектор развития региона на годы вперед. Это не просто процедура волеизъявления, а исторический шанс для каждого жителя напрямую повлиять на свое будущее и будущее своих детей. Участие в выборах — это гражданский долг, право и возможность выбрать лидера, который не только продолжит курс на устойчивое развитие, но и приумножит уже достигнутые успехи.

Это гражданская ответственность и исторический момент

Впервые в истории Татарстана будет избираться раис республики. Само это слово, пришедшее из многовековой традиции тюркских и восточных культур, где «раис» означало «глава», «предводитель», «лидер», говорит о многом. Выбор именно его — символичное обращение к историческим корням, к традициям, подчеркивающее особый статус и ответственность руководителя республики перед ее народом. Это придает происходящему особый, исторический вес. Каждый голос становится кирпичиком в фундаменте будущего Татарстана, возводимого на прочном основании его уникальной истории и идентичности. Участие в выборах — это право каждого повлиять на то, кто будет принимать ключевые решения следующие годы. Прийти на избирательный участок — значит, проявить уважение к себе, к своей республике и к ее будущему. Это возможность выбрать стабильность, развитие и преемственность. Это стратегическое видение и доказанная эффективность

Выбирая Рустама Минниханова, мы выбираем не обещания, а реальные, осязаемые результаты, достигнутые под его руководством. За прошедшие годы Татарстан под его началом не просто устоял перед лицом глобальной пандемии и санкционного давления, но и уверенно укрепил свои позиции как один из ключевых экономических драйверов России. Республика стабильно входит в топ-10 регионов страны по ключевым показателям: от объема промышленного производства и строительства до сельского хозяйства. Объем валового регионального продукта впервые в истории превысил 5,2 трлн рублей. Но главное — Минниханов доказал, что экономический рост — не самоцель, а инструмент. Его стратегия, в центре которой всегда находится человек, напрямую отражается на татарстанцах. Уровень безработицы в республике один из самых низких в стране (1,8%), а средняя зарплата за пять лет выросла в два раза. Это руководство, основанное на ответственности, стратегическом планировании и доказанной компетентности. Это социальные приоритеты и стремление к благополучию каждого

Рустам Минниханов за годы своего руководства выстроил одну из самых сильных в России систем социальной поддержки. Особый акцент всегда делается на адресности и поддержке самых уязвимых категорий: семей с детьми, малоимущих, людей с ограниченными возможностями. Благодаря такому подходу Татарстан занимает второе место в стране по самому низкому уровню бедности. Здоровье и образование стали настоящим приоритетом: за последнее десятилетие построено и капитально отремонтировано более 1,5 тыс. медицинских объектов, включая 779 современных ФАПов в селах. Республика — первый регион в ПФО по доступности онкопомощи, а благодаря расширенному неонатальному скринингу удалось значительно снизить младенческую смертность. В Татарстане за пять лет построено 48 школ и 59 детских садов, а результаты ЕГЭ наших школьников стабильно выше среднероссийских. Это прямое инвестирование в человеческий капитал, в благополучие каждой семьи. Это рост качества жизни здесь и сейчас

Визитной карточкой политики Минниханова стала масштабная работа по благоустройству, заложившая стандарты для национального проекта. Программы обновления общественных пространств и «Наш двор» кардинально преобразили города и села республики. Появились новые парки, набережные, бульвары, современные детские и спортивные площадки. Важно, что комфортная и безопасная среда стала доступна не только жителям Казани или Набережных Челнов, но и малых городов, поселков и сел. Казань вошла в тройку крупнейших городов России с самой комфортной городской средой, а сама республика лидирует в ПФО по этому показателю. Это курс на человекоцентричный подход, где развитие экономики и инфраструктуры является инструментом для повышения качества жизни каждого отдельного человека. Это уверенное будущее с развитием инфраструктуры

Голосуя за Минниханова, мы голосуем не только за его уже свершившиеся достижения, но и за четкий, продуманный план на будущее. В 2025 году по его инициативе в Татарстане стартовали две масштабные программы, которые закладывают основу для будущего качества жизни на годы вперед. Первая — программа модернизации коммунальной инфраструктуры с бюджетом 11,7 миллиарда рублей. В ее финале планируется модернизировать 136 объектов, что улучшит качество услуг для более чем миллиона татарстанцев. Вторая программа касается комплексной модернизации улично-дорожной сети с объемом финансирования более 79 миллиардов рублей. Работы охватили ключевые агломерации и дороги в районных центрах и сельских поселениях, что улучшит логистику, безопасность и комфорт передвижения. Эти проекты — логичное продолжение курса: сначала республика создавала новые общественные пространства, теперь настала очередь модернизации «базовой» инфраструктуры, обеспечивающей повседневный комфорт. Это ваш выбор и ваше будущее

Выборы — это момент истины, когда мы сообща определяем свою судьбу. Рустам Минниханов за годы своего руководства показал умение слушать людей и принимать решения для улучшения их жизни. Его программа построена на реальных достижениях и обоснованных планах, а главный приоритет — создание комфортных условий для всех жителей Татарстана. Голос за него — это голос за стабильность, развитие и заботу о будущем республики, где каждый человек важен и может рассчитывать на поддержку. Приходите в ближайшее воскресенье, 14 сентября, на выборы и сделайте осознанный выбор — проголосуйте за продолжающееся процветание Татарстана, проголосуйте за Рустама Минниханова.

Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Кутилов Владимир Леонидович, ИНН 164703880438. Место жительства: 422621, Республика Татарстан, Лаишевский район, д. Кзыл-Иль. Заказчик: Кандидат на должность Главы (Раиса) Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 02.09.2025. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

