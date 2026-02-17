МИД РФ сообщил о заседании представителей БРИКС
Обсуждались укрепление стратегического партнерства, роль ООН и совместные усилия по глобальному управлению
Глава МИД РФ Сергей Лавров и послы стран — участниц и партнеров БРИКС обсудили укрепление роли государств мирового большинства в принятии глобальных решений, сообщили во вторник в МИД России, сообщают РИА «Новости».
В ходе встречи обсуждались вопросы глобальной повестки, недопустимость размывания центральной роли ООН и необходимость совместных усилий по совершенствованию системы глобального управления. Стороны также отметили важность наращивания координации стран-участниц БРИКС на международных площадках.
Особое внимание было уделено стратегическому партнерству в рамках объединения и приоритетам председательства Индии в БРИКС в 2026 году.
Ранее «Реальное время» писало, что Рустам Минниханов продвигает Казань как площадку для международных игр.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».