Мексика отказалась от членства в Совете мира по Газе

Президент заявил о необходимости участия Израиля и Палестины

Мексика примет участие в первом заседании Совета мира по Газе в статусе наблюдателя, но не войдет в состав объединения из-за отсутствия в нем Палестины. Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум, пишет ТАСС.

Глава государства заявила, что Мексика поддерживает мирные инициативы, однако считает важным участие в переговорах как Израиля, так и Палестины. По ее словам, отсутствие палестинской стороны делает невозможным полноценное участие мексиканской делегации.

Шейнбаум уточнила, что Мексику на заседании, вероятно, представит посол страны при Организации Объединенных Наций.

Ранее Песков рассказал о проработке участия РФ в «Совете мира».



Ариана Ранцева