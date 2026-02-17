В Татарстане переработали десятки тысяч новогодних елок

Проект «Елковорот» охватил 48 регионов, деревья отправили в щепу и на корм животным

Фото: Динар Фатыхов

От 7% до 10% проданных в России новогодних елок получили вторую жизнь в рамках проекта «Елковорот». В акции приняли участие жители как минимум 48 регионов, включая Татарстан, сообщили в движении «Экосистема», пишет ТАСС.

Деревья перерабатывали в щепу, отправляли в вольеры и на корм животным. Среди лидеров по сбору — Татарстан, Москва, Московская и Свердловская области, а также Хабаровский край.

С конца декабря по середину февраля работало более 5 тысяч пунктов приема елок. В некоторых регионах сбор продлится до 1 марта. Для участников создали интерактивную карту и систему учета через «Экотрекер», позволяющую получать экобаллы и именные сертификаты.

Эксперты отмечают, что проект способствует экономике замкнутого цикла и сокращает углеродный след.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани на переработку сдали более 2,5 тыс. новогодних деревьев.



Ариана Ранцева