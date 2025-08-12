Капитан признался в любви к «Би-2», Валиуллин не пришел, а Гатиятулин отдувался за всех

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» провел презентацию новичков перед первым домашним матчем в межсезонье. Игра с «Нефтехимиком» состоится в Казани 14 августа, но клуб решил встретиться с болельщиками чуть раньше в непринужденной обстановке. Что нового узнали фанаты «барсов» и какие вопросы оставило мероприятие — в материале «Реального времени».

Локация — парк «Черное озеро»

В этом году площадкой для презентации новых игроков «Ак Барса» был выбран парк «Черное озеро» в центре Казани. Клуб представил четверых новичков, организовав встречу с болельщиками. Фанатов было немного, 200—300 человек, однако это не помешало провести мероприятие.

На презентации оказались все четверо новичков: вратарь Михаил Бердин, защитник Уайатт Калинюк, а также форварды Михаил Фисенко и Брэндон Биро. Правда, последний сразу поправил ведущих и сообщил, что его фамилию правильнее произносить Байро. Кроме этого были приглашены главный тренер Анвар Гатиятулин и капитан команды Алексей Марченко, который выполнял и роль переводчика для канадских новобранцев «Ак Барса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведущие сразу предупредили собравшихся, что игрокам и тренеру следует задавать вопросы, не касающиеся хоккея. Однако избежать их все равно не удалось. Гатиятулина сходу спросили про состав «Ак Барса», на что он назвал команду той, о которой мечтал.

— Сейчас все мысли о предстоящем сезоне, все ребята, кто уже с нами, с кем ведутся переговоры, — мысли о них. Мы мечтали об этой команде, и с ними пойдем за нашим успехом, — заявил Гатиятулин.

Канадские новички, конечно же, отвечали на вопросы о Казани и местной еде. Калинюк выделил красивую архитектуру города, а Байро снова сообщил, что кормят здесь вкусно, но неизвестной ему еще едой.

Стажировка и конкурсы

Сама встреча должна была начаться в 18.30, но зрители пришли значительно раньше. Для такого случая были организованы различные веселые конкурсы. Вначале болельщикам предложили игру по надеванию тюбетеек на скорость, а затем выдавливать сок из апельсинов. Правда, организаторы не учли количество заготовленных подарков и, например, в парном конкурсе лишь один участник из числа победителей получил клубный шарф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также среди болельщиков разыграли игровую джерси и кепку «Ак Барса» за самый интересный вопрос. Главный приз забрал фанат с 27-летним стажем. Его вопрос про поездку Гатиятулина в Ванкувер понравился самому тренеру, который дал развернутый ответ:

— Стажировка в «Ванкувер»? Каждый тренер хочет развиваться, ищет различные пути развития. Такие поездки помогают, видишь, что и где делаешь правильно, а где-то учишься. Мы смотрим на НХЛ, там задаются стандарты. Мы пробуем что-то новое внедрять у себя.

Эта поездка открыла глаза в плане атакующего хоккея, мы стали больше рисковать, игра с шайбой подразумевает риск. Где-то взяли систему «Ванкувера», где-то «Каролины», в которой также побывал и узнал, во что они играют. Был в Далласе, не первый раз туда ездил, там друг мой работает.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такие стажировки помогают понять, где ты прав, заставляют изменить взгляды на некоторые вещи. Мы предложили в прошлом году атакующий хоккей, к тому же состав позволял в него играть, он нравится болельщикам, почти все игры были при аншлаге, игроки это решение тоже поддержали, — сказал Гатиятулин.

Вопросы «провокация»

В целом болельщики интересовались различными моментами из жизни новичков. Вопросы «прилетали» исходя из их ситуации. Уроженца Уфы Бердина попросили рассказать о предстоящем дерби с «Салаватом Юлаевым». На что новоиспеченный вратарь казанцев заявил, что каждый год гостит в Казани и даже болел за «барсов», когда «юлаевцы» вылетали из плей-офф. За годы поездок в столицу Татарстана Михаил даже обзавелся любимой едой — эчпочмаком с утятиной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Калинюк и Байро признались, что дружат еще с давних времен, поэтому в команде стараются держаться вместе. А еще — оба любители музыки в стиле кантри. Так что в новом сезоне на матчах «Ак Барса» будет обновленный музыкальный репертуар на домашней арене.

Немного удивил капитан «барсов» Марченко с ответом на вопрос о любимом исполнителе. Из музыкантов Алексей неожиданно выделил группу «Би-2», музыканты которой признаны иноагентами в России. Болельщики тут же начали шептаться про не слишком удачный выбор капитана. Но успокоились, когда Марченко назвал Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любителю постоять за себя и партнеров на льду Фисенко предложили мысленно представить драку с Никитой Дыняком. Михаил не растерялся и сказал, что подобное и так происходит, но они всегда потом мирятся, и тренеры даже поощряют подобные «разминки» на тренировках.

А где Валиуллин?

Завершать встречу взялся Анвар Гатиятулин. Тренер «Ак Барса» поблагодарил болельщиков за поддержку в прошлом сезоне и попросил не сбавлять оборотов в предстоящем чемпионате. Любопытно, что Гатиятулин уходил с площадки последним, он старался не отказывать никому в автографах и фото на память. Поклонники казанской команды не желали отпускать обожаемого тренера. И даже мощные секьюрити «Ак Барса» никак не могли уговорить их уйти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, сама презентация оставила не очень приятное послевкусие. Формат встречи был под стать нынешней слабой селекции команды. Выглядело мероприятие скорее как «завлекалово» к единственному в межсезонье домашнему товарищескому матчу «Ак Барса» с «Нефтехимиком» в Казани. Не добавило вистов представлению и отсутствие генерального менеджера Марата Валиуллина, который, видимо, слишком занят, чтобы видеться с болельщиками.