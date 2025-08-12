Капитан признался в любви к «Би-2», Валиуллин не пришел, а Гатиятулин отдувался за всех
«Ак Барс» провел презентацию новичков перед первым домашним матчем в межсезонье. Игра с «Нефтехимиком» состоится в Казани 14 августа, но клуб решил встретиться с болельщиками чуть раньше в непринужденной обстановке. Что нового узнали фанаты «барсов» и какие вопросы оставило мероприятие — в материале «Реального времени».
Локация — парк «Черное озеро»
В этом году площадкой для презентации новых игроков «Ак Барса» был выбран парк «Черное озеро» в центре Казани. Клуб представил четверых новичков, организовав встречу с болельщиками. Фанатов было немного, 200—300 человек, однако это не помешало провести мероприятие.
На презентации оказались все четверо новичков: вратарь Михаил Бердин, защитник Уайатт Калинюк, а также форварды Михаил Фисенко и Брэндон Биро. Правда, последний сразу поправил ведущих и сообщил, что его фамилию правильнее произносить Байро. Кроме этого были приглашены главный тренер Анвар Гатиятулин и капитан команды Алексей Марченко, который выполнял и роль переводчика для канадских новобранцев «Ак Барса».
Ведущие сразу предупредили собравшихся, что игрокам и тренеру следует задавать вопросы, не касающиеся хоккея. Однако избежать их все равно не удалось. Гатиятулина сходу спросили про состав «Ак Барса», на что он назвал команду той, о которой мечтал.
— Сейчас все мысли о предстоящем сезоне, все ребята, кто уже с нами, с кем ведутся переговоры, — мысли о них. Мы мечтали об этой команде, и с ними пойдем за нашим успехом, — заявил Гатиятулин.
Канадские новички, конечно же, отвечали на вопросы о Казани и местной еде. Калинюк выделил красивую архитектуру города, а Байро снова сообщил, что кормят здесь вкусно, но неизвестной ему еще едой.
Стажировка и конкурсы
Сама встреча должна была начаться в 18.30, но зрители пришли значительно раньше. Для такого случая были организованы различные веселые конкурсы. Вначале болельщикам предложили игру по надеванию тюбетеек на скорость, а затем выдавливать сок из апельсинов. Правда, организаторы не учли количество заготовленных подарков и, например, в парном конкурсе лишь один участник из числа победителей получил клубный шарф.
Также среди болельщиков разыграли игровую джерси и кепку «Ак Барса» за самый интересный вопрос. Главный приз забрал фанат с 27-летним стажем. Его вопрос про поездку Гатиятулина в Ванкувер понравился самому тренеру, который дал развернутый ответ:
— Стажировка в «Ванкувер»? Каждый тренер хочет развиваться, ищет различные пути развития. Такие поездки помогают, видишь, что и где делаешь правильно, а где-то учишься. Мы смотрим на НХЛ, там задаются стандарты. Мы пробуем что-то новое внедрять у себя.
Эта поездка открыла глаза в плане атакующего хоккея, мы стали больше рисковать, игра с шайбой подразумевает риск. Где-то взяли систему «Ванкувера», где-то «Каролины», в которой также побывал и узнал, во что они играют. Был в Далласе, не первый раз туда ездил, там друг мой работает.
Такие стажировки помогают понять, где ты прав, заставляют изменить взгляды на некоторые вещи. Мы предложили в прошлом году атакующий хоккей, к тому же состав позволял в него играть, он нравится болельщикам, почти все игры были при аншлаге, игроки это решение тоже поддержали, — сказал Гатиятулин.
Вопросы «провокация»
В целом болельщики интересовались различными моментами из жизни новичков. Вопросы «прилетали» исходя из их ситуации. Уроженца Уфы Бердина попросили рассказать о предстоящем дерби с «Салаватом Юлаевым». На что новоиспеченный вратарь казанцев заявил, что каждый год гостит в Казани и даже болел за «барсов», когда «юлаевцы» вылетали из плей-офф. За годы поездок в столицу Татарстана Михаил даже обзавелся любимой едой — эчпочмаком с утятиной.
Калинюк и Байро признались, что дружат еще с давних времен, поэтому в команде стараются держаться вместе. А еще — оба любители музыки в стиле кантри. Так что в новом сезоне на матчах «Ак Барса» будет обновленный музыкальный репертуар на домашней арене.
Немного удивил капитан «барсов» Марченко с ответом на вопрос о любимом исполнителе. Из музыкантов Алексей неожиданно выделил группу «Би-2», музыканты которой признаны иноагентами в России. Болельщики тут же начали шептаться про не слишком удачный выбор капитана. Но успокоились, когда Марченко назвал Роджера Федерера лучшим теннисистом в истории.
Любителю постоять за себя и партнеров на льду Фисенко предложили мысленно представить драку с Никитой Дыняком. Михаил не растерялся и сказал, что подобное и так происходит, но они всегда потом мирятся, и тренеры даже поощряют подобные «разминки» на тренировках.
А где Валиуллин?
Завершать встречу взялся Анвар Гатиятулин. Тренер «Ак Барса» поблагодарил болельщиков за поддержку в прошлом сезоне и попросил не сбавлять оборотов в предстоящем чемпионате. Любопытно, что Гатиятулин уходил с площадки последним, он старался не отказывать никому в автографах и фото на память. Поклонники казанской команды не желали отпускать обожаемого тренера. И даже мощные секьюрити «Ак Барса» никак не могли уговорить их уйти.
Впрочем, сама презентация оставила не очень приятное послевкусие. Формат встречи был под стать нынешней слабой селекции команды. Выглядело мероприятие скорее как «завлекалово» к единственному в межсезонье домашнему товарищескому матчу «Ак Барса» с «Нефтехимиком» в Казани. Не добавило вистов представлению и отсутствие генерального менеджера Марата Валиуллина, который, видимо, слишком занят, чтобы видеться с болельщиками.
