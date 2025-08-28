Антиквариат, декор и большой бюджет: на «Печән базары» обсудили татарский дизайн

Как отразить этнические элементы в интерьере и создать татарский дом

Татарский дом, рисунок Петра Дульского. Фото: предоставлено ИЯЛИ

Главной темой фестиваля «Печән базары», который проходит на набережной Нижнего Кабана в Старо-Татарской слободе Казани, стал татарский дом. О том, как отразить национальный колорит в интерьере, рассуждали Рауза Султанова, заведующий отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства, а также Джамиля Хуснутдинова, основатель тюменской студии «Мирас».

Цветастый и яркий

Рауза Султанова представила выставку «Татар йорты», или «Татарский дом», основанную на материалах экспедиций 2021—2024 годов по Татарстану, Поволжью, Уралу и Сибири. Во время этих поездок сотрудники ИЯЛИ, а именно Султанова и кандидат искусствоведения Людмила Шкляява изучали, как живут татары. Проекты, представленные в экспозиции, создали архитекторы Галина Бакулина, Рустем Шамсутов и другие.

— Вы скажете, дома получились красивые, но выдуманные. Но это не так, мы сделали типологию такой, какая она и есть, — отметила Султанова.

Некоторых домов, описанных в исследованиях, указала Султанова, уже нет, вроде тех, что стояли в сгоревшей деревне Юлдус в Курганской области. Но остались проекты. У многих домов уже не было полноценного декора, но всю информацию по ним брали в работу.

Рауза Султанова. предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

Чем выделяется татарский дом? Цветастостью, яркими наличниками, садом, воротами, палисадником, зданием и входом, спрятанным внутри, а раньше даже раздельным входом для мужчин и женщин. Но это про внешнее, а ведь есть еще и внутренний декор. При этом у каждого района есть и свои особенности, что можно заметить на представленной выставке «Татар йорты». К примеру, у Яушевых в Троицке могло быть по 30-40 окон!

Особенности эти можно увидеть и в Старо-Татарской слободе. Например, у стоящего у памятника Марджани дома Вали-бая — масштабного комплекса с сохранившимися дворовыми постройками — или возрожденного из пепла дома Вафы Бахтеева. В масштабном виде особенности татарского дизайна можно увидеть в Заказанье, Атнинском, Высокогорском, Кукморском, Балтасинском районах.

Карл Гун. предоставлено ИЯЛИ

Многофункциональность и вышивка

Султанова остановилась на изображении Петра Дульского «Черная изба в татарском доме. Деревня Большая Атня, дом Ахмедхана Хабибуллина, 1923 г.».

Здесь видно большое многофункциональное саке, разделенное на две части. Здесь спали, ели, читали намаз. Вдоль стен наверху развешивается түрләмә и кашага, своеобразный матерчатый расшитый бордюр. Много полотенец (сөлге, тастымал), занавеси (чаршау), скатерти (ашъяулык), покрывала для посуды (япма). Немало времени Султанова посвятила описаниям техник ткачества: браной, выборной, закладной, в рубчик, перебором.

Сейчас эти элементы можно увидеть не только в жилых домах, но и в общественных пространствах, ресторанах, отмечала Султанова.

В татарском доме также обязательно были сундуки — для хранения приданого, для сна, сидения. И, конечно, в татарском доме была печь!

При этом в убранстве ощущается и европейское влияние. На гравюре 1862 года Карла Гуна можно увидеть дом муллы, с печью, украшенной майоликой. Занятно, отмечает Султанова, что в татарских домах вешали часы, которые звонили с опозданием, выстраиваясь в продолжительную мелодию. Здесь ставили столы, стулья, диван, зеркала.

Выставка «Татар йорты». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Современный дизайн — это тоже этно

Архитектор и дизайнер Джамиля Хуснутдинова на «Печән базары» приехала из Тюмени. На фестивале она курировала проект фотозоны, в котором разместила элементы уже современного татарского дизайна.

Хуснутдинова рассказала, что у нее есть несколько татарских проектов. К примеру, детский сад с работой художницы Гузель Хайбуллиной, по эскизу которой создали мурал на ул. Татарстана, 7.

— Делая очередной дизайн-проект в современной стиле, я начала задумываться, что все эти стили — тоже народные. К примеру, ваби-саби — это японский, основанный на их философии. Я подумала, чем наша татарская культура хуже? У нас есть своя красота, неповторимая эстетика, — рассказала Хуснутдинова. При этом в обществе сильно чувство ностальгии, что проявляется и в дизайне интерьера.

При этом простой перенос деревенских интерьеров не сработает, особенно если это делается на каком-нибудь 19-м этаже. То же самое касается одежды, которую нельзя просто реплицировать. Хуснутдинова описала несколько своих приемов. Первая — визуальная метафора, когда через этнические элементы создается определенный «вайб». К примеру, перегородка делается по аналогии с деревенским забором.

Второй прием — декорирование. Не только орнаменты, но, к примеру, и татарское стихотворение. Такой способ активно используется на «Печән базары», отметила Хуснутдинова. Третий прием — внедрение старого дома. В современном интерьере появляются элементы антиквариата.

— Мне нравится, когда это не просто вещи, купленные, как антиквариат. А, к примеру, сундук бабушки, который мы отреставрировали и дали ему вторую жизнь, — отметила Хуснутдинова.

Смыслы у интерьеров могут быть у всех свои, говорит дизайнер. Орнамент работает, как культурный код. К примеру, сказала Хуснутдинова, по наличникам в доме ее бабушки и дедушки можно узнать, сколько у них было детей. Второй пласт — это природность. Еще один — водная стихия. Важная метафора — надежность. Часто появляется в новом дизайне и очаг.

Что сделать, чтобы ваш дом был татарским? По мнению, Хуснутдиновой, первое — дать вторую жизнь вещам ваших бабушек и дедушек. Второе — декорировать предметы. Третье — обращаться к специалистам.

29 августа лекторий на тему татарского дома на фестивале продолжится. О золотоордынском периоде расскажет историк Ленар Абзалов. А дизайнер Эндже Киямова покажет, как была устроена татарская юрта (ее дизайн проявляется и в избе, и в современной квартире). В конце же организаторы устроят дискуссию про экономику татарского дизайна.