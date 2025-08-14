Как Октябрьская революция изменила банковскую систему страны

Национализация банков

После Октябрьской революции 1917 года банковская система претерпела кардинальные изменения. Все банки были национализированы, была создана единая государственная банковская система. С переходом к плановой экономике банки стали служить инструментом центрального планирования экономических процессов.

В этот период основным учреждением, проводящим денежно-кредитную политику, стал Государственный банк, который регламентировал все финансовые операции и распределял ресурсы. Теперь он стал называться Народным банком Российской республики (позднее — Народным банком РСФСР), основной задачей которого была эмиссия бумажных денег.

Приключения золотого запаса России на татарстанской земле

К моменту национализации банков в конце 1917 года золотой запас России составил 1 101 миллион рублей, что эквивалентно 852,5 тонны золота. Более половины этого запаса сосредоточилось в Казани.

Еще с началом Первой мировой войны возникла острая необходимость в обеспечении сохранности государственного золотого запаса, находившегося в Петрограде, поэтому была организована эвакуация сокровищ. Ценности были вывезены поездом в Казань и Нижний Новгород. После Февральской революции туда же перевезли золото и из других городов.

В августе 1918 года Казань на месяц оказалась под контролем войск Белого движения и Чехословацкого корпуса, которые захватили львиную долю золотого запаса страны.

Решив вновь эвакуировать золото, его погрузили на пять волжских пароходов и три баркаса, отправили в Самару. Однако последняя партия золота в 400 пудов (6 400 кг) так и не достигла места назначения. Конвой, сопровождавший груз, свернул на север и закопал золото в лесу. Когда грузовики выезжали из леса, они столкнулись с наступающими частями красных, все члены конвоя погибли.

Это золото стало целью французской экспедиции под руководством сотрудников ТПУ. 1 октября 1929 года в Казань прибыли представители французского банка «Люберзан» для поиска ценностей, скрытых на северо-востоке ТАССР. Однако поиски не увенчались успехом, и клад до сих пор остается ненайденным.

Что касается дальнейшей судьбы золотого запаса, после Самары он оказался в Уфе, затем в Челябинске и, наконец, в Омске, где его получил адмирал Колчак. Это золото вошло в историю как «золото Колчака».

Долгое путешествие золотого запаса завершилось 27 декабря 1919 года на станции Нижнеудинск, где представители Антанты заставили Колчака подписать приказ об отречении от власти и передать эшелон с золотом под контроль Чехословацкого корпуса. А чешские войска вернули золото советским властям в обмен на гарантии беспрепятственной эвакуации из России.

Переход к новой экономической политике

27 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР утвердили декрет о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. С этого момента начинается формирование финансовой системы Татарстана. В этом же году утверждены 10 народных комиссариатов, в числе которых был и Татнаркомфин. Первоначально Татнаркомфин размещался в здании Казанского отделения Народного банка РСФСР (бывшего Госбанка), а затем был перенесен в здание Купеческого банка на улице Петропавловской (ныне улица М. Джалиля, 3).

Для улучшения экономической ситуации, сложившейся в результате империалистической и гражданской войн, а также голода, была разработана новая экономическая политика (НЭП). В период с 1921 по 1924 год осуществлялась финансовая реформа, в рамках которой была создана банковская система. В нее вошли Госбанк, банк для внешней торговли, торгово-промышленные банки, а также сеть кооперативных банков.

НЭП открыл для населения новые возможности накопления капиталов. Татарский народный комиссариат финансов начал проводить кредитные операции, включая натуральные займы в виде хлеба и сахара, а также государственный 6%-ный выигрышный «золотой» заем. Эти кредитные инициативы значительно пополнили государственную казну, а также повысили роль трудовых сберегательных касс, подчиненных Татнаркомфину. В 1963 году сберегательные кассы были переданы Государственному банку.

Государственный банк с широким спектром услуг был восстановлен в октябре 1921 года и уже через месяц получил монопольное право на проведение валютных операций. 10 января 1922 года в Казани открылась областная контора Госбанка РСФСР, которая обслуживала не только Татарскую республику, но и покрывала Марийскую, Волжскую и Чувашскую области, а также уезды Сибирской, Вятской и Костромской губерний.

Татарская республиканская контора

С переходом к новой экономической политике в Казани началось активное развитие коммерческих банков. В это время наряду с акционерными банками, такими как «Промбанк» и «Всекомбанк», были открыты местные акционерные учреждения — «Татбанк» и «Сельхозбанк». Кроме того, функционировали несколько обществ взаимного кредита, которые оказывали финансовую поддержку частной торговле и мелким товаропроизводителям в сельской местности и в городе.

Последовавшая вскоре кредитная реформа способствовала централизации и госпланированию в финансовой сфере. Государственный банк стал главенствующим финансовым учреждением в стране, постепенно преодолевая конкуренцию со стороны коммерческих банков.

В 1937 году Татарская областная контора Госбанка была преобразована в Татарскую республиканскую контору. В предвоенные годы Татарская республиканская контора демонстрировала значительный рост: краткосрочные кредитные вложения увеличились в семь раз, а кассовые обороты — в 7,5 раза. С началом Великой Отечественной войны Татарская республиканская контора продолжала активно кредитовать промышленность, которая работала на нужды фронта.

