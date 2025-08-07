Кредитование физлиц в Татарстане упало на треть, просрочка — 38,9 миллиарда

В республике отмечают недоступность кредитов и рост просроченной задолженности граждан

Фото: Реальное время

В первом полугодии 2025 года кредитование физлиц в Татарстане сократилось на 37,7% — до 270,2 млрд рублей. Основная причина — высокая ключевая ставка Банка России. Доля просроченной задолженности в Татарстане с января 2025 года выросла с 2,8 до 3,5% от кредитного портфеля. В России доля просроченной задолженности еще выше, однако она не представляет угрозы для устойчивости финансовых организаций, убеждены эксперты. Со снижением ключевой ставки ситуация с доступностью кредитов населению и ростом «просрочки» стабилизируется. Что происходит в кредитовании, нужен ли России госбанк, раздающий дешевые займы, и правда ли, что россияне сидят на «кредитной игле», — в материале аналитической службы «Реального времени».

Татарстанцам выдали на треть меньше кредитов

Татарстанцы в первом полугодии 2025 года взяли кредитов в банках на сумму 270,2 млрд рублей. Это на 37,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда рынок кредитования был перегрет, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Нацбанка РТ. В июне 2025 года спрос на кредиты, по информации банков, продолжал оставаться низким — финансовые организации выдали жителям республики 50 млрд рублей.

Охлаждению розничного кредитования способствовало сразу несколько факторов. Основной — это высокая ключевая ставка, сделавшая кредиты слишком дорогими. В части потребительских кредитов на сокращение повлияли также жесткие макропруденциальные меры Банка России, направленные на сдерживание закредитованности россиян, — это ограничения для банков и микрофинансовых организаций на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В результате банки вынуждены были повысить требования к заемщикам и стали чаще отказывать им в кредитах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Темпы ипотечного кредитования в первом полугодии 2025 года стали более сбалансированными, прокомментировали в Нацбанке РТ. Спрос на ипотеку годом ранее был повышенным — в преддверии завершения государственной программы льготной ипотеки и пересмотра параметров других льготных ипотечных программ.



В целом обязательства татарстанцев по кредитам на 1 июля 2025 года достигли 1,1 трлн рублей, доля просроченной задолженности — 3,5% от портфеля, или 38,9 млрд рублей. При этом «просрочка» растет — на начало 2025 года ее доля в портфеле составляла 2,8%.

Розничное кредитование в России сокращается, что является следствием высоких ставок и завершения в середине 2024 года программы безадресной льготной ипотеки для широкого круга заемщиков, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

По информации Банка России, портфель кредитов, выданных гражданам, на 1 июля 2025 составил 34,8 трлн рублей, сократившись за 12 месяцев на 3,4%. Просроченная задолженность выросла за этот период на 29% — до 1,55 трлн рублей, что составляет 4,5% розничного портфеля (3,3% годом ранее).

— Рост просрочки является закономерным следствием кредитного бума последних лет, который наблюдался в период доступных процентных ставок и широкого распространения массовой льготной программы по ипотеке, — отмечает Екатерина Щурихина. — Однако системного риска для банковского сектора рост просрочки пока не несет — у большинства кредитных организаций запас капитала достаточен для покрытия рисков по выходящим на просрочку займам.

По мере снижения ставок рост розничного портфеля возобновится и доля проблемных кредитов будет постепенно «размываться» за счет новых выдач, подчеркнула она.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Динамика кредитования физлиц в России в этом году пока остается довольно слабой, хотя в последние месяцы и наблюдается некоторое улучшение, говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Всего за первые шесть месяцев текущего года российские банки выдали розничных кредитов на сумму 9,9 трлн рублей — это на 31% меньше, чем за тот же период 2024 года.

— Пока уровень просрочки не выглядит угрожающим, однако ее рост вызывает определенное беспокойство, учитывая непростую ситуацию в экономике и возможность новых экономических, геополитических и других шоков. Впрочем, ЦБ внимательно следит за ситуацией и при необходимости усилит меры, направленные на сдерживание роста рисков в банковском секторе, — комментирует Додонов.

На снижение объемов кредитования обратил внимание на днях и Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия». Он даже предложил создать в России госбанк для розничного кредитования по низким ставкам.

«Надо радикально менять политику в области розничного кредитования: создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2—3%) ставкам. Другого выхода нет», — цитируют его СМИ.

Миронов привел данные ВЦИОМ, согласно которым 15% россиян, большинство которых клиенты микрофинансовых организаций, готовы обратиться к «черным кредиторам», если те предложат ставку на семь процентных пунктов ниже, чем у легальной кредитной организации. Около 6% россиян согласны это сделать, если ставка по кредиту будет ниже всего на один пункт, отметил депутат.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Сначала миллионы людей посадили на кредитную иглу, теперь их лишили возможности получить новую «дозу», и те готовы идти куда угодно, лишь бы там не задавали лишних вопросов и ставка была пониже», — подчеркнул Миронов.



— Закредитованность населения действительно высокая. Статистика свидетельствует о росте невозвратов, запросов на реструктуризацию кредитов и предоставление каникул, а также росте личных банкротств. Но сказать, что все эти процессы идут как-то обвально, все-таки невозможно, — прокомментировал ситуацию финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт.

Только в первой половине этого года запрос на реструктуризацию кредитов сделали около 3 млн заемщиков, а за 1,5 года — более 7 млн.

«Ситуация ухудшается. Однако есть шанс, что с понижением ставки и с возможностью реструктуризировать кредит по более низкой ставке (на что банки будут идти, им не нужно банкротство заемщиков) ситуация может рассосаться», — не исключает эксперт.

К концу 2025 года, скорее всего, будет уже легче с точки зрения процентного обслуживания кредитов, прогнозирует он. Ожидается, что ключевая ставка может снизиться до 15%, и пропорционально снизится стоимость кредитов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Что касается предложения господина Миронова, оно, конечно, немного отдает популизмом, — оценил Арт. — Если будет создан такой банк, то по сути это означает государственное субсидирование, потому что деньги в стране стоят столько, сколько ключевая ставка. Сейчас, когда дефицитный бюджет и уже отключили субсидирование ипотеки, субсидирование кредитов для бюджета будет смертельной нагрузкой. Кроме того, ставку в стране повышали ради борьбы с инфляцией, а если появится госбанк с рекой дешевых денег, то все усилия Центробанка станут профанацией. Поэтому этого не произойдет».

«Зависимость от кредитов — это, похоже, какая-то национальная общественная проблема. Россияне просто придумывают себе цели, покупают это в кредит и уверяют, что это жизненная необходимость. Это звучит жестко, но видно, что это так. Я, например, слышал разговоры от людей: «Вот кредит придется на отпуск брать». А вы не можете в этот отпуск просто не поехать? Или отдохнуть в городе? «Нет, как это? У меня ребенок два года не видел моря», — ответили мне. Я в детстве по пять лет не видел моря. Кредитов не было. Это придуманные потребности. Россияне обожают потреблять и придумывают себе сумасшедшие поводы для этого».

Но, по статистике, растет и число тех, кто вообще перестал брать кредиты, добавляет Ян Арт: «Как правило, это люди, которые использовали кредиты редко. Те, кто брал кредит как некое вспомогательное средство, сейчас живут без кредитов».

Ян Арт также напомнил, что в кризис 2008—2009 годов возникала тема создания банка или ЗПИФ плохих долгов, куда предлагали выкупить все проблемные и задержанные кредитные обязательства, чтобы они не уронили банковскую систему. «Когда вся эта ситуация рассосалась, как обычно бывает, об этом забыли. На мой взгляд, зря забыли, и сейчас нужен не госбанк, который бы заливал россиян дешевыми деньгами, а что-то типа банка или фонда плохих долгов, который освободил бы банки от рисков, связанных с неуплатой. Но эта тема в последнее время подниматься перестала», — посетовал эксперт.