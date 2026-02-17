В Казани устранили 283 засора за неделю
34 вызова оказались ложными, аварийно-восстановительные работы выполнены по 49 адресам города
С 9 по 15 февраля сотрудники МУП «Водоканал» устранили 283 засора на сетях водоотведения. В 34 случаях вызовы оказались ложными: при обследовании наружных сетей повреждений или подпоров не выявлено, сообщила мэрия.
За неделю аварийно-восстановительные работы были выполнены по 49 адресам. На 22 объектах аварию удалось ликвидировать без отключения потребителей от воды, сообщили в МУП «Водоканал».
Ранее «Реальное время» писало, что в Авиастроительном районе Казани ряд домов остались без холодной воды из-за аварии.
