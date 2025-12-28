Раифский монастырь в Татарстане планируют расширить до границ начала XX века

Также рабочие продолжают возводить ледовый городок

В Зеленодольском районе Татарстана планируют расширить территорию Раифского Богородицкого мужского монастыря. Объект хотят вернуть к его историческим границам начала XX века, сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

— Есть планы по расширению территории святыни до ее исторических границ начала XX века с музейным комплексом истории Российского государства начиная с VIII века, — написал он в посте, отметив, что этой работой занимается руководитель компании «Мир Групп», житель Зеленодольска Тимур Егоров.

Кроме того, по словам Афанасьева, рабочие продолжают возводить ледовый городок и снежные фигуры. Как отметил глава района, мастера готовятся к приезду гостей, причем в этом году для туристов организуют дополнительную парковку.

Афанасьев также подчеркнул, что в этом году Раифский Богородицкий мужской монастырь посетили 1,2 млн туристов.

Ранее сообщалось, что экосистема Раифского заповедника оказалась на грани катастрофы.

Никита Егоров