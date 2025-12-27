Стало известно, какие навыки больше всего ценились работодателями в 2025 году

Исследование основано на анализе 21,8 млн упоминаний требований в вакансиях, размещенных на hh.ru с января по ноябрь 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году работодатели особенно высоко ценят как «мягкие», так и «жесткие» навыки сотрудников. К таким выводам пришли эксперты hh.ru, проанализировав 21,8 млн упоминаний требований в вакансиях, размещенных с января по ноябрь 2025 года.

Среди «мягких» навыков (личностных качеств) лидируют:

деловые коммуникации — упоминаются в вакансиях более 1,2 млн раз (7,8% от всех требований);

клиентоориентированность — около 1 млн упоминаний (4,6%);

работа в команде — 925 тысяч упоминаний (4,2%).

Среди «жестких» навыков (профессиональных компетенций) на первом месте:

навыки продаж — почти 1,6 млн упоминаний (7,2%);

грамотность — 481 тысяча упоминаний (2,2%);

мерчандайзинг — 303 тысячи упоминаний (1,4%).

Интересно, что спрос на «мягкие» навыки растет: на топ-10 таких навыков приходится 27% от всех компетенций в вакансиях, тогда как на топ-10 «жестких» — только 17%. Это говорит о том, что работодатели все больше ценят универсальные качества сотрудников, такие как умение общаться, договариваться и брать на себя ответственность.

Дмитрий Зайцев