Ольга Павлова: «Наши спортсмены прорвали международную блокаду»

Андрей Минаков и Агния Тулупова вручили раису подарки с Акватики в Сингапуре

Рустам Минниханов и Ольга Павлова. Фото: Динар Фатыхов

В казанском Кремле состоялась церемония награждения спортсменов, наиболее отличившихся в летний период. Были отмечены водоплавающие с Акватики, студенты с Универсиады, единоборцы, танцоры и бильярдистка. «Реальное время» передает с места событий.



Нам приоткрыли форточку в международный спорт, мы расширили ее до окна возможностей

Татарстанский спорт находится на таком подъеме, что просто зависть берет. Не успела часть мирового сообщества приоткрыть даже не дверь, а форточку на международные старты, как татарстанцы тут же расширили ее до окна возможностей. Через которое 13 августа в Казань слетелась пара десятков чемпионов и призеров различных международных стартов летних месяцев, чуть уступая в количестве прошлогоднему чествованию чемпионов и призеров Игр стран БРИКС. Торжественный зал приемов раиса Татарстана был полон, как вокзал времен Гражданской войны. Лауреатов было так много, что осталось непонятным: успели ли войти в число чествуемых призеры только что завершившегося чемпионата России по легкой атлетике, чьи лица еще не так знакомы широкой спортивной общественности. При этом необходимо сделать скидку на то, что многих привычнее видеть в спортивной форме, а не при параде.

Именно поэтому, например, личность юной девушки в первом ряду награждаемых спортсменов сложно было бы идентифицировать, если бы не сидящая рядом Татьяна Покровская, крестная мать всех синхронисток, включая и наш Татарстан. Да, эта девушка — Агния Тулупова, дважды вице-чемпионка мира по синхронному плаванию. И в целом первый ряд награждаемых был отдан под водоплавающих. В него приплыл чемпион мира Андрей Минаков, туда впрыгнул вице-чемпион мира Никита Шлейхер, причем два представителя спортклуба «Синтез» разделили между собой представительские обязанности. Минаков вручил в подарок раису футболку с чемпионскими автографами, а немногословный доселе Шлейхер разразился речью.

Агния Тулупова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается Тулуповой, то она взяла на себя двойную функцию, тоже высказав слова благодарности в речи, и «тучи развела ногами». Так, перефразируя слова из песни Ирины Аллегровой, можно охарактеризовать подарок природы, когда обещанный Гидрометцентром дождь пошел только через час после окончания приема у раиса. В свете схожести синхронного плавания с фигурным катанием, как двух сложнокоординационных и оценочных вида спорта, пару серебряных медалей Агнии с Акватики можно в шутку переименовать в двойной тулуп. И отметить, что Тулупова в своем выступлении активно помогала себе жестикуляцией, что свойственно представительницам синхронного (артистического) плавания, «выражающим» свои мысли руками.



«Вы показали нашим ребятам, как достойно конкурировать со спортсменами мирового уровня»



— Отмечу выступления наших ребят на чемпионате мира по водным видам спорта. Вы еще раз продемонстрировали силу отечественного спорта и показали нашим ребятам, что можно достойно конкурировать со спортсменами мирового уровня. Мы признательны Татьяне Николаевне Покровской за огромное внимание к развитию водных видов спорта в России и республике. Благодаря вашему многолетнему опыту и большому авторитету наши спортсмены отлично выступили на мировом первенстве и показали высокий класс подготовки, — речь Минниханова была полна заслуженного елея и фимиама, растопив сердце Татьяны Николаевны.



Татьяна Покровская. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас многолетний опыт сотрудничества и дружбы нашей федерации и вашей республики, рост спортивных результатов. Рустам Нургалиевич, у вас очень хорошие кадры, благодаря вам Татарстан растет во многих областях, включая спорт, — констатировала Покровская.

