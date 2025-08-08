Конкурс «Үз телем»: призовой фонд вырос до 3 миллионов рублей

В состязании победили почти все финалисты

Фрагменты комикса по роману Нурихана Фаттаха «Итиль-река течет». Фото: Артем Дергунов

В Казани в молодежном подростковом клубе «Яратам» определили победителей конкурса проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем». Из 15 предложенных работ 11 получили поддержку. Выбирать жюри стало чуть проще: за год фонд конкурса увеличился с 2 до 3 млн рублей. При этом многие форматы повторяются из года в год: возможно, потому что их производство должно перейти на серийную основу.

Кто не выиграл

Конкурс впервые организовала в 2021 году мэрия по инициативе депутата Казанской городской думы Рустема Рамазанова. Тогда призовой фонд составлял 1 млн рублей, в 2023-м он вырос до 2 млн. В феврале 2025-го на встрече мэра Казани Ильсура Метшина с представителями татарской интеллигенции прозвучала мысль, что и этого недостаточно: интересных проектов много, приходится некоторые отсекать. В итоге в 2025-м фонд конкурса вырос до 3 млн рублей.

При этом если в прошлом году в финал вышло 17 проектов, а было поддержано 6, то в этом — из 60 заявок до жюри добралось 15. Два участника подали по два проекта.

Не смогли получить поддержку только четверо. Во-первых, не выиграл проект студентки КФУ направления «Биология» Ляйсан Лябиповой, который она придумала со студентом-теологом Матвеем Бряндой, — это карточки по биологии «Мир фауны Татарстана». Также в комплекте должны были идти видео, созданные при поддержке университета.

Айваз Садыров задавал много вопросов и много советовал. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во-вторых, не прошел проект Дины Сабирзяновой, которая предложила развивать радио «САФ» «Саф әдәбият» («Благородная литература»). Однажды она уже выигрывала на «Үз телем» — это аудиоверсии литературных произведений. Самый говорливый участник жюри — ведущий Айваз Садыров — посоветовал: не надо держать проекты на своих источниках, надо максимально их распространять. Ведь столько денег тратится. Это точно надо выкладывать на «Яндекс. Музыку».

— Я вот многое скачиваю из YouTube специальным ботом, который переводит все в аудио. У меня уже, получается, специальный канал появился в Telegram.

Из зала попросили тут же поделиться материалом — не только у Айваза есть дети. Позднее Садыров посоветовал участнице группы Zakaria Лиане Самойловой подумать, как с помощью короткого видео добиться такого же успеха, как башкирский проект Ay Yola. Этой участницы сейчас также нет среди победителей.

Ранее Zakaria выигрывала на «Үз телем» грант на альбом. Недавно из квартета со скандалом ушли три участницы, так что на новый грант заявлялись уже новенькие. Самойлова хотела получить деньги на клип: 400 000 — на съемку и 150 000 — на показ на местных музыкальных каналах. Вероятно, смета и смутила жюри.

Это Лиана Самойлова, новая участница группы Zakaria. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спектакль о создателе Кариевского театра

Наибольшие споры вызвала идея постановки «Хәбибуллин хыяллары»/«Мечты Хабибуллина» актера Кариевского театра Булата Гатауллина. В прошлом году он успешно защитил идею хоррора «Шайтан. Он. Она», а сейчас снимается в фильме о Шигабутдине Марджани. Проект представляла автор текста, заместитель директора по творческой и проектной деятельности ТЮЗа (а в прошлом завлит Кариевского) Лейсан Фаизова.

Это спектакль о Фарите Хабибуллине, создателе театра, который был его директором 14 лет. К слову, в 2007 году он, уже как экс-директор, выдвигался от КПРФ в депутаты Госдумы. После столкновений с милицией на избирательном участке получил сотрясение мозга, вскоре скончался.

Фарит Хабибуллин — справа снизу. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но спектакль будет и о другом. В 2026-м Хабибуллину исполнилось бы 85 лет. Гатауллин хочет сделать полудокументальный-полухудожественный спектакль, в основе которого попытка поставить «Неоконченную пьесу для механического пианино», к которому сохранились костюмы. Есть видео, как кариевцы ездят учиться к Олегу Табакову и Олегу Ефремову.

В жюри прозвучал закономерный вопрос: а почему спектакль про такого важного для театра человека не ставится своими силами. Оказывается, средства собирают отовсюду. Обещал помочь и директор. Гатауллин получил небольшой грант от Союза театральных деятелей.

Йолдыз Миннуллина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Нам нужно очень много таких книг»

Дизайнер Лейсан Шарапова представила книгу директора Дома татарской книги Айдара Шайхина «Дом на улице Островского». Шайхин написал ее на русском, она о жителях, которые обитали на территории музея в советское время, включая родственников писателя Шарифа Камала. У Шараповой это дипломная работа. Теперь она хочет перевести книгу, вычитать и издать.

Вероятно, самым кратким, но понятным был проект «(К)уен дәфтәр» («Толстая тетрадь», а если убрать первую букву, то «Игровая») — бесспорный победитель. Его представила учительница 19-й гимназии Лейла Гарифзянова, которая заняла второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024». Это книга — собрание различных ребусов и прочих визуальных загадок.

— Нам нужно очень много таких книг, и они должны быть очень дешевыми, — отметила Йолдыз Миннуллина.

Лейла Гарифзянова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Флорист и автор проекта «Туганнар» («Родные») Диляра Гафиятуллина многие годы собирала свою родословную — сейчас в ней 1100 человек и 12 поколений. Она предложила издать книгу о важности родословных, а также подробно рассказала, как пыталась приспособить для иллюстраций работу нейросетей. В итоге решила использовать их для оживления медиаматериала.

Наконец, поддержку получило единственное в списке приложение для игры в филворд. А хореограф Саида Кадырова смогла пробить идею симфонии-балета «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка. Перепрочтение балета «Гульнара» Салиха Сайдашева впервые прозвучало на Фестивале национальной музыки, а деньги на него дирижер Айдар Ниязов нашел на «Үз телем».

Макет книги о доме на Островского. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Комиксы и видео

Сразу два проекта победили у Зулейхи Камаловой. В прошлом году она предложила выпустить комикс-раскраску про Барсиков и японскую кошку Неко. Итоги такие: роздано 200 копий, электронную версию скачало 132 человека, 562 прочитало онлайн. В этом году она решила издать вторую часть. Между тем студия Propellers, которую она представляла, выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив — этих денег хватит на мультфильм длиной в 1 минуту.

Также Камалова озвучила идею комикса, который она готовит с мужем, художником Русланом Ибрагимовым, по роману своего деда Нурихана Фаттаха «Итил суы ака торур»/«Итиль-река течет». Сценаристу она в смете выделила 50 тысяч, что вызвало вопросы в жюри у поэта Йолдыз Миннуллиной:

— Я бы поставила 500 тысяч. Мне кажется, это наша основная проблема — мы не ценим свой труд! А здесь человеку придется перелопатить огромное количество материала.

Зулейха Камалова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Два проекта представила и Миляуша Закирова. Первый — это книга рецептов с кулинарным квестом и игрой. А второй — серия роликов «Казан серләре»/«Тайны Казани», в которых она собирается снять доктора исторических наук Искандера Гилязова. Непонятно почему, но Миляуша не указала, что много лет возглавлявший Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан профессор — ее отец.

Садыров предложил ей подумать и о формате коротких роликов. А начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Минкульта РТ Айрат Файзрахманов посетовал, что темы у роликов пока что известные, к примеру, история первой татарской женской гимназии, мол, какие уж тут секреты. А вот если бы Закирова взялась за историю района, где находится клуб «Яратам»...

В целом именно видеопроекты получили больше всего денег. Помимо Закировой — это сотрудник музея Сайдашева Алсу Хафиз, которая также решила рассказать о доме, в котором жил композитор, — но уже в виде документального фильма «Тулай торак»/«Общежитие». Ведь в здании, примыкающем к Тинчуринскому театру, также проживали режиссер Марсель Салимжанов и актриса Рауза Хайретдинова. На большую работу Хафиз попросила около 460 тысяч рублей. К слову, на конкурс она подавала пять заявок.

Алсу Хафиз. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поддержку и 466 тысяч рублей получил проект «Квизмафия» директора подросткового клуба «Вертолет» Фаиля Баязитова. Суть такова: игра совмещает, как понятно из названия, квиз и мафию, все проходит под взором видеокамер, монтируется и выкладывается в Сеть. До этого Баязитов участвовал в похожем проекте «Казан арты», «Заказанье», проводимом режиссером Ильшатом Рахимбаем и вдохновленном «Подземельем Чикен Карри» и HarmonQuest.

Грантовых проектов по поддержке татарского языка в Татарстане несколько. Но при этом «Үз телем» остается редким примером, когда победителей на него отбирают не кулуарно, а в открытом для журналистов формате.

Многие форматы на «Үз телем» повторяются из года в год. Это и комиксы, и научпоп, и театральные постановки, и медиапроекты. Кажется, такие идеи должны развиваться дальше, а не существовать в формате одиночных решений. Но в таком случае его авторам надо либо переходить на коммерческие рельсы, либо искать новые источники финансирования.