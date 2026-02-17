Первый день переговоров по Украине завершился в Женеве

Встреча стартовала в 13:55 и закончилась в 18:25 по местному времени

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по вопросам урегулирования продолжались во вторник около четырех с половиной часов и к настоящему времени завершены, сообщает РИА «Новости».

Встреча началась в 13:55 по местному времени (15:55 мск). В 18:25 (20:25 мск) источник агентства сообщил об окончании контактов.

Ранее сообщалось, что переговоры в данном формате планируется продолжить в среду.

Ариана Ранцева