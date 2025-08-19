Булат Ганиев: «ИИ поможет повысить качество принимаемых государством решений»

Сооснователь ГК «Технократия» рассказал, как власти Татарстана внедряют искусственный интеллект в системе управления

IT-индустрия Татарстана за последние годы выросла более чем втрое — совокупная выручка компаний достигла 225 млрд рублей по итогам прошлого года. Все больше татарстанских компаний выбирают отечественные программные продукты, а республиканские органы власти с 1 января этого года перешли на использование российской операционной системы и офисного ПО. Впереди новый вызов — внедрить технологии искусственного интеллекта в госуправлении в рамках республиканского проекта «ГосПромт». О том, почему без ИИ не обойтись, чем привлекательны российские решения на рынках Центральной Азии, в интервью «Реальному времени» рассказал сооснователь ГК «Технократия» Булат Ганиев.

«ГосПромт» — новая культуры принятия государственных решений

— Булат, в России растет тренд на использование искусственного интеллекта. За год до этого Минцифры РТ начало заниматься внедрением генеративного ИИ в госуправлении и в марте запустило цифрового помощника «ГосПромт». Как вы оцениваете потенциал внедрения ИИ и функциональные возможности нового сервиса для органов власти?

— Генеративный искусственный интеллект активно используется в нашей жизни, но в госуправлении его возможности огромны. Речь идет не только об избавлении от рутинной работы, а о переходе на качественно иную ступень подготовки и принятия управленческих решений. Обладая ресурсами для аналитики большого массива данных, руководитель получает возможность принимать взвешенные и продуманные решения. В этом я вижу пользу от внедрения генеративного ИИ в системе государственного управления.

Правда, у многих распространено представление об ИИ как о загадочном гении «из коробки», который способен решать абсолютно любые задачи. Пока это не так, но мы на пути к этому. С невероятно быстрым прогрессом в рассуждающих задачах требовательность к человеку, использующему ИИ, растет. Нужно иметь очень широкую компетенцию, чтобы уметь валидировать выводы. В любом случае ответственность за принимаемое решение будет лежать на человеке.

Не до конца побеждена проблема «галлюцинаций» в генеративном ИИ. Кроме того, использование зарубежных LLM в работе с чувствительными данными опасно утечками. Поэтому хорошо, что создаются и внедряются российские решения с акцентом на безопасность. Проект «ГосПромт» положил начало формированию новой культуры принятия государственных решений в республике, его нужно активно масштабировать, встраивать в разные уровни госуправления. Огромное количество рутинных задач можно доверить ИИ: работу, которую выполняли 10 человек, теперь могут выполнять один-два сотрудника, но вооруженные хорошим ПО на базе ИИ. Их задача — перепроверять и валидировать исходные данные, которые лягут в основу принятия управленческих решений. В отличие от человека, ИИ может удерживать в памяти большое количество данных и анализировать большее количество параметров.

Внедрена платформа «Лилия» для создания чат-ботов на базе технологий искусственного интеллекта. На ней в госорганах Татарстана сделано уже более 50 чат-ботов, которые обработали свыше 1 млн вопросов.

— Как применяете ИИ в своей работе?

— Революция новой волны ИИ сильно меняет то, как создаются цифровые продукты и как люди их потребляют. ИИ проник в большинство процессов нашей компании. Мы используем его как копилот в разработке кода, создании дизайна, анализе документов и работе с кадрами. Хорошим тоном стало проверять с помощью ИИ расчеты и анализ. Это не поверхностная трансформация, а технологический прорыв, который меняет саму суть цифровых продуктов.

— Над какими проектами в области ИИ работает ваша компания?

— В применении ИИ внутри корпораций есть своя специфика. Большие языковые модели ничего не знают про контекст конкретного бизнеса. Чтобы решить эту проблему, мы разработали свою RAG-платформу PanteonOS. Наш подход позволяет работать с генеративным ИИ, погруженным в контекст бизнеса, и строить умных агентов вокруг этой платформы. Сейчас мы видим колоссальный бизнес-эффект от внедрения этой технологии в службах поддержки и сервиса, работе с кадрами, юридических и финансовых службах. Забегая немного вперед, ждите от нас интересных пилотов в сфере медицины.

