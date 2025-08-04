Чемпионат мира в Сингапуре завершился золотом России и Андрея Минакова

Размышления по итогам Акватики в Сингапуре

Спортсмен СК «Синтез» Андрей Минаков стал чемпионом Акватики. Фото: realnoevremya.ru

В Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Первый, в котором участвовала Россия после четырехлетнего отсутствия. Чемпионат, который изначально должна была проводить Казань. «Реальное время» подводит итоги прошедших стартов.

Краткие итоги чемпионата мира

Главным итогом чемпионата мира стало возвращение российской команды на международную арену. Мировой плавательный мир только за последние десять лет стал свидетелем двух международных скандалов. Наиболее показательный — это противостояние англосаксов и звезды мирового плавания из Китая Сунь Яна на чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу. Второй — на