«Большое спасибо Асгату Сафарову, руководителю родного «Динамо Татарстан»



Ей вторила заслуженный тренер Ольга Павлова:

— Наши спортсмены прорвали международную блокаду. Огромное спасибо вам за поддержку нашего вида спорта, нашего инновационного проекта — «Школы Покровской», которая позволяет готовить в Татарстане своих воспитанников. Большое спасибо Татьяне Николаевне, она не только большой специалист в своем виде спорта, она настоящий патриот нашей Родины, поддерживающая с 2022 года госпиталь в городе Лисичанске, отправляющая туда гуманитарную помощь. И большое спасибо Асгату Ахметовичу Сафарову, руководителю нашего родного спортивного общества «Динамо Татарстан», готовящегося торжественно отметить 100-летие со дня создания.



Лыжник был только один: паралимпиец Рушан Миннегулов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эмир Харисов по числу сделанных снимков мог поспорить с любым свадебным фотографом

Достижения в олимпийских видах спорта уже напоминали бочку меда, а результаты в неолимпийских дисциплинах увеличивали ее до размера цистерны. Была отмечена непобедимая в бильярде Дарья Миронова, нескончаемое количество чемпионов в брейкинге, акробатическом рок-н-ролле и танцевальном спорте, которые шли награждаться косяком, как рыба на нерест. В этот момент президент федерации всех вышеперечисленных дисциплин Эмир Харисов по числу сделанных снимков своих подопечных мог поспорить с любым свадебным фотографом.

— Конечно, отдельно выделю лыжные гонки — безоговорочная победа нашей сборной на чемпионате и Кубке России, — сказал раис РТ, рискуя вызвать аналоги броуновского движения из числа награждаемых. Но, поскольку у лыжников наступил некий бархатный сезон, расставшись с лыжероллерами, там готовятся к сезону на классических лыжах, то эта часть поздравлений не встретила ответного отклика у собравшихся. Впрочем, подопечным Ильшата Фардиева осталось дождаться зимы, чтобы превратить очередной чемпионат России в спор «татар» между собой.

Андрей Минаков вручает подарок Рустаму Минниханову. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бариев, Бурганов, Леонов: базис, надстройка и производительные силы спорта РТ в XXI веке

Если рассадкой водоплавающих чемпионов наверняка озаботился аппарат раиса, то порядок, согласно которому уселись в другой части кабинета Марат Бариев, Рафис Бурганов и Владимир Леонов, свидетельствовал о многолетнем управленческом опыте, при этом совпадая с правилами алфавита и исторической логикой развития татарстанского спорта. Три последовательных министра спорта республики, базис, надстройка и производительные силы татарстанского спорта в XXI веке, передающие друг другу, как эстафетную палочку, кураторство над лучшими из лучших. Водоплавающими и в воду прыгающими... Стреляющими по тарелочкам (в зале среди лауреатов присутствовали отец и сын Демины)... Бьющими ракеткой по мячу (теннисистки Вероники Кудерметовой среди награждаемых не было, но присутствовал наставник женской сборной Татарстана Антон Кратюк). Впрочем, и у них наличествовал свой повод для гордости, можно даже сказать — один из самых выделяющихся поводов, поскольку высокорослый теннисист Илья Симакин привез золото летней Универсиады Германии...

Раскидывающих соперников по разным углам ковров и татами борцов и единоборцев в одно лицо представлял исполнительный директор Федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин. Выступая исключительно на татарском, он, помимо слов благодарности, заверил раиса Татарстана, что спортсмены будут голосовать за его кандидатуру на ближайших выборах руководителя республики, и пригласил его в Абу-Даби на чемпионат мира в октябре, где совершенно точно будут медали, флаг и гимн России, которые не просто не покидали международное пространство, но еще и гимн звучит так часто, что превосходит по количеству исполнения все остальные гимны в совокупности.

Хабир Хабибуллин заверил, что голоса татарстанских спортсменов будут отданы Минниханову. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, Хабибуллин в своем выступлении до конца остался верен татарскому языку, анонсировав вручение подарка раису, после чего пловец Минаков и вручил футболку Рустаму Нургалиевичу. Тем самым пловец внушил подозрение, что он, помимо английского, блестящее знание которого продемонстрировал на церемонии чемпионского награждения в бананово-лимонном Сингапуре, уделяет внимание и изучению татар теле. Что любопытно, подаренную майку Минниханов переадресовал Музею спорта, а вот подаренный ему Тулуповой талисман Акватики-2025 оставил себе.