— Как вы оцениваете уровень цифровизации в Татарстане?

— Татарстан — один из передовых регионов России по внедрению цифровых технологий во все аспекты жизни. Республика одной из первых в стране перевела все государственные и муниципальные услуги в электронный вид. В 2024 году уровень цифровой зрелости Татарстана достиг 95%. В августе 2024 года Министерство цифрового развития РТ анонсировало «Госуслуги 2.0», которые упростят предоставление услуг — их можно будет получить при помощи одной кнопки через видеозвонок.

Татарстан системно инвестировал в инфраструктуру, кадры, продвижение бренда республики. Это приводит к тому, что к нам тянутся крупные компании, открывая здесь офисы: «Сбер», «Яндекс», ВК. Сюда переезжают и появляются стартапы. Например, IT-парки сегодня объединяют более 700 компаний-резидентов с выручкой свыше 40 миллиардов рублей в год.

— Чем сейчас занимается «Технократия»?

— За последние 3 года мы пересобрали бизнес. Наше международное направление продолжило заниматься цифровизацией банковского сектора, а в России мы сфокусировались на ИИ (Technokratos AI) и кибербезопасности (Xilant).

Страны с амбициями на суверенитет начали диверсифицировать продукты

— Как «приживаются» отечественные IT-продукты в странах СНГ? Ведь они свободны в выборе решений?

— Это провинциальный синдром — считать наши решения вторичными. Российские продукты в некоторых областях превосходят западные. Но им нужны не просто продукты, а комплексная экспертиза для банков Центральной Азии. Это не просто взять и поставить коробочное решение. Тут нужно учитывать пользовательский опыт продукта, уметь правильно настроить «коробки», верно организовать сбор аналитических данных. Это сплав технологий и продуктов.

— Почему они выбирают российские продукты?

— Введение санкций против РФ послужило уроком. Руководства стран увидели, что IT-инфраструктура — не просто технология, а инструмент влияния. Когда в России начали отключать западные продукты, многие поняли, что, может, не стоит складывать яйца в одну корзину и полностью садиться на иглу западных компаний. По указке сверху их могут выключить.

Страны с амбициями на суверенитет начали диверсифицировать продукты, а Россия становиться интересным поставщиком решений для тех стран, которые не хотят полностью зависеть от США и Китая. Мы можем предложить вариант технологического сотрудничества без политических рычагов влияния. — Идет ли борьба за проникновение на рынках СНГ? Конечно. В странах СНГ работают мировые лидеры — Amazon, Google, Oracle, просто потому что они работают на глобальных рынках. Тут идет абсолютно рыночное столкновение. Российские продукты конкурируют с мировыми. Тот же «Яндекс» активно выходит на рынки СНГ и хорошо себя проявляет в конкурентной борьбе.

Есть попытки помешать и замедлить рост проникновения российских компаний на глобальном рынке. Это случилось с Positive Technologies, одним из лидеров кибербезопасности на международных рынках. Ее внесли под санкции. Сейчас стали всплывать подробности обвинений, оказалось, многое было сфабриковано, но компания так и остается под санкциями. Элементы грязной игры против российских продуктов есть. Но мы, работая в Центральной Азии, пока не сталкивались с сильным противодействием. Все всё понимают.

— Какие запросы есть на кибербезопасность?

— В составе нашей группы есть дочерняя компания Xilant, которая ориентирована на безопасную разработку (Application Security или DevSecOps). Мы помогаем выстраивать безопасный процесс разработки, делая безопасность базовым и неотъемлемым качеством современных продуктов. Сейчас айтишники создают сервисы, а ребята из кибербеза их «обороняют».

Выглядит как концепция замка, окруженного стенами. Но стены учатся обходить, и если крепость дырявая, то ее взломают. Мы же за то, чтобы продукты сразу создавались защищенными. Понятно, что сейчас Россию атакуют максимально часто, но в других странах атак не меньше. Там процветает мошенничество, кражи, поэтому наша экспертиза ценна. За последние три года Россия накопила опыт отражения самых опасных хакерских атак. Этот опыт помогает создавать одни из лучших в мире продуктов в сфере кибербезопасности и имеет огромный экспортный потенциал.