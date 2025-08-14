Рустэм Марданов: «Базовое условие для экономического роста — ценовая стабильность»

Начальник ГУ Банка России по ЦФО — об изменениях денежно-кредитной политики и разнице в инфляции между регионами

Банк России уделяет пристальное внимание региональным аспектам экономики, особенно в условиях дифференциации инфляции и влияния монетарной политики. Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов рассказал в интервью «Реальному времени» о факторах инфляционного разрыва в ЦФО. Представляя позицию регулятора, экономист разъяснил влияние ключевой ставки на промышленность, роль финансовой грамотности и перспективы сбалансированного развития на примере Центральной России.

Разница в инфляции: почему в регионах цены растут быстрее

— Рустэм Хабибович, какие структурные факторы: различия в потребительских корзинах, доля услуг/промышленности, логистические издержки, эффект масштаба столичного рынка — вносят основной вклад в наблюдаемый инфляционный разрыв между Москвой и регионами ЦФО? Как ЦБ учитывает эту региональную дифференциацию при оценке общего уровня инфляции и калибровке денежно-кредитной политики?

— Действительно, разница в темпах инфляции в регионах остается значимой. Например, в июне в Москве годовая инфляция составила 7,51%, в Воронежской области — 10,93%, а в Ивановской области — 10,79%. На разницу в уровне инфляции разных регионов действует много факторов, их воздействие — комплексное. В исследованиях, которые ведутся в Банке России, выделен ряд структурных факторов, которые приводят к различиям в региональном уровне инфляции.

Прежде всего это отраслевая структура экономики региона, различия в уровне конкуренции на рынке товаров и услуг, стоимость логистики. Например, в Ивановской области в большинстве периодов за последние 5 лет инфляция была выше средней по ЦФО. Это объясняется низкой диверсификацией в обрабатывающей промышленности, где доминируют в основном текстильная и швейная.

Важно отметить, что на цены влияет конкуренция не только между производителями, но и между продавцами. Обострение конкуренции между торговыми сетями и маркетплейсами, особенно в Москве, было одной из главных причин, по которой за последние 3 месяца базовая инфляция в округе оставалась ниже, чем по стране в целом.

На различиях в уровне инфляции сказывается также разница в уровне доходов, возрастная структура населения, уровень безработицы. Эти факторы влияют на спрос и структуру потребительских расходов домохозяйств. Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается не только исходя из стоимости определенного набора товаров и услуг, так называемой потребительской корзины, но и из доли затрат домохозяйств на каждую из категорий.

В регионах с низким уровнем доходов люди больше покупают товары первой необходимости, а с более высоким уровнем имеют возможность больше тратить на услуги. Люди пенсионного возраста покупают больше лекарств.

Для примера можно сравнить зарплаты и расходы на услуги. В мае 2025 года среднемесячная начисленная заработная плата составила в Москве 168 тыс. рублей, в Воронежской области — 74 тыс. рублей, в Ивановской области — 56 тыс. рублей. Соответственно, жители столицы, у которых среднемесячная начисленная зарплата выше, тратят на услуги несколько больше (34,5%), чем жители Воронежской (25,5%) и Ивановской областей (24,8%).

Следовательно, изменение цен на услуги будет больше влиять на изменение инфляции в Москве, нежели в Воронежской или Ивановской областях. Так, в июне 2025 года в Москве рост цен на бытовые услуги в годовом выражении замедлился, что было характерно и для двух других регионов, но доля расходов на них, а следовательно, и вклад в изменение общего уровня цен — в столице больше.

«Разброс инфляции будет уменьшаться по мере ее возвращения к цели»

— Какие еще факторы могут оказывать влияние на разницу в инфляции между регионами?

— Субсидирование цен на определенные товары и услуги в регионах также может вызывать региональную неоднородность инфляции. Например, в некоторых регионах могут субсидироваться цены на жилье или жилищно-коммунальные услуги, что порождает дополнительные отклонения инфляции от других регионов и среднего уровня по России. На инфляцию оказывает влияние также набор мер поддержки, действующий в каждом из регионов, в том числе мер поддержки региональных предприятий в рамках импортозамещения.

Вы отметили устойчивую разницу в инфляции между Москвой и другими регионами. В столице в июне годовая инфляция была ниже, чем в Центральном федеральном округе в целом. Но так было не всегда. Например, на протяжении всего 2024 года годовая инфляция в столице, наоборот, превышала уровень инфляции в округе. Одна из причин в том, что, хотя Центробанком устанавливается единая ключевая ставка для всей страны, чтобы достичь цели по инфляции вблизи 4%, на регионы она влияет с разной скоростью.

В некоторых регионах инфляция начинает изменяться раньше и в течение более короткого периода. Например, годовая инфляция в Москве замедляется шестой месяц подряд, в Воронежской области — четвертый месяц подряд, а в Ивановской области — третий.

Как показывают наши исследования, скорость влияния денежно-кредитной политики на инфляцию выше в регионах, где размещены предприятия различных отраслей, выше уровень жизни, меньше разница между доходами разных слоев населения; где хорошо развита банковская система, легко оформить кредиты и вклады, где финансовые услуги доступны большинству жителей, а риск невозврата кредитов низкий. Например, в регионах, где представлено много банковских учреждений, финансовыми услугами пользоваться просто, изменение Банком России ключевой ставки быстрее отражается на ставках по кредитам и депозитам — в первую очередь из-за высокой конкуренции.

Изменение ставок в экономике, соответственно, влияет на склонность людей к сбережению и потреблению. Это и объясняет тот факт, что проведение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ (поддержание ключевой ставки на высоком уровне — 21% с октября 2024-го по июнь 2025 года) повлияло быстрее на снижение инфляции именно в Москве, а в Ивановской области — позднее, чем в Москве и Воронеже.

Разброс инфляции в регионах будет уменьшаться по мере возвращения инфляции к установленной цели по стране в целом. Так, в период максимальных значений годовой инфляции в округе (апрель 2022 года) разброс ее значений был от 15,3% в Тульской области до 21,8% в Калужской области — 6,5 процентных пункта. В июне 2025 года разброс значительно сократился: от 7,5% в Москве до 11,0% в Тамбовской области (разница — 3,5 процентных пункта).

Региональная неоднородность учитывается регулятором при принятии решений по ключевой ставке, поскольку зарождающиеся тенденции в одном регионе могут свидетельствовать о важных страновых трендах, и это нужно принимать во внимание.

Ключевая ставка и промышленная модернизация ЦФО

— На ЦФО приходится 35% промпроизводства России, при этом в высокотехнологичных секторах доля импортного оборудования достигает 70%. Какое влияние, по оценке ЦБ, оказывает ключевая ставка в 18% на инвестиционные возможности и процессы модернизации, особенно импортозамещения, на промышленных предприятиях округа? Рассматриваются ли специальные финансовые механизмы, например, дифференцированные условия рефинансирования, целевые программы для поддержки экспортно ориентированных и высокотехнологичных отраслей в регионе?

— На инвестиционные возможности и планы предприятий негативное влияние в первую очередь оказывает высокая инфляция. Именно она создает неопределенность и вызывает опережающий рост издержек, что затрудняет реализацию долгосрочных проектов. Задача Банка России — снижать инфляцию и формировать устойчиво низкие инфляционные ожидания, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Это особенно важно для длинных кредитов, используемых в инвестиционных целях, поскольку банки закладывают в долгосрочные процентные ставки свои ожидания по инфляции.

Отмечу, что кредит — это не главный, а лишь дополнительный источник финансирования. Во всем мире, и в России тоже, основным источником финансирования предприятий являются их собственные средства, акционерный капитал и реинвестированная прибыль. Поэтому действия регулятора и его территориальных учреждений сейчас направлены на стимулирование увеличения собственного капитала предприятий и его использование в инвестиционных целях.

В текущих условиях государство и институты развития усиливают адресную поддержку инвестиционной активности в приоритетных секторах экономики. ЦБ совместно с правительством создает стимулы для активного участия финансовых организаций в поддержке проектов, обеспечивающих технологический суверенитет и структурную адаптацию экономики (ТС и САЭ). Так, за 2024 год и 4 месяца 2025 года число проектов технологического суверенитета и структурной адаптации выросло с 12 до 55, а объем инвестиций — с 265 млрд до 4,4 трлн рублей. Треть таких проектов реализуется в Центральном федеральном округе.

Вместе с тем мы придерживаемся позиции, что большая часть кредитов должна выдаваться на рыночных условиях. Если льготных кредитов много, то это может искажать ситуацию на отдельных сегментах рынка, как это было, например, с льготной ипотекой в 2020–2021 годах.

Поэтому важно обеспечить стабильно низкую инфляцию, которая сделает доступными кредиты на рыночных условиях, в том числе для отраслей, не имеющих государственной поддержки.

Финансовая грамотность: адаптация к региональным реалиям

— Исследования фиксируют значительный разрыв в уровне финансовой грамотности: Москва ~65%, Тверская, Костромская области ~28%. Как, по мнению ЦБ, различия в базовой финансовой грамотности населения влияют на эффективность передачи сигналов денежно-кредитной политики в различных регионах ЦФО? Какие подходы используются для адаптации программ финансового просвещения к потребностям разных аудиторий?

— Уровень финансовой грамотности в российском обществе в самом деле неоднороден и различается в зависимости от возраста, уровня образования и доходов, а также типа поселения. Вместе с тем этот показатель в целом по стране растет. Так, по данным опроса Института фонда «Общественное мнение», проведенного по заказу Банка России в 2024 году, российский индекс финансовой грамотности населения вырос до 55 баллов из 100 возможных — это максимум за время измерений.

По данным исследований, лучше всего в финансах разбираются молодые люди до 30 лет. Это объясняется тем, что элементы финансовой грамотности сегодня внедряются уже на всех ступенях образования. Высокий показатель отмечается и среди людей с высшим образованием, а также жителей мегаполисов и крупных городов. Ниже всего показатель у возрастных респондентов. Люди старше 60 в целом хуже разбираются в финансовых вопросах и реже пользуются финансовыми услугами.

Место проживания тоже влияет на уровень финансовой грамотности. Даже среди молодой аудитории он варьируется — показатель ниже у ребят, проживающих в небольших населенных пунктах.

Различия в уровне финансовой грамотности влияют на эффективность денежно-кредитной политики прежде всего через разницу в формировании инфляционных ожиданий.

Наши исследования подтверждают, что финансово грамотное население формирует в большей степени рациональные ожидания, понимая, как действия регулятора повлияют на ситуацию в экономике. В этом случае инфляционные ожидания быстрее «заякоряются», то есть сближаются с целью по инфляции. В противоположность этому у людей с низким уровнем финансовой грамотности ожидания имеют в большей степени адаптивный характер, то есть формируются преимущественно на основе опыта в прошлом. Исторический опыт, связанный с высокой и нестабильной инфляцией в прошлом, закрепляется в поведении: население и бизнес склонны быстрее реагировать на рост цен и действовать проинфляционно — тратить, пока не подорожало, или повышать цены заранее. Такие ожидания труднее корректировать.

Еще одним важным следствием более высокого уровня финансовой грамотности является наличие финансовой «подушки безопасности», а значит, наличие или отсутствие сбережений. Наши исследования показывают, что у домохозяйств, не располагающих сбережениями, инфляционные ожидания выше и колеблются сильнее. Такие домохозяйства уязвимее к росту цен и воспринимают инфляционные риски острее, чем те, кто имеет финансовую «подушку». Таким образом, накопления не только обеспечивают финансовую устойчивость, но и снижают восприимчивость к краткосрочным ценовым колебаниям. Поэтому, учитывая разный уровень финансовой грамотности различных категорий граждан, важно соответствующим образом адаптировать проекты и программы, что мы и делаем.

В прошлом году Банк России провел около 12,4 тыс. мероприятий по финансовой грамотности. Из них мероприятия федерального уровня привлекли 14 млн участников, мероприятия регионального уровня — почти 5,6 миллиона. Все эти мероприятия должны способствовать укреплению доверия к проводимой регулятором денежно-кредитной политике.

Экономическое развитие округа: роль Москвы и перспективы регионов

— На Москву и Московскую область приходится 84% налоговых поступлений ЦФО. Разрыв в ВРП на душу населения с Ивановской областью составляет 6,6 раза. Как ЦБ оценивает влияние высокой концентрации экономических ресурсов в Москве и МО на инвестиционный климат и темпы развития других крупных промышленных центров ЦФО (Тула, Калуга)? Наблюдается ли эффект перетока капитала или проектов из этих городов в столичную агломерацию?

— Сегодня развитие экономики все в большей степени концентрируется вокруг агломераций. Крупные агломерации — это центры экономического роста, формирующие устойчивый спрос на труд и привлекающие капитал за счет развития высокотехнологичных производств.

Ведущей агломерацией страны, безусловно, является Московская, которая составляет пятую часть экономики страны. В 2024 году на столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций. Тем не менее важно отметить, что и соседние регионы, входящие в агломерацию, такие, например, как Тульская и Калужская области, не уступают в темпах роста инвестиций и продолжают развиваться, используя агломерационные эффекты.

В каждом регионе есть свои инвестиционные проекты и направления развития. Например, в Тульской области объем инвестиций в 2024 году вырос на 7,8%, а в I квартале 2025 года — на 27,7%. При этом почти 70% инвестиций приходилось на обрабатывающую промышленность. Регион активно реализует проекты в химической отрасли, металлургии, энергетике и по другим направлениям.

В Калужской области после спада в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в 2024 году вырос на 3,8%, а уже в I квартале 2025 года — на 30,2%. Высокий рост обусловлен главным образом увеличением вложений в обрабатывающей промышленности. В регионе развиваются проекты в сельском хозяйстве и строительстве дорог.

И, конечно, центр агломерации, Московский регион, активно привлекает инвестиции. Вложения в основной капитал Москвы в I квартале 2025 года выросли на 8,2%, а области — на 28,1%. Бюджетные средства направляются на строительство жилья, метро, транспортных магистралей, школ, больниц и других объектов, а бизнес инвестирует в высокотехнологичные отрасли, науку, торговлю, энергоресурсы и обрабатывающее производство.

Таким образом, Московская агломерация создает условия для ускоренного развития не только центра, но и всех входящих в нее регионов, формируя их специализацию внутри агломерации.

— Крупные центры ЦФО, такие как Воронеж (8-е место в рейтинге привлекательности) и Липецк (30-е), сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных кадров. Какие инициативы в сфере регулирования финансового рынка и денежно-кредитной политики могли бы, по мнению ЦБ, способствовать формированию устойчивых точек роста в региональных центрах округа, улучшая их инвестиционную привлекательность и кадровый потенциал относительно столицы?

— Точки роста формируются, когда для бизнеса созданы условия для развития — институциональные, инфраструктурные, налоговые и т. д., а для людей — благоприятные условия для работы и жизни, в том числе жилье, социальная инфраструктура. Во многом формирование точек роста зависит от настройки мер поддержки органов власти, в том числе региональных. Часть этих мер реализуется в рамках основных направлений развития финансового рынка РФ.

Банк России и правительство страны используют комбинацию механизмов воздействия на финансовый рынок, в том числе на региональном уровне. Во-первых, это создание инфраструктуры финансовых услуг, а именно поддержка банковских филиалов и представительств в удаленных и труднодоступных территориях, фокусирование на создании и развитии элементов цифровой инфраструктуры, а также обеспечение равного доступа к ней.

Во–вторых, наши действия направлены на развитие и повышение доступности инструментов рынка капитала, в первую очередь долевого финансирования, как источника финансирования бизнеса на среднесрочном горизонте. Создаются предпосылки выхода на рынок капитала готовых к этому компаний, выстроивших качественную систему корпоративного управления и раскрытия информации, понимающих ценность инвесторов и надлежащим образом исполняющих взятые на себя обязательства.

Также мы развиваем инструменты долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан. Создаются условия и стимулы для направления инвестиций на финансирование проектов и компаний, вносящих вклад в трансформацию российской экономики, улучшение качества жизни граждан. Поощряется выпуск и размещение долговых обязательств субъектов федерации и муниципальных образований, что помогает финансировать важные инфраструктурные проекты и социальные программы, а также повышает инвестиционную привлекательность региона.

Важно, чтобы и у банков были достаточные ресурсы (капитал и источники долгосрочного фондирования) для финансирования экономического развития и при этом риски были бы ограниченными и хорошо управляемыми. А это достигается через нормативно-правовое регулирование и надзор, содействие мягкому саморегулированию, налоговое стимулирование.

Безусловно, много усилий мы прикладываем для повышения финансовой грамотности, подготовки кадров для финансовой отрасли, проведения информационной политики и взаимодействия с участниками рынка.

ЦБ создает условия для свободного доступа малого и среднего бизнеса к финансированию вне зависимости от этапа развития компании. Для этого мегарегулятор определяет специальные правила на финансовом рынке, разрабатывает и поддерживает программы льготного кредитования, а также содействует развитию инструментов небанковского финансирования МСП. Среди инструментов действуют и программы льготного кредитования с участием Банка России.

Важный элемент благоприятной среды для жизни людей и развития бизнеса в любом регионе страны — это ценовая стабильность, то есть стабильно низкая инфляция, механизмом влияния на которую является ключевая ставка.

Все эти меры как в области денежно-кредитной политики, так и в области регулирования финансового рынка позволят создать долгосрочные условия для стабильного социально-экономического развития регионов.