«Этот бой оставит хороший след»: Билярск замахнулся на 1 млн туристов

Талия Минуллина пообещала созвать совещание c Минкультом РТ и Комитетом по охране объектов культурного наследия для решения вопросов по развитию Билярска

Глава Алексеевского района Сергей Демидов. Фото: Артем Дергунов

«Историко-археологический комплекс Билярска не так хорошо знают, а раскрытие его потенциала даст заметный приток. Если закольцевать Билярск в маршруты на Болгар и Свияжск, то он сможет принимать до 1 млн туристов в год», — защищал необычный проект екатеринбургский предприниматель Алексей Митрошкин во время «Муниципального часа» с Алексеевским районом. Он предлагает построить на территории особо охраняемой зоны Билярска гостинично-развлекательный комплекс за 0,5 млрд рублей, но из-за федеральных градостроительных запретов готов ограничиться созданием локальной рекреации «Кочевье» с тюркскими юртами за 100 млн рублей. «Инвестор должен быть защищен на 10—15 лет, чтобы вдруг его «не попросили» отсюда. Вот эту форму гарантий не можем найти», — попросил поддержки глава Алексеевского района Сергей Демидов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Восстановить аутентичность Великого Биляра

Наследие Волжской Булгарии — историческую территорию Великого Биляра — хотят превратить в новый туристический центр Татарстана наряду с Болгаром и Свияжском. Инвестиционный проект по восстановлению булгарской идентичности этой территории представил екатеринбургский предприниматель Алексей Митрошкин во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития РТ. Он продвигает концепцию создания культурно-рекреационного центра с мотивами булгарской архитектуры уже несколько лет, но, несмотря на пробуксовку, не отказывается от своего замысла. Возможно, в этом году проект сдвинется с мертвой точки, так как идея нашла горячую поддержку у главы Алексеевского района Татарстана Сергея Демидова, а главное — у «покровительницы инвестиций в Татарстане» Талии Минуллиной.

В чем новизна идеи? Екатеринбургский предприниматель хочет построить вблизи «Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника» современную досуговую зону с полноценной инфраструктурой — гостиницей, общепитом и стоянками. В основе — тематический рекреационный парк «Великий Биляр», но не стоит его путать с традиционными городскими парками с лавочками и асфальтовыми дорожками. Этот парк будет находиться в естественной природной среде исторического поселения Биляр. Подобные экспериментальные парки входят в моду в России. К примеру, «Городецкое гульбище. Экспериментальная археология» в Нижегородской области имеет немало поклонников и приносит мегадоход, заметил Алексей Митрошкин.

— Биляр — это город после Византии и Багдада, пассионарная ступень развития государства с оседлым режимом проживания, это уникальный факт в мировой истории, — сделал краткий экскурс в историю Алексей Митрошкин. — При первом знакомстве глава района Сергей Демидов сказал мне, что у многих есть нефть, но только нет у Алексеевского. Зато ни у кого нет древнего Биляра с городищем из комплекса малых крепостей. В стране нет подобных мест. Здесь мы и решили создать тематический парк-музей «Великий Биляр».

Инвестиционный проект по восстановлению булгарской идентичности этой территории представил екатеринбургский предприниматель Алексей Митрошкин во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

В связке с Болгаром и Свияжском

Предполагаемая площадь — 30 га. Парк хотят разместить рядом со «Святым ключом», где немало туристов и паломников. В нем задумано воссоздать древнее городище средневековой столицы Булгарского царства — Великого Биляра.

Здесь будут восстановлены крепостные башни и стены, аутентичные средневековым, которые были возведены на земляных валах, окруженных крепостным рвом. После реконструкции появятся кварталы ремесленников, горожан и торговцев с сетью улочек и дворов, которые погрузят туристов в атмосферу средневекового Биляра. На туристических маршрутах и у главного входа появятся костюмированные интерактивные представления, иллюстрирующие уклад и быт жизни булгар. На территории парка запланированы событийные мероприятия.

В этой концепции место станет туристическим центром федерального значения. «Историко-археологический комплекс Билярска не так хорошо знают, а раскрытие его потенциала даст заметный приток. Если закольцевать Билярск в маршруты на Болгар и Свияжск, то он сможет принимать до 1 млн туристов в год», — считает Митрошкин. Он предлагает реализовать проект в три этапа с общей суммой инвестиций в 500 млн рублей.

В исторической зоне охраны государства строить нельзя

Что мешает? Особенность проекта «Великий Биляр» в том, что парк предполагается разбить на территории исторического сельского поселения Билярск, находящегося под охраной государства, а значит, в зоне действия федеральных и республиканских градостроительных ограничений. «Здесь находится 38 объектов федерального значения, одна особо охраняемая природная территория и [действуют] ограничения исторического поселения республиканского значения, уточнил директор ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» Зуфар Шакиров. Иначе говоря, строить здесь нельзя.

В этой связи предприниматель собирается ограничиться начальными инвестициями в создание зоны «Кочевье» и построить несколько тюркских юрт, так как они являются объектами некапитального строительства.

Разрешительные документы выданы. По словам предпринимателя, инвестиции запланированы в 100 млн рублей, а срок окончания строительства — 2026 год. «Но на этом комплексе денег не заработаем. Это имиджевый проект для прогрева интереса к Биляру и будущему тематическому парку с постройкой крепостных сооружений», — отметил Алексей Митрошкин.

Но бизнесмен не торопится с началом строительства. Глава Алексеевского района Сергей Демидов пояснил, что нужны гарантии того, что парк будет действовать 10—15 лет.

— Мы рассматриваем проект в двух ипостасях. В глобальном виде — но он упирается в ограничения. Их смена — процесс небыстрый. Поэтому пошли по второму варианту — юрты, тут нет капитального строительства. Но нужен договор [аренды], чтобы инвестор мог разместить юрты без решения земельных вопросов. Инвестор на начальном этапе вкладывает около 100 млн, и они должны быть защищены сроком на 10—15 лет, чтобы он был уверен, что его вдруг «не попросят». Вот эти формы мы найти не можем, — сказал он. И обратился к главе АИР за помощью: «Нужен общий мозговой штурм».

«Великий Биляр» будет претендовать на гранты Президентского фонда культуры

В ответ Талия Минуллина пообещала созвать совещание c Минкультом РТ и Комитетом по охране объектов культурного наследия для решения вопросов по развитию Билярска. «Этот бой оставит хороший след», — заверила она в успешном решении вопроса. И обещала не тянуть с созывом совещания.

Позже стало известно, что проект готовится к доработке, чтобы презентовать руководству республики и Министерству культуры РФ. «Презентация проекта на федеральном уровне не проходила, не успели. Пока он сырой. Тема находится в проработке депутатов Госдумы», — уточнил Демидов. В конечном счете проект будет выдвинут на соискание гранта Президентского фонда культуры РФ.

— У главы каждого района возникает один и тот же запрос — нужно строить отели и ресторан, — продолжил разговор глава «Опоры России» Азат Газизов. — Кто строит? Инвестор со стороны или свои внутренние? — поинтересовался он.

Сергей Демидов ответил, что ставка делается на местных инвесторов, которые не боятся вкладывать свой капитал. «Это патриоты нашей земли», — сказал он.

И привел актуальный кейс о том, как ледовые арены помогают бизнесу. «3 года назад мы построили ледовый дворец. На аренде льда он зарабатывает 2,5 млн рублей, а предприниматели, которые построили рядом гостиницы и общепит, заработали 5,7 млн рублей», — привел он оптимистичные цифры.

Позднее построили сельский центр бадминтона, куда приезжают со всей округи. А месяц назад ввели в эксплуатацию гостиницу на 60 человек, инвестор — местный. «Гостиницы идут за туристическим потоком, который мы генерируем», — отметил он. В этом смысле проект «Великий Биляр» может радикально изменить экономику ненефтяного Алексеевского района, заметила Талия Минуллина.

Промышленная сфера в районе развивается динамично. Местный промышленный парк полностью загружен и собирается просить землю на вторую очередь. Аграрии успешно развивают садоводство, выращивая черную смородину и малину в промышленных масштабах.