Стало известно, как будет выглядеть «Дом с подсолнухами» в Казани

После реставрации в Доме Сурина появится апарт-отель или элитное жилье (рендеры)

Доходный дом Ивана Сурина 1912 года постройки, больше известный казанцам как «Дом с подсолнухами», планируют превратить в апарт-отель или жилой комплекс. Варианты современного приспособления ОКН еще обсуждаются, сообщили «Реальному времени» в группе «ЖИК», которой принадлежит здание, но девелопер поделился эскизами, как будет выглядеть памятник после восстановления. Старинный особняк на Горького, 26 — трехэтажное здание площадью в 2000 квадратных метров, построенное в стиле модерн. Его реставрация обойдется девелоперу как минимум в полмиллиарда рублей. С начала лета в здании у Лядского сада идут противоаварийные работы. Подробнее — в нашем материале.



Аутентичный дом XIX века

«Это место можно назвать золотой милей, самым фешенебельным районом Казани. Мы обязательно все восстановим», — рассказывает о реставрации Дома Сурина операционный директор девелоперской компании «ЖИК» Айдар Мифтахов. Исторический особняк обещают отреставрировать в ближайшее время.

Дом долгое время был в аварийном состоянии, что отразилось на его внешнем облике. Сейчас здесь разобрали кровлю, демонтировали старые конструкции, вывозят мусор. Кроме того, в рамках противоаварийных работ запланировано инъектирование трещин, усиление стен подвала, ремонт перекрытий, подвала.

— Сейчас вы там увидите только разруху, ведутся противоаварийные работы. Начали с кровли, нужно сначала пройти эту грязную работу. Мы увидим красивую картинку, только когда приступим к фасаду и отделке, — пояснил Айдар Мифтахов.

Старое покрытие крыши здания полностью демонтировали. Завершить кровельные работы планируется до наступления холодов. После проведения противоаварийных мероприятий девелопер намерен объявить тендер по выбору подрядчика для выполнения основных строительных работ и приспособления объекта культурного наследия к современному использованию.

Восстановление Дома Сурина обойдется в полмиллиарда?

В компании пока не раскрывают себестоимость работ по реставрации: «На данном этапе затрудняемся предоставить точные цифры, поскольку в настоящее время выполняются исключительно противоаварийные работы по кровле. Формирование стоимости работ произойдет после разработки проектной документации по приспособлению объекта и проведения тендерных процедур».

Общая площадь здания составляет порядка 2000 квадратных метров. Если учесть, что в настоящее время себестоимость реставрации в центре Казани оценивают минимум в 250 тысяч рублей за квадратный метр, восстановление памятника потребует затрат порядка полумиллиарда рублей.

По словам Мифтахова, в процессе проработки находятся несколько концепций о том, какую функцию придать восстановленному памятнику. Все идеи активно обсуждаются внутри компании с привлечением профильных специалистов.

— Цель данного этапа — выработка наилучшего продукта, который органично впишется в историческую среду и будет востребован рынком. Среди приоритетных направлений — приспособление здания под многоквартирный жилой дом либо реализация нежилой функции через создание апарт-отеля, — пояснил девелопер.

Что ценного сохранилось в «Доме с подсолнухами»?

У доходного дома казанского купца Ивана Сурина интересная история и архитектура. Сначала им владел известный казанский купец Ибрагим Апаков, потом домовладение перешло в наследство его племяннице Мариам Бану, которая с 1886 года была замужем за генералом Шамилем, носила его фамилию и стала известна как госпожа Шамиль. В принадлежавшей ей части дома было 14 комнат и очень красивые интерьеры: высокий потолок с лепниной в виде подсолнухов и зеленых листьев. На чугунные ворота, ограждения балконов, лестничные перила и навесы крыльца также был нанесен растительный узор.

В дальнейшем здание выкупил купец Иван Сурин и в 1912 году перестроил дом по проекту казанского архитектора Василия Трифонова в стиле русского модерна. Дом Сурина — это комплекс из четырех зданий, которые по своему расположению напоминают известные питерские дворы-колодцы. До 1917 года в здании были многокомнатные квартиры, которые купец сдавал казанцам и приезжим. В 1918 году дом был национализирован, здесь появились коммуналки. В 2000-м его расселили из-за аварийного состояния, а в 2018-м он получил статус объекта культурного наследия. В 2022 году комплекс выкупила группа «ЖИК» Эмиля Хуснутдинова.

Памятник архитектуры — яркий образец доходного дома начала XX века, он сохранил свои основные исторические элементы — входную группу, лепнину, напольную плитку и рамы. Главный северный фасад здания по ул. Горького с богатым декором, многообразием криволинейных форм, многочисленными лепными композициями и панно растительного характера. Стены оштукатуренные, гладкие и рустованные. Здание сохраняет исторические интерьеры: оригинальные двери, окна, пол, лепнину, плитку, чугунные ворота.

Стены входной группы главной парадной лестницы оформлены лепными композициями, в углы арки помещены маскароны в виде головы девушки в венке. Во дворе сохранились элементы благоустройства начала XX века, включая чашу от фонтана. Особняк знаменит изображениями подсолнухов внутри дома — так он получил свое народное название.

Проект реставрации предполагает сохранение исторической жилой функции, то есть перепланировки будут минимальными. Основные парадные помещения будут в тех же исторических габаритах, также в планах восстановить художественное оформление потолков и оригинальное напольное покрытие.

Отель или квартиры?

По словам вице-президента Гильдии риелторов РТ Андрея Савельева, учитывая себестоимость реставрации от 250 тысяч рублей за квадратный метр и выше, стоимость «квадрата» в таком доме будет стоить 700—800 тысяч рублей, при таких ценах жилье будет продаваться долго и, скорее всего, не окупится, поэтому лучше сделать пятизвездочный отель, который подчеркнет богатую историю этого здания и места. Это будет огромным плюсом — в Казани не хватает «исторических гостиниц», успешный пример — отель «Тасиго», который возродился из руин Шамовской больницы.

— Жилой дом — не думаю, что лучшее решение, назвать его элитным будет невозможно, в любом случае это будет старый дом, учитывая стоимость реставрации, если сравнивать с современным бизнесом-классом, то конкуренцию не выдержит, будет продаваться долго, а с учетом еще и вложений в отделку долго будет стоять незаселенным. Лучше сделать крутой отель, с классным рестораном премиум уровня на первом этаже, с интересной историей, тем более изначально это был доходный дом. Красивый внутренний двор подчеркнет красоту и значимость места, — считает Савельев.

Согласна с этим мнением и директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. «Будет ли уместен в этом месте отель? Да, уместен. Будет ли пользоваться популярностью — будет. Но прогнозировать финансовый результат сложно, так как не знаю затрат по проекту. Если сравнивать жилье и отель — оба будут пользоваться спросом. Если рассматривать квартиру или апартаменты небольшой площади, то цена за квадратный метр не меньше чем 700—800 тысяч рублей. Конечно, зависит от площади объекта и отделки», — считает она.

По ее словам, при грамотной работе команды проект будет быстро реализован. «Востребованность высокая и в этом, и в том сегменте. В Казани не хватает исторических апартаментов и гостиниц. Если говорить о востребованности — оба объекта будут востребованы. Если об экономической рентабельности — это сможет сказать только сам собственник», — добавила Гизатова.

