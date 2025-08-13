Арт-пространство «Профсоюзники»: стендап-клуб, перформансы, театр, но без ночных вечеринок

Какой будет новая креативная площадка на базе бывшей фабрики «Адонис» в Казани

Двор «Профсоюзников» граничит с домом Михляева-Дряблова, а доминирует над ним Петропавловский собор. Фото: Радиф Кашапов

На площадке бывшей фабрики «Адонис» в Казани в начале октября официально открывается арт-пространство «Профсоюзники». Курирует процесс Андрей Питулов, создатель креативного пространства «Фабрика Алафузова», которое давно «сидит на чемоданах» в ожидании переезда в связи с реновацией зданий льнокомбината в Кировском районе. Подробнее о том, как работается рядом с домом Михляева-Дряблова, и о планах инвестора на остальные объекты в квартале на Профсоюзной — в материале «Реального времени».

«Я бы его, конечно, прикрыл баннером»

Андрей Питулов проводит на этой площадке почти все время, даже волосы выгорели на солнце. Он показывает сценическую площадку 5 на 3. Двор примыкает к дому Михляева-Дряблова. Возможно, одно из старейших зданий Казани также перейдет в собственность новых владельцев «Адониса». Но пока что работы хватает в объемах бывшей фабрики.

— Мы к этому зданию специально не прикасаемся, — говорит Питулов. — Я бы его, конечно, прикрыл, скажем, баннером, имитирующим расcтекловку, потому что выглядит все печально. А вот Петропавловский собор на нас, мне кажется, влияет. Когда звонят колокола, звук отражается от стен, и от этого какая-то благость.

Если со двора «Адониса» собор прямо-таки доминирует, то с верхней площадки церкви сцена «Профсоюзников» мало заметна. В целом шума в этом районе предостаточно — в здании на Профсоюзной работают шесть баров, а во дворе на Чернышевского гремит «Паранойя».

«Профсоюзники» в процессе ремонта. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Питулов подчеркивает, что во дворе не планируется проводить ночные мероприятия. К примеру, в июле во дворе музыка играла до вечера, а потом продолжалась внутри здания. А в прошлое воскресенье здесь прошла Networking Sunset Party для предпринимателей, активистов, маркетологов и так далее. Также спикер указал, что «переносить «Алафузов» он сюда не собирается:

— «Алафузов» существует 12 лет. За это время там была куча разных мероприятий, наверное, больше тысячи, потому что порой в год мы делали около сотни. Были разные мероприятия, был и неудачный опыт. Здесь — другие собственники, другие задачи. В «Алафузов» у нас до сих пор каждый день приходит по 100—150 человек туристов, все довольные, проект продолжает работать. На прошлой неделе, к примеру, на концерте втоптали танцпол! Здесь новая площадка, с новым духом, наполнением.

Андрей Питулов на четвертом этаже. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Профсоюзники», помимо двора, — это четырехэтажное здание на углу Профсоюзной и Чернышевского. Здесь разместится «Городская гостиная» с магазином винила, сценой и экраном. Еще одним резидентом станет стендап-площадка «Клуп», ею заведует дочь Питулова Ангелина, проект уже работал на «Фабрике Алафузова». На другом этаже планируют заниматься театром и перформансами. Четвертый этаж, белый, с панорамными окнами, можно снять даже под свадьбу.

Что касается длинного здания вдоль Профсоюзной, то согласование проекта его реконструкции может занять долгое время. Питулов проводит аналогии с «Алафузовым» — на территории льнокомбината тоже ожидается глобальная перестройка, в результате команда лофта уже дважды оттуда съезжала, но до сих пор живет на чемоданах.

Реновацию бывшей фабрики, проект которой с апартаментами, лофтами, офисами, шоурумами прошел градостроительную комиссию при раисе РТ в прошлом году, строительная компания «Бриз» планирует начать в 2025-м.

Официальное открытие «Профсоюзников» запланировано на начало октября. Питулов признается, что летние мероприятия оказались фальстартом, с другой стороны, они привлекли организаторов. Дальше работу будут вести с постоянной коррекцией.

«Адонис» на Профсоюзной с другой стороны. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что с домом Михляева?

Если искать смыслы, то изучать историю площадки всегда занятно — настолько она разнообразна и противоречива. После смерти в 1728 году купца Ивана Михляева дом унаследовала его жена Авдотья Ивановна и ее брат Афанасий Дряблов. А в 1819 году здание передали Казанскому городскому обществу, которое открыло харчевню. Потом здесь были гостиница, чайная, трактир, свечное производство, столярный цех и мастерские училища при фабрике «Адонис».

Восстанавливать старинный дом с 300-летней историей начали еще в 2019-м, но потом Главстрой РТ отказался от услуг генподрядчика. В апреле 2023 года работы возобновились.

«Это был такой своеобразный фудкорт огромного торгового пространства, которое начиналось возле современной площади 1 Мая, где расположен главный корпус Гостиного двора», — комментировал тогда краевед Марк Шишкин историю дома.

В мае 2024 года здание «Адониса», попав в конкурсную массу лопнувшего «Татфондбанка», ушло с аукциона казанской инвестиционной компании «Эстейт Инвест». Это лишь номинальное лицо в банкротных торгах, а купил бывшую швейную фабрику владелец отелей «Берисон» и сети пекарен «Жар Свежар» Ирек Галиев. Официально заниматься креативным кластером на месте «Адониса» доверили московской команде CreativeSpace Hunter во главе с Яном Ярмощуком.

А дом Михляева-Дряблова действительно сейчас не реставрируется.

— Мы в этом году обсуждаем его возможные функции, в августе будет очередное обсуждение, пока нечего сказать, — говорит помощник раиса РТ Олеся Балтусова. — Просто работа последние два года идет другого плана, ведь мы сделали важное — консервацию, остановили разрушение. А приспособление — это самое сложное.

«Михляев-маркет» и другие городские коллаборации

В частности, Питулов собирается делать здесь «Михляев-маркет»:

— Мы попытаемся возродить исторические традиции. Здесь же были москательный ряд, травной ряд. А далее было продолжение толкучки. Наш собственник говорит, что мы должны открыть проход через «Паранойю», чтобы люди могли оттуда проходить. Я сейчас набираю материал по дому Михляева, в частности, мы связались с Михаилом Любимовым, который снимал фильм. Хотим сделать вечерний формат, позвать краеведов, сделать стенды. Это же та же история, как с домом Котелова на «Алафузова», который ниоткуда не был виден.

На вопрос о его роли в проекте Питулов ответил, что изначально был локейшн-менеджером и «одергивал людей от иллюзий, огрехов»:

— Я сейчас делаю ремонт, занимаюсь какими-то общими делами. Здесь будет команда. Концепция «Профсоюзников» — про городские коллаборации.

— К сожалению, в силу ряда особенностей, использовать бывший москательный ряд очень трудно, — отмечает краевед Ян Гордеев. — Отель или офисы там сделать не получится — не окупятся затраты. Остается такой промежуточный вариант, как творческое пространство с очень туманными перспективами. В Казани был опыт с созданием таких пространств — итоги известны. Такие проекты нерентабельны. В любом случае, прекрасно, что здание попытаются наполнить жизнью. Вдруг получится.