Идти как до Китая: экспорту хотят сократить путь через «Алабугу» и Волгу

На форуме «РОСТКИ: Россия и Китай» обсудят включение «Алабуги» и Волги в экспортный маршрут перевозки грузов единого логистического оператора

«Предприятия республики экспортируют в КНР больше, чем импортируют. Но без развития транспортных коридоров невозможно развитие внешнеторгового оборота», — обозначил главную цель российско-китайского форума замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот республики с КНР составил $3 млрд, но возможности роста сдерживаются логистикой. Минтранс РТ предлагает интегрировать перехватывающий хаб «Алабуги» в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай», сообщил глава ведомства Фарит Ханифов. В планах — увеличение частоты прямых авиарейсов из Казани в Шанхай в сезоне-2005/2026 годов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«РОСТКИ» в бархатный сезон: едут гранды китайского бизнеса

На следующей неделе в Казани стартует Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который станет важнейшим событием для бизнеса, власти, культуры и образования обеих стран. Форум проводится третий раз, и интерес к нему остается по-прежнему достаточно высокий. Ожидается, что приедут около 10 тыс. участников, что соответствует уровню 2024 года, когда мероприятие получило федеральный статус.

— Видим заметный интерес со стороны КНР. Приедут представители 24 территориально-административных делений КНР, 11 правительственных делегаций, множество корпораций Китая, — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина на брифинге в Кабмине.

Ключевые российско-китайские организации будут представлять глава Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME) Го Куйлун, председатель совета директоров China Chengtong International Investment Co. Ltd., президент МТВК «Гринвуд» Сунь Бохуэй, а также другие представители китайского бизнеса. Всего на форум зарегистрировались представители из 32 стран мира.

Левитин и китайская повестка

Международный форум посетят вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и советник президента РФ Игорь Левитин, отвечающий за развитие международных транспортных коридоров. Он не первый раз приезжает в Казань, участвуя в дискуссиях по развитию логистических связей со странами СНГ и Азии, и видит значительную роль Поволжья в международной кооперации. Кроме того, прибудет заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

От России регистрацию прошли 59 субъектов. Так, ожидается участие главы Чувашии Олега Николаева, губернатора Ульяновской области Алексея Русских, врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Освещать работу международного форума приедут около 200 СМИ из разных стран, акцентировала на этом моменте внимание Талия Минуллина. Информационное освещение форума в 2025 году поддержат ведущие медиахолдинги КНР — «Синьхуа», Shanghai United Media Group, телеканал «Феникс», журнал «Чайна Дейли». Это поможет усилить информационное присутствие Татарстана и России в целом на азиатском направлении, считает глава АИР.

Добавим, что на этот раз организаторы пошли навстречу китайским коллегам и перенесли по их желанию даты форума с поздней осени на летний бархатный сезон. Возможно, это подстегнет активность китайских коллег в переговорном процессе.

— В этом году мы ожидаем еще более насыщенную программу: запланировано около 100 мероприятий по 17 тематическим направлениям (вместо 70 в прошлом году, — прим. ред.), сообщила Талия Минуллина.

Основные темы — межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, транспорт.

— Среди участников мероприятия — первые лица таких компаний, как буровая компания «Великая стена», дочернее предприятие CNPC, активно участвующее в международных энергетических проектах, в том числе в России. China Petroleum & Chemical Corporation — один из крупнейших мировых игроков в сфере нефтехимии, логистические компании CRCC — ООО «Сиарсиси Рус», NewNew Shipping Line, активно развивающая логистические коридоры между Китаем и Россией, АО «Китайская международная судоходно-контейнерная корпорация» (CIMS).

Китайский автопром представят Yangzhou Deyun Electrical Group Ltd. Co., а также крупнейшие производственные корпорации FAW Russia Eastern Europe и Sany Heavy Industry Russia — поставщики автотехники и тяжелого оборудования для различных отраслей экономики.

На третий раз — с результатами

Пленарное заседание будет посвящено сотрудничеству КНР и РФ и пройдет под названием «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее». «Форум «РОСТКИ» — это не разовое событие, а часть системной работы по выстраиванию устойчивого международного сотрудничества. Он рождает проекты, объединяет регионы и помогает находить новые точки роста», — отметила Талия Минуллина.

Генконсул Китая в Татарстане Сян Бо заметил, что третий по счету форум станет своего рода результативной фазой договоренностей двух предыдущих мероприятий, когда китайский бизнес знакомился с экономикой Татарстана.

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Татарстана с КНР составил $3 млрд, сообщил он. Позитивная динамика продолжилась в первом квартале, когда оборот достиг $700 млн, что дает предпосылки для повышения в 2025 году. В рамках форума готовится подписание соглашений о взаимопонимании между Агентством инвестиционного развития Татарстана и известной в мире компанией Sany, а также соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики и компанией PuE (Shanghai) Innovation Incubator Management Co. Производитель электромобилей АО «Кама» намерен сотрудничать с CTTIC Stones и АИР РТ.

Укреплению сотрудничества Татарстана с Китаем будет способствовать увеличение частоты авиарейсов Казань — Шанхай, отметил консул. Сейчас прямое авиасообщение осуществляют три рейса в неделю, а в планах увеличение частоты в сезоне осени-зимы 2005—2026 годов.

Проложить экспортный маршрут через «Алабугу» и по реке

— Предприятия республики экспортируют в КНР больше, чем импортируют. Но без развития транспортных коридоров невозможно развитие внешнеторгового оборота, — обозначил главную цель российско-китайского форума замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

В развитии отношений с КНР заинтересованы «Татнефть», «Нэфис», «Татэнерго», «Алабуга», турецкая «Кастамону».

К 2030 году Татарстан будет генерировать более 30 млн тонн грузов, и треть продукции — это экспорт. В настоящее время грузы идут по автомобильной дороге через Казахстан в рамках международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Ежегодно увеличивается объем отгрузки (экспорт) продукции производственных предприятий ж/д транспортом на Нижнекамском узле, в том числе в страны Азии, сообщил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

— На сегодняшний день имеется дисбаланс в грузопотоке, проходящем через подмосковный пункт Селятино по направлению Россия — Казахстан — Китай. То есть 10 контейнеров идут по импорту (из КНР в РФ), и только один — на экспорт, — отметил он. — Поэтому с китайскими и казахстанскими партнерами разрабатываем систему единого логистического оператора, чтобы не гонять порожний транспорт в Московскую область. Можно полностью загружать и выгружать в наших хабах. Это будет обсуждаться на сессии «РОСТКИ».

Ханифов не назвал логистического оператора и рано ушел с брифинга. Видимо, речь идет о транспортно-логистической компании Fesco.

Среди возможных точек — логистический комплекс имени Дэн Сяопина рядом с «Алабугой», Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр и хаб по перевалке инертных материалов (оба в Зеленодольском районе с выходом на Волгу).

Использование имеющегося потенциала объемов экспортных грузов Нижнекамского узла по их приемке/отправке через ТЛЦ «Алабуга» (с созданием хаба) позволит ликвидировать перепробег пустых (порожних) контейнеров и ликвидировать дисбаланс, а также обеспечит надежное транзитное взаимодействие с регионами ПФО по вопросам товарооборота.

