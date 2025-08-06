«Завидуют и берут пример»: опыт Татарстана в паллиативной помощи становится общероссийским достоянием

Паллиативная помощь в республике Татарстан начала развиваться одной из первых

Фото: Артем Дергунов

Высокий уровень социальной поддержки в Татарстане, подтвержденный развитой системой паллиативной помощи с двумя хосписами и сотнями коек, привлекает внимание всей России. Как рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени» председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, регионы активно изучают и внедряют успешную практику республики, где эта работа ведется при личной поддержке Раиса Рустама Минниханова.

— Владимир Владимирович, одной из главных составляющих социальной политики является предоставление гражданам паллиативной помощи. Как организована паллиативная помощь в республике Татарстан?

— Паллиативная помощь в республике Татарстан начала развиваться одной из первых. Это была онкологическая скорая помощь в 1993 году при РКОДе она организовалась. В 2013 году она преобразовалась в паллиативное отделение опять же при РКОДе, которая охватывает выездную службу всей Казани.

Хорошо, что в 2013 году мы построили первый детский хоспис со взрослым отделением и тем самым еще больше охватили стационарную помощь. На данный момент у нас 338 паллиативных коек по республике. Плюс два хосписа, чему завидуют многие регионы, завидуют Татарстану. Во-первых, на высочайшем уровне организована паллиативно-хосписная помощь, во-вторых, нередко в каких регионах мы получаем поддержку от руководства республики именно в оказании паллиативной помощи. Хорошо эту тему поддерживает Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич, потому что он держит руку на пульсе, и, какие бы обращения ни были к нему, все всегда выполняется. Плюс, паллиативные койки обеспечены всегда лекарствами, всем необходимым для паллиативного лечения. Что включается в паллиативную помощь? Это противоболевая терапия и симптоматическое лечение. Вот этим всем мы в Татарстане обеспечены. На данный момент больных много, но у них не такая чтобы длинная большая очередь, этого нет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самое главное у нас создается регистр паллиативных пациентов. Когда радикальное лечение с целью вылечить тяжелую болезнь не удается, пациента переводят на паллиативное лечение. Оно заключается в том, чтобы насколько можно облегчить боль и страдания, продлить жизнь человека.

— Вы стояли у истоков этого направления. В какой момент подключилась республика? Как Вы почувствовали эту помощь, в чем она выражалась, чтобы сейчас пришли к такому результату? Как быстро Вы нашли понимание со стороны чиновников?

— Мы семь лет после образования Фонда имени Анжелы Вавиловой в 2003 году, мы семь лет к этому шли. Во-первых, надо было изучить все и когда министром здравоохранения стал Айрат Фаррахов, мы пригласили на круглый стол немцев. Когда мы озвучили наши пожелания, мы заключили тогда соглашение с Минздравом, с КГМУ нашим и Фондом и начали работать над проектом стационара.

Начинали с малого — с детской выездной службы, с двух палат. Нам государство выделило на месте, где сейчас хоспис, там санаторий стоял и вот в нем крыло нам выделили. Мы переоборудовали две палаты пилотного проекта и начали учиться. И тут же встал вопрос о строительстве, и вот тут, конечно, руководство республики пошло навстречу. Во-первых, участок земли выделили — это было трудно; во-вторых, чтобы здание снести — это трудно — опять-таки благодарность Рустаму Нургалиевичу, который пошел нам на встречу. Даже чтобы снести здание, надо было Фонду его передать, чтобы мы его снесли, разработали проект на благотворительной основе Татинвестгражданпроект. Мы сначала открыли детское отделение в 2014 году, потом, сразу же через восемь месяцев, открыли взрослое, и вот первый хоспис у нас заработал. Он включает в себя 24 взрослые койки и 15 детских. Мы оказали помощь более 6 тыс. пациентам за весь период работы. Когда встал вопрос о новом строительстве, когда мы обратились сначала к мэру, потом к Рустаму Нургалиевичу, а земля была федеральная. Тут Рустам Нургалиевич обратился в Москву, два раза писал о выделении федеральной земли, пошла такая процедура: сначала они передали ее в муниципальную собственность, а потом республика передала нам, и мы начали строительство. Руководство республики полностью нас поддержало финансовой поддержкой, это многомиллионные вклады на что мы практически построили. От всех пациентов буду благодарить, без этого мы бы не построили! Сейчас в новом хосписе «Наташа» более 800 человек оказали помощь! Работа идет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сделано многое, а что еще делается для улучшения паллиативной помощи?

— Паллиативная помощь постоянно разрабатывается, учеба идет постоянно, и что-то новое в мире мы всегда внедряем в свою практику. Пациент должен чувствовать себя до конца, сколько бы ему ни осталось, как дома — без боли, без страданий. Поэтому препараты, массажи делаем, питание разрабатываем, гигиену разрабатываем. С 1 сентября вступает в силу новый закон «Об оказании паллиативной помощь». Что мне нравится в этом приказе, то что расширен круг пациентов, которые могут получать паллиативную помощь.

Бытует мнение, что паллиативную помощь поставили в рамки паллиатива, и невозможно оказать другую помощь — нет, все остается так же: идет то же лечение, плюс добавляется паллиативное лечение. Дорожная карта построена так, что человек лечится, но еще и паллиативное лечение принимает. Это вдвойне забота о судьбе человека.

— Вопрос доступности такого лечения? Мы понимаем, что таких людей немало и ваши возможности небезграничные. Как людям, которые нуждаются в помощи к вам попасть?

— У нас во всех районах при ЦРБ открыты кабинеты выездной паллиативной онкологической службы. Люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, получают доврачебную паллиативную помощь. Те же фельдшеры, врачи обеспечивают пациентам: обезболивание, выезд на дом. Это все есть, все на контроле. Хорошо, что у нас заработал регистр паллиативных пациентов. Открыты паллиативные койки. Видите, как республика заботится об этих людях?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Вы депутат Госсовета РТ и перешли уже уровень представителя законодательной власти. Помогает ли это в работе? Какие меры предпринимаются для повышения качества жизни граждан республики?

— В Татарстане для этого делается все, честно говорю. Открываются Дома престарелых, в Зеленодольске скоро откроется; у нас полная забота идет об участниках СВО — реабилитационный центр открывается; помощь многодетным идет, финансовая поддержка этих семей. Я считаю, что мы — одна из передовых республик в оказании социальной помощи нуждающимся гражданам. Вы видите увеличение денежных выплат; даже акция «Помоги собраться в школу», ведь, зародилась у нас в Татарстане и с каждым годом увеличивает свой охват. Конечно, нуждающиеся были, есть и будут, но в республике помощь на самом высоком уровне идет!

— К вам обращаются с вопросами, за консультацией?

— Все регионы РФ с нас пример берут. Недавно приезжали из Екатеринбурга, с Северодвинска, приезжают люди, посвятившие жизнь оказанию паллиативной помощи. Мы всегда советуем, ничего не скрываем. Нас приглашают, объездили всю Россию.

— Сейчас есть два хосписа? Как вы думаете, нужен еще один?

— Два еще нужно! Северо-восток и юго-восток. Моя мечта — построить хотя бы по 20 коек в Альметьевске и в Набережных Челнах. Там есть паллиативное отделение, все работает, но именно хоспис там надо в тех краях. Мне из исполкома Нижнекамска позвонили: «Почему там хотите? У нас народу больше». Мы это все рассмотрим.

Если нам разрешат, мы бы на участке земли у хосписа «Наташа» (он там есть) построили бы корпус именно для дожития — для тех, кто страдает деменцией, болезнью Альцгеймера; обращений очень много! Плюс что у нас своя котельная, своя подстанция, вода, канализация, столовая, врачи, медсестры. Если получится, мы бы этот корпус построили.