Раис Татарстана стал лидером по коммуникации во внешнем контуре
Авторы рейтинга политической устойчивости глав регионов России отметили международную активность Рустама Минниханова
Российский коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил XX рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», в котором первое место по развитию коммуникаций на международном уровне занял раис Татарстана. Авторы исследования высоко оценили вовлеченность Рустама Минниханова в мировую повестку, назвав его «безусловным лидером по количеству контактов с международными лидерами». Подробности — в материале «Реального времени».
«Глава региона, вовлеченный в мировую повестку»
В августе вышел юбилейный XX рейтинг политической устойчивости глав регионов России от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В числе лидеров среди губернаторов с самыми устойчивыми позициями оказался раис Татарстана. Авторы исследования назвали его главным достижением борьбу за право регионов самостоятельно определять систему местного самоуправления.
— Глава Татарстана показал свой особый статус и возможность влиять на федеральную повестку. В этой связи можно ожидать особой поддержки республиканских властей на локальном уровне, в сельских муниципалитетах Татарстана, — говорится в обзоре.
Составители рейтинга сообщили, что глава Татарстана, губернатор Нижегородской области и руководитель Пермского края находятся в группе лидеров политической устойчивости в ПФО, которых объединяет высокий уровень федерального патронажа, наличие больших проектов развития, низкий уровень элитных конфликтов и отсутствие коррупционных скандалов. При этом, помимо коммуникации с федеральными элитами, некоторые губернаторы играют значимую роль в выстраивании международных контактов.
— По итогам интегрированного Индекса плотности международных контактов глав российских регионов за январь — июль 2025 года абсолютным лидером по коммуникации во внешнем контуре является Рустам Минниханов, — заявили исследователи. — Глава Татарстана — безусловный лидер по количеству контактов с международными лидерами, что закрепляет за Миннихановым особый статус главы региона, вовлеченного в мировую повестку.
Казань в центре мировых событий
Татарстан в последние годы стал площадкой крупных международных событий. Две недели назад завершился III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» с участием более 10 тысяч человек из 40 стран. Провели более 70 сессий, посвятив основную часть дискуссий деловому сотрудничеству двух стран и вопросам логистики для увеличения грузовых и пассажирских потоков. В работе форума участвовало около 200 китайских компаний, было подписано свыше 30 соглашений о сотрудничестве, а в Казани открыли центр содействия китайским инвестициям.
Республика стала главной площадкой экономического взаимодействия России и со странами исламского мира. В мае прошел XVI Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». Третий год он проходит в статусе федерального, принял на треть больше гостей — свыше 22 тысяч человек из 103 стран. Форум способствует привлечению инвестиций не только в Татарстан, но и в целом в Россию, а также эффективной интеграции нашей экономики в странах ОИС. Раис РТ на полях KazanForum провел 50 встреч с высокопоставленными гостями, а представители власти и бизнеса подписали 130 соглашений.
Грандиозным в масштабах всей России и мира стал XVI саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года. Казань собрала руководителей и делегации 36 государств и шести международных организаций, 24 страны были представлены своими лидерами, большинство из которых лично встретил в аэропорту Рустам Минниханов. Весь мир облетели кадры теплых приветствий у красных дорожек и чак-чака, которым угощали высоких гостей, например, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди или президента Белоруссии Александра Лукашенко. Владимир Путин во время саммита БРИКС в Казани провел 17 встреч с руководителями иностранных государств и международных организаций. В ряде из них, с главами Китая, Турции и Египта, раис Татарстана участвовал на правах принимающей стороны.
Сам Рустам Минниханов также провел двусторонние переговоры с главами государств Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), а также с президентом Нового банка развития БРИКС. Кроме того, вручил туркменскому, узбекскому и азербайджанскому лидерам орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.
Историческую встречу глав мирового большинства в Казани, приверженность к укреплению международного сотрудничества назвали главным итогом саммита БРИКС. Решающую роль в этом отвели организаторам встречи — властям Татарстана, чью работу отметил Владимир Путин. Перед стартом мероприятия он объяснил выбор Казани: «Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань — один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент, и сегодняшний Минниханов — работают хорошо». По итогам саммита глава российского государства еще раз поблагодарил руководство республики и города.
Внешние связи Татарстана
Международное и межрегиональное сотрудничество Татарстан ведет в тесном взаимодействии с федеральными органами власти и в рамках единой внешней политики России. Экономика республики интегрирована в систему мировых хозяйственных связей, около половины промышленной продукции уходит на экспорт. Многолетний опыт руководства Татарстана в выстраивании деловых связей в мире дает свои плоды. Внешнеторговый оборот республики в 2024 году составил $16,2 млрд — это на 12,2% больше, чем годом ранее. Татарстан активно развивает международное сотрудничество и поддерживает торговые отношения с 136 странами.
За последние 15 лет в республику привлекли более $8 млрд иностранных инвестиций. По итогам 2024 года ключевым иностранным инвестором Татарстана стал Китай, на долю которого пришлось свыше 80% вложенных средств, а оборот с этой страной превысил $3,3 млрд. Наш регион занял второе место после Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России и удерживает эту позицию седьмой год подряд.
Татарстанская ОЭЗ «Алабуга», которую считают крупнейшей в России особой экономической зоной промышленно-производственного типа, насчитывает около 60 резидентов. Большинство предприятий ведут промышленную деятельность. Растет интерес и ко второй ОЭЗ в республике — «Иннополису». На территории ИТ-центра российского масштаба и нового высокотехнологичного города действуют 333 компании — 130 резидентов, 59 партнеров и 144 стартапа. В республике также действуют пять ТОСЭР, индустриальные и промышленные парки, всего порядка 100 площадок.
Кроме участия в работе БРИКС, республика активно участвует в других евразийских интеграционных процессах, развивает стратегическое партнерство со странами СНГ и ШОС. На восточном направлении укрепляются давние связи Татарстана с Организацией Исламского сотрудничества. По поручению Владимира Путина с 2015 года возобновилась деятельность Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ее работа направлена на объединение усилий различных стран, общественных институтов в противодействии растущим угрозам международной безопасности, базирующимся на искажении основных постулатов ислама, а также на расширение экономического, культурного, образовательного сотрудничества нашей страны с исламскими государствами.
В начале августа раис республики представил Татарстан на конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Рустам Минниханов выразил надежду, что итоговая декларация конференции отразит призыв к совместному поиску решений. «Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов России, который также не имеет прямого выхода к морю. Тем не менее благодаря поддержке нашей страны за последние десятилетия нам удалось добиться значительных успехов в развитии международных связей и экономики. Мы активно расширяем торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество со многими странами мира, реализуем совместные проекты и привлекаем инвестиции», — заявил он.
В 2022 году Татарстан отметил 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, проведя перед празднованием масштабные работы по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск. В республике уделяют особое внимание делу сохранения Всемирного наследия. Сегодня у Татарстана сразу четыре объекта в списке ЮНЕСКО: Казанский кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска и Астрономические обсерватории КФУ.
У республики богатый опыт и в проведении международных спортивных мероприятий. В 2013 году Казань приняла Всемирную летнюю Универсиаду с участием 12 тысяч гостей из 160 стран мира. Ее наследием стала развитая инфраструктура для профессионального и массового спорта, а также новые дороги, мосты и развязки. Крупный турнир прошел в Татарстане в 2015 году — Чемпионат мира по водным видам спорта с участием 2,6 тысячи спортсменов из 190 стран мира и охватом телеаудитории 6,8 млрд человек. В 2017-м в Казани состоялись шесть матчей Кубка конфедераций ФИФА. В 2019-м прошел мировой чемпионат по рабочим специальностям (WorldSkills). В 2024-м в городе провели спортивные Игры стран БРИКС, которые собрали свыше 5 тысяч человек из 82 стран.
Совместно с МИД России Татарстан активно сотрудничает с соотечественниками за рубежом — это еще одно направление развития внешних связей республики. Во время рабочих визитов в другие страны Рустам Минниханов посещает местные татарские диаспоры. В республике реализуют масштабные проекты по поддержке национальной культуры и языка, взаимодействуют по этим вопросам с заграничными татарскими сообществами. Ежегодно при поддержке Татарстана за рубежом проходит порядка 80 Сабантуев почти в 30 странах мира. Проводится всемирная образовательная акция по проверке грамотности «Татарча диктант». С 2017 года реализуется региональная государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом». В 2023 году в программе приняли участие порядка 180 российских соотечественников и 470 членов их семей. Растет число иностранных студентов — в вузах Татарстане учатся свыше 22 тысяч человек более чем из 150 стран мира.
Внешние связи республике помогают развивать ее 11 зарубежных представительств. В самом Татарстане работают генконсульства Турции, Ирана, Казахстана, Венгрии, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, отделение Посольства Беларуси в Казани. На очереди открытие генеральных консульств Королевства Саудовская Аравия и Индии.
