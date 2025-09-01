Раис Татарстана стал лидером по коммуникации во внешнем контуре

Авторы рейтинга политической устойчивости глав регионов России отметили международную активность Рустама Минниханова

Фото: Реальное время

Российский коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил XX рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», в котором первое место по развитию коммуникаций на международном уровне занял раис Татарстана. Авторы исследования высоко оценили вовлеченность Рустама Минниханова в мировую повестку, назвав его «безусловным лидером по количеству контактов с международными лидерами». Подробности — в материале «Реального времени».

«Глава региона, вовлеченный в мировую повестку»

В августе вышел юбилейный XX рейтинг политической устойчивости глав регионов России от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В числе лидеров среди губернаторов с самыми устойчивыми позициями оказался раис Татарстана. Авторы исследования назвали его главным достижением борьбу за право регионов самостоятельно определять систему местного самоуправления.

— Глава Татарстана показал свой особый статус и возможность влиять на федеральную повестку. В этой связи можно ожидать особой поддержки республиканских властей на локальном уровне, в сельских муниципалитетах Татарстана, — говорится в обзоре.

Составители рейтинга сообщили, что глава Татарстана, губернатор Нижегородской области и руководитель Пермского края находятся в группе лидеров политической устойчивости в ПФО, которых объединяет высокий уровень федерального патронажа, наличие больших проектов развития, низкий уровень элитных конфликтов и отсутствие коррупционных скандалов. При этом, помимо коммуникации с федеральными элитами, некоторые губернаторы играют значимую роль в выстраивании международных контактов.

— По итогам интегрированного Индекса плотности международных контактов глав российских регионов за январь — июль 2025 года абсолютным лидером по коммуникации во внешнем контуре является Рустам Минниханов, — заявили исследователи. — Глава Татарстана — безусловный лидер по количеству контактов с международными лидерами, что закрепляет за Миннихановым особый статус главы региона, вовлеченного в мировую повестку.

скриншот рейтинга "Минченко консалтинг"

Казань в центре мировых событий

Татарстан в последние годы стал площадкой крупных международных событий. Две недели назад завершился III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» с участием более 10 тысяч человек из 40 стран. Провели более 70 сессий, посвятив основную часть дискуссий деловому сотрудничеству двух стран и вопросам логистики для увеличения грузовых и пассажирских потоков. В работе форума участвовало около 200 китайских компаний, было подписано свыше 30 соглашений о сотрудничестве, а в Казани открыли центр содействия китайским инвестициям.

Завершился III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» с участием более 10 тысяч человек из 40 стран. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Республика стала главной площадкой экономического взаимодействия России и со странами исламского мира. В мае прошел XVI Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». Третий год он проходит в статусе федерального, принял на треть больше гостей — свыше 22 тысяч человек из 103 стран. Форум способствует привлечению инвестиций не только в Татарстан, но и в целом в Россию, а также эффективной интеграции нашей экономики в странах ОИС. Раис РТ на полях KazanForum провел 50 встреч с высокопоставленными гостями, а представители власти и бизнеса подписали 130 соглашений.

Грандиозным в масштабах всей России и мира стал XVI саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года. Казань собрала руководителей и делегации 36 государств и шести международных организаций, 24 страны были представлены своими лидерами, большинство из которых лично встретил в аэропорту Рустам Минниханов. Весь мир облетели кадры теплых приветствий у красных дорожек и чак-чака, которым угощали высоких гостей, например, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди или президента Белоруссии Александра Лукашенко. Владимир Путин во время саммита БРИКС в Казани провел 17 встреч с руководителями иностранных государств и международных организаций. В ряде из них, с главами Китая, Турции и Египта, раис Татарстана участвовал на правах принимающей стороны.



Весь мир облетели кадры теплых приветствий у красных дорожек и чак-чака, которым раис Татарстана угощал высоких гостей, например, председателя КНР Си Цзиньпина. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сам Рустам Минниханов также провел двусторонние переговоры с главами государств Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), а также с президентом Нового банка развития БРИКС. Кроме того, вручил туркменскому, узбекскому и азербайджанскому лидерам орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.

Историческую встречу глав мирового большинства в Казани, приверженность к укреплению международного сотрудничества назвали главным итогом саммита БРИКС. Решающую роль в этом отвели организаторам встречи — властям Татарстана, чью работу отметил Владимир Путин. Перед стартом мероприятия он объяснил выбор Казани: «Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань — один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент, и сегодняшний Минниханов — работают хорошо». По итогам саммита глава российского государства еще раз поблагодарил руководство республики и города.

Внешние связи Татарстана

Международное и межрегиональное сотрудничество Татарстан ведет в тесном взаимодействии с федеральными органами власти и в рамках единой внешней политики России. Экономика республики интегрирована в систему мировых хозяйственных связей, около половины промышленной продукции уходит на экспорт. Многолетний опыт руководства Татарстана в выстраивании деловых связей в мире дает свои плоды. Внешнеторговый оборот республики в 2024 году составил $16,2 млрд — это на 12,2% больше, чем годом ранее. Татарстан активно развивает международное сотрудничество и поддерживает торговые отношения с 136 странами.

За последние 15 лет в республику привлекли более $8 млрд иностранных инвестиций. По итогам 2024 года ключевым иностранным инвестором Татарстана стал Китай, на долю которого пришлось свыше 80% вложенных средств, а оборот с этой страной превысил $3,3 млрд. Наш регион занял второе место после Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России и удерживает эту позицию седьмой год подряд.



Татарстан занял второе место после Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России и удерживает эту позицию седьмой год подряд. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстанская ОЭЗ «Алабуга», которую считают крупнейшей в России особой экономической зоной промышленно-производственного типа, насчитывает около 60 резидентов. Большинство предприятий ведут промышленную деятельность. Растет интерес и ко второй ОЭЗ в республике — «Иннополису». На территории ИТ-центра российского масштаба и нового высокотехнологичного города действуют 333 компании — 130 резидентов, 59 партнеров и 144 стартапа. В республике также действуют пять ТОСЭР, индустриальные и промышленные парки, всего порядка 100 площадок.

Кроме участия в работе БРИКС, республика активно участвует в других евразийских интеграционных процессах, развивает стратегическое партнерство со странами СНГ и ШОС. На восточном направлении укрепляются давние связи Татарстана с Организацией Исламского сотрудничества. По поручению Владимира Путина с 2015 года возобновилась деятельность Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее работа направлена на объединение усилий различных стран, общественных институтов в противодействии растущим угрозам международной безопасности, базирующимся на искажении основных постулатов ислама, а также на расширение экономического, культурного, образовательного сотрудничества нашей страны с исламскими государствами.

В начале августа раис республики представил Татарстан на конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Рустам Минниханов выразил надежду, что итоговая декларация конференции отразит призыв к совместному поиску решений. «Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов России, который также не имеет прямого выхода к морю. Тем не менее благодаря поддержке нашей страны за последние десятилетия нам удалось добиться значительных успехов в развитии международных связей и экономики. Мы активно расширяем торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество со многими странами мира, реализуем совместные проекты и привлекаем инвестиции», — заявил он.



На восточном направлении укрепляются давние связи Татарстана с Организацией Исламского сотрудничества. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2022 году Татарстан отметил 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, проведя перед празднованием масштабные работы по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск. В республике уделяют особое внимание делу сохранения Всемирного наследия. Сегодня у Татарстана сразу четыре объекта в списке ЮНЕСКО: Казанский кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска и Астрономические обсерватории КФУ.

У республики богатый опыт и в проведении международных спортивных мероприятий. В 2013 году Казань приняла Всемирную летнюю Универсиаду с участием 12 тысяч гостей из 160 стран мира. Ее наследием стала развитая инфраструктура для профессионального и массового спорта, а также новые дороги, мосты и развязки. Крупный турнир прошел в Татарстане в 2015 году — Чемпионат мира по водным видам спорта с участием 2,6 тысячи спортсменов из 190 стран мира и охватом телеаудитории 6,8 млрд человек. В 2017-м в Казани состоялись шесть матчей Кубка конфедераций ФИФА. В 2019-м прошел мировой чемпионат по рабочим специальностям (WorldSkills). В 2024-м в городе провели спортивные Игры стран БРИКС, которые собрали свыше 5 тысяч человек из 82 стран.



В 2024-м в городе провели спортивные игры стран БРИКС, которые собрали свыше 5 тысяч человек из 82 стран. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Совместно с МИД России Татарстан активно сотрудничает с соотечественниками за рубежом — это еще одно направление развития внешних связей республики. Во время рабочих визитов в другие страны Рустам Минниханов посещает местные татарские диаспоры. В республике реализуют масштабные проекты по поддержке национальной культуры и языка, взаимодействуют по этим вопросам с заграничными татарскими сообществами. Ежегодно при поддержке Татарстана за рубежом проходит порядка 80 Сабантуев почти в 30 странах мира. Проводится всемирная образовательная акция по проверке грамотности «Татарча диктант». С 2017 года реализуется региональная государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом». В 2023 году в программе приняли участие порядка 180 российских соотечественников и 470 членов их семей. Растет число иностранных студентов — в вузах Татарстане учатся свыше 22 тысяч человек более чем из 150 стран мира.

Внешние связи республике помогают развивать ее 11 зарубежных представительств. В самом Татарстане работают генконсульства Турции, Ирана, Казахстана, Венгрии, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, отделение Посольства Беларуси в Казани. На очереди открытие генеральных консульств Королевства Саудовская Аравия и Индии.

