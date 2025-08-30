Гид по улице Каюма Насыри: татарский богослов, конфетный король и конфликт с богачами слободы

Прогулка по улице Захарьевской, часть 2-я

Марджания. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Если по левой стороне в самом начале улицы Марджани в Казани находятся обновленные исторические здания, превращенные в офисы, кафе и магазины, то справа сохранилась парочка старинных домов, жизнь в которых словно замерла. Хотя здесь жили примечательные люди, интересные не только с точки зрения науки, богословия, но и для туристов. Давайте начнем со знакомства с этими особняками.

Дом Шигабутдина Марджани (К. Насыри, 10)

Марджани приехал в Казань после учебы в Бухаре и Самарканде, здесь его избрали имам-хатыбом и главным мударисом 1-й соборной мечети, которая впоследствии стала называться мечетью Марджани. В 1858-м появился этот дом. Здесь ученый написал, в частности, трактат «Мустафад ал-ахбар» по истории Казани, Болгар и известных деятелей.



В 1863-м в здании случилось возгорание, его восстанавливал архитектор Петр Романов. Здесь находилась его библиотека. В дальнейшем дом сильно пострадал во время другого пожара в 1918 году. Марджани принимал здесь, например, инспектора татарских школ Василия (Фридриха) Радлова, востоковеда Николая Катанова и зоолога Альфреда Брема. Позднее домом владел его сын, имам Бурганутдин. К Универсиаде здесь провели реставрацию, затем восстанавливали интерьер. Сейчас здание закрыто, но во дворе начали проводить мероприятия, к примеру кинопоказы. Есть шанс, что когда-нибудь здесь откроется музей.

Дом Марджани, двор. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Ибрагимова (К. Насыри, 12)

Это пример затянувшегося ожидания реставрации. Дом построил Гильмутдин Валиуллин. Сначала полукаменный, причем разделенный не по уровням, а пополам. Потом, уже в начале прошлого века, появился двухэтажный кирпичный флигель, который сейчас доминирует в этой композиции.

Гильмутдин Ибрагимов родом был из Шапкино (ныне Камско-Устьинский район РТ), торговал бакалеей и хлебом в лавке у Сеннобазарской мечети. Его сын Валиулла занялся кондитерским производством. С братом Усманом, который был младше на 12 лет, в 1912-м они основали полное товарищество «Торговый Дом Валиулла Ибрагимов с братом». Одна из фабрик располагалась в современном музее Габдуллы Тукая, а тогда в доме Биби-Марьям-Бану Апаковой-Шамиль, которая продала его после смерти мужа, отставного генерала Мухаметшафи Шамиля.

В наше время с домом происходит та же ситуация, что и с Мергасовским — несколько семей не согласны съезжать отсюда на предложенных условиях. Предполагалось, что реставрация в любом случае начнется — здание на углу пошло трещинами, крыша обвалилась. Однако пока единственное, что удалось сделать, — украсить его оконными проемами и предметами с блошиного рынка.

Дом Ибрагимова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Медресе «Марджания» (К. Насыри, 15)

У Первой соборной мечети было медресе, работавшее в здании на углу современных Фатиха Карима и Шигабутдина Марджани. Попечителями мечети были купцы Юнусовы. Со старшим, Ибрагимом, у Марджани произошел конфликт. В результате в 1871-м было построено медресе, которое курировал сам имам. Деньги на него он просил у Юнусовых, те отказали, тогда имам обратился к другим купцам.

В 1875 году здание сгорело, потому что Ибрагим Юнусов устроил поджог. Новое появилось в 1881-м. Здесь работал сын Марджани Бурганутдин Багаутдинов. Несмотря на то, что после революции медресе закрылось, имам Сафиулла Абдуллин преподавал до 1923-го. Среди тех, кто посещал медресе, — композитор Салих Сайдашев.

Здание Юнусовского медресе наследники передали Обществу пособия бедным мусульманам города Казани. Сейчас на этом месте многоэтажный жилой дом. Имя Ибрагима Юнусова, которого также называли Озын Ибрай, Длинный Ибрай, вспомнили, когда в сентябре 2023 года вандалы разрушили его памятник на Ново-Татарском кладбище.

Медресе Марджани работает до сих пор. Сейчас здесь казанское представительство Болгарской Исламской академии. При этом в советские годы и даже в наше время медресе окнами выходило на проезжую улицу, а за ним стояли жилые дома, снесенные в ходе подготовки к Универсиаде-2013.

Медресе сейчас. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Жилой дом (К. Насыри, 18)

Редкий пример сталинского классицизма, уже переходящего в хрущевский функционализм. Этот дом построили в 1955 году. С него было сделано несколько памятных фото, описывающих обстановку у мечети Марджани в праздничные дни — двор заполнен людьми, на улице — такая же внушительная толпа.

Каюма Насыри, 18. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Мечеть Марджани (К. Насыри, 17)

Открытая в 1770 году мечеть была так востребована в советское время, поскольку являлась единственным действовавшим мусульманским молельным домом в Казани. При этом долгое время первый этаж и подвальные помещения принадлежали артели инвалидов. Надо отметить, что историческое здание мечети — это то, что мы видим слева, с минаретом и внушительным забором, с этой стороны заходили и посетители. Следующая часть, формирующая площадь, появилась в 1980-е годы. Правое крыло построили к 1000-летию Казани.

Мечеть Марджани. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

При этом у ограды долгое время стоял дом Мифтахутдина Валишина, а ближе к углу в 1872-м появился и флигель. Валишин приехал из деревни Кушлауч (ныне Арский район), где родился Габдулла Тукай. Зарабатывал на торговле бакалеей и хлебом, на эти деньги строили мечети, к примеру в селе Атабаево Лаишевского района. Вместе с Валиуллой Гизетулиным дал деньги на ажурный круговой балкон мечети Марджани, спонсировал медресе в Ново-Татарской слободе. Его сын прожил другую жизнь — Мухамет Валишин был актером труппы «Сайяр», ему принадлежал дом у мечети.

Дом Валишина, фото из книги «Памятники культуры и истории татарского народа». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru