МИД РФ сообщил о заседании представителей БРИКС

Обсуждались укрепление стратегического партнерства, роль ООН и совместные усилия по глобальному управлению

Глава МИД РФ Сергей Лавров и послы стран — участниц и партнеров БРИКС обсудили укрепление роли государств мирового большинства в принятии глобальных решений, сообщили во вторник в МИД России, сообщают РИА «Новости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе встречи обсуждались вопросы глобальной повестки, недопустимость размывания центральной роли ООН и необходимость совместных усилий по совершенствованию системы глобального управления. Стороны также отметили важность наращивания координации стран-участниц БРИКС на международных площадках.

Особое внимание было уделено стратегическому партнерству в рамках объединения и приоритетам председательства Индии в БРИКС в 2026 году.



Ранее «Реальное время» писало, что Рустам Минниханов продвигает Казань как площадку для международных игр.

Ариана Ранцева