Лямкин — герой, Яшкин — пропал, Гатиятулин — в поиске идеальных сочетаний

Как «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в Казани

«Ак Барс» одержал вторую победу в ходе предсезонной подготовки. На этот раз от команды Анвара Гатиятулина пострадал «Нефтехимик». Основное время матча с нижнекамцами завершилось со счетом 4:1, а в овертайме «барсы» забросили еще. Как Никита Лямкин стал героем встречи и какие вопросы оставила игра — в материале «Реального времени».

Шоковый период для гостей

Состав «Ак Барса» не стал большим удивлением после игры с «Нефтяником» (4:3). По сравнению с матчем в Альметьевске тренерский штаб «барсов» сделал лишь небольшие поправки. Так, впервые появился в воротах казанцев Михаил Бердин, подписанный уже после встречи с «нефтяниками». Кроме этого, в первой паре обороны вышел Никита Лямкин, который сменил в стартовых сочетаниях Артемия Князева.

Для «Нефтехимика» матч в Казани тоже стал уже вторым в нынешней «предсезонке». В начале августа команда Игоря Гришина обыграла с «сухим» счетом «Челны» — 3:0. С той игры изменений у «волков» было побольше. Если с челнинцами сыграл скорее резервный состав, то сейчас в Казани значилась основа. Главным стало появление капитана Александра Дергачева, пропустившего почти 10 месяцев из-за восстановления после тяжелой травмы.

Уже на 4-й минуте игры счет был открыт: Лямкин бросил с синей линии, а Кирилл Семенов подправил шайбу прямо перед вратарем — 1:0. В ответ «Нефтехимик» заработал первое в матче большинство. Но реализовать «лишнего» гости не смогли, к тому же еще и пропустили. Лямкин перехватил шайбу и забросил вперед Артема Галимова, который уверенно переиграл вратаря — 2:0.

В середине периода «волки» могли отквитать одну шайбу. Жан-Себастьян Ди выезжал один на один с Бердиным, однако не переиграл вратаря. Нижнекамцы выглядели живее, движения у гостей было чуть больше. Впрочем, «барсы» заведомо перешли на контратакующий стиль, ведя в счете в две шайбы. Команда Анвара Гатиятулина контролировала ход встречи и упрочила результат, реализовав большинство. Лямкин снова набросил с синей линии, а Михаил Фисенко подправил у ворот Ярослава Озолина — 3:0.

Лямкин набрал пять очков

Второй период прошел в попытках «Нефтехимика» отыграться. Гости раз за разом оказывались на ударной позиции, но никак не могли отличиться. Здорово показал себя Бердин, для которого игра стала дебютной за «Ак Барс». Голкипер казанцев пару раз становился единственным препятствием на пути нижнекамцев, стремящихся забить. Даже жаль, что Михаил не сумел закончить встречу с «сухарем».

Начало третьего периода, начавшегося с продолжающихся атак гостей, заставило вспомнить аналогичный отрезок «барсов» в Альметьевске. Команда Гатиятулина вновь выглядела тоскливо, скорее лишь изображая борьбу. Оживила игру «Ак Барса» лишь пропущенная шайба. Причем вначале арбитры не засчитали гол Ди, забившего ногой. А затем Никита Хоружев распечатал Бердина, не позволив тому сохранить 100-процентный показатель отраженных бросков, — 3:1.

Впрочем, у Лямкина и компании были свои планы. «Ак Барс» быстро восстановил разницу в счете. Лямкин закрыл линию, отдал на Семена Терехова, который отпасовал в центр на Александра Барабанова, а тот отправил шайбу в сетку — 4:1. В овертайме защитник казанцев набрал свое пятое результативное очко. Лямкин, Барабанов и Семенов после трехходовки забросили пятую шайбу. Судьи смотрели повтор, но не стали отменять гол.

— Получилась довольно непростая игра. Потребовалось много времени вкатиться. Но здорово, что выиграли. «Нефтехимик» сегодня с дороги, с автобуса. Я думаю, что это сказалось в первом периоде, и мы реализовались свои шансы, — прокомментировал победу Барабанов.

Вопросы к Яшкину и Байро

Героем встречи ожидаемо был признан Никита Лямкин. Защитник поучаствовал во всех пяти голах команды, отдав пять голевых передач. И это в первом для себя матче на «предсезонке». Лямкин сходу начал отвоевывать место среди атакующих игроков обороны, которое оказалось под сомнением с подписанием Калинюка. Канадец пока остается в тени, никак не выделяясь в команде.

Помогли своему защитнику атакующие хоккеисты «Ак Барса». Особенно выделим игру первой тройки, где к Семенову и Барабанову идеально вписался Семен Терехов. Нет претензий к паре Ильи Сафонова и Артема Галимова, превосходен Михаил Фисенко. Однако остаются вопросы ко второму звену. Дмитрий Яшкин в звене с Брэндоном Байро провалил очередной матч. Паниковать пока явно не стоит, как и всерьез воспринимать стартовые игры предсезонного этапа.

Как бы там ни было, а тренерскому штабу, возможно, предстоит подумать над изменением сочетаний в звеньях. По крайней мере, Гатиятулин пока оставляет окно возможностей для ротации игроков.

— Задачи сейчас — вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, но работы еще предстоит много, подготовка продолжается. А здесь пока смотрим сочетания, они могут меняться, с нами сборы проходят ребята, которые сейчас играют за «Нефтяник» и «Барс». На турнире в Петербурге мы можем всех проверить, пока идет обычная летняя подготовка, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы:

1:0 — Семенов (Терехов, Дыняк, 03:38);

2:0 — Галимов (Лямкин, 06:37, 4х5);

3:0 — Фисенко (Семенов, Лямкин, 18:27, 5х4);

3:1 — Хоружев (Хлыстов, Ди, 48:30);

4:1 — Барабанов (Терехов, Лямкин, 49:59)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 августа с «Ладой» в гостях, а 22 числа в Москве сыграет против столичного «Динамо». После этого команда Гатиятулина отправится на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербург.