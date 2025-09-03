Эпидемия мошенничества: как в Татарстане борются с потерей 3 млрд рублей

Еженедельный ущерб достигает 100 млн

В Татарстане мошенники за семь месяцев похитили более 3 млрд рублей, а еженедельный ущерб достигает 100 млн. Преступники используют дипфейки знаменитостей и официальных представителей, создают сим-боксы и шантажируют людей. При этом в России с 1 сентября начал действовать целый пакет защитных мер — от маркировки звонков до системы «второй руки», однако деятельность мошенников только прогрессирует с новыми способами получения денег. Как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».

Ущерб от мошенников превысил 3 млрд рублей

Сумма ущерба от мошенничеств в Татарстане за семь месяцев 2025 года превысила 3 млрд рублей. Эта цифра продолжает расти: за аналогичный период прошлого года она составляла 2,9 млрд рублей. Такие данные привел оперуполномоченный по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД Радис Юсупов.

Он сообщил о самой изощренной схеме — «блокировке счетов» от имени сотрудников банка или правоохранительных органов. Мошенники, используя социальную инженерию и дипфейки, полностью берут контроль над выбором жертвы.

— Они используют функцию замены лица. Представляются. Могут выступить как Том Круз, Киану Ривз, а пенсионеры, которые ни разу не видели этих актеров, могут полностью довериться этим людям, — заявил оперуполномоченный.

Схема начинается с телефонного звонка. Злоумышленник под любым предлогом выманивает у жертвы код доступа к порталу «Госуслуги». После этого начинается психологическая атака.

— Потерпевшим поступают звонки уже с других номеров, представляются правоохранительными органами. На жертв оказывается давление, указывается, что с их счетов происходят сомнительные операции, на них оформляются кредиты, их жилье пытаются продать, — пояснил Юсупов.

Главная задача преступников — изолировать человека от родственников и заставить действовать втайне.

— У нас были случаи, когда потерпевших убеждали уйти из дома, купить новый телефон, новую сим-карту и втайне от родственников совершать операции, — привел пример представитель МВД.



Напомним, что с 5 июля 2025 года в России ужесточена ответственность за пособничество мошенникам:

передача своей банковской карты третьим лицам для совершения противоправных операций теперь грозит уголовным сроком до 3 лет лишения свободы;

скупка карт и обналичивание средств по ним — до 6 лет лишения свободы;

С 1 сентября за продажу или передачу своей сим-карты мошенникам также ввели административную ответственность — штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

— Усредненный возраст жертвы — 70, 50, 25 лет. То есть о чем это говорит? О том, что мошенники работают с разными слоями населения, — отметил Юсупов. При этом представители МВД уверяют, что по количеству зарегистрированных преступлений уже видна положительная динамика, их число идет на спад.

За неделю в Татарстане крадут до 100 млн рублей

Каждую неделю более 50 жителей Татарстана становятся жертвами мошенников, а общий ущерб от их действий может достигать 100 млн рублей. С начала 2025 года с использованием IT-технологий совершено уже более 17 тыс. преступлений — это 57% от всех зарегистрированных в республике. Такие цифры привел старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью республики Михаил Желаев.

— Люди отдают собственные многолетние сбережения, заемные кредитные средства и имущество, — заявил он.

По данным прокуратуры, более 211 несовершеннолетних, 3 тыс. пенсионеров, 250 людей с инвалидностью стали жертвами преступников.

Техническая основа мошенничества — сим-боксы. Это многоканальные телефоны, которые позволяют преступникам, находясь за пределами России, массово обзванивать россиян с номеров отечественных операторов.

— Основной критерий для успешной преступной деятельности — расположение сим-боксов на территории России, — отметил Желаев.

Результаты работы с начала года:

выявлено и изъято 66 сим-боксов;

изъято более 12 тыс. сим-карт.

Прокурор призвал граждан к бдительности, приведя пример: одно из изъятий в Казани произошло по сигналу туриста, который заметил подозрительную антенну на фасаде жилого дома.

Также стоит отметить отдельную категорию киберпреступников — дропперов, подставных лиц, на которых оформляются карты и счета для обналичивания денег.

— В текущем году в республике уже выявлено более 60 преступлений, — сообщил представитель прокуратуры.

Ужесточение наказания за пособничество (до 6 лет лишения свободы) привело к резкому росту черной цены на «дропперские» карты:

начало 2025 года: 15 тыс. рублей за карту;

август 2025 года: более 100 тыс. рублей за карту.

Также прокуратура активно подает иски, чтобы вернуть пострадавшим хотя бы часть украденного. За 2025 год: 111 исковых заявлений о взыскании неосновательного обогащения с дропов на сумму 37 млн и 100 исков об оспаривании кредитных договоров, навязанных мошенниками, на сумму 25 млн.



Татарстан — лидер в России по числу образовательных организаций по финансовой грамотности

В прошлом году во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие 58 тыс. татарстанцев. В республике было размещено более 9 тыс. билбордов с информацией о защите от мошенников, рассказала Елена Кирсанова, начальник экономического отдела Отделения Банка России — Национального банка по республике.



— Банки благодаря принятым мерам отразили попытки хищения более 82 млн раз. Это защитило порядка 8 трлн рублей денег, находящихся на счетах клиентов, — рассказала Елена Кирсанова.

Кирсанова выделила две новые опасные схемы, на которые следует обратить внимание:

Токенизированные карты. Мошенники убеждают жертву скачать вредоносное приложение и привязать данные карты. Затем они привязывают эти данные к своей токенизированной карте и снимают деньги через банкомат.

Фальшивые письма от имени Банка России. Преступники рассылают письма с логотипом ЦБ, сообщая о якобы открытом международном счете и угрожая штрафами. Для «закрытия» счета человека убеждают перевести деньги на «безопасный» счет.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступил в силу пакет законов для усиления защиты граждан от мошенников:

маркировка бизнес-звонков: все звонки от организаций теперь маркируются — на экране телефона отображается не только номер, но и название компании, а также категория вызова (банковские услуги, реклама, недвижимость и др.);

контроль сим-карт: введен прямой запрет на передачу сим-карт третьим лицам (кроме членов семьи и близких родственников). Граждане могут установить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на заключение новых договоров связи;

защита от спама: появилась возможность блокировки рекламных звонков через сотовых операторов;

самозапрет на кредиты: теперь оформить запрет на получение кредитов можно не только онлайн через «Госуслуги», но и очно через МФЦ;

система «второй руки»: можно назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать крупные банковские операции (выдача наличных, оформление кредитов);

период охлаждения: при подозрительных операциях в банкоматах банк может ограничить выдачу кредитов от 50 до 200 тыс. на четыре часа, а свыше 200 тыс. — на двое суток;

доступ правоохранителей: введен внесудебный порядок получения правоохранительными органами информации по банковским операциям для расследования уголовных дел;

защита от вывода средств: усилены меры противодействия выводу похищенных денег через мобильные телефоны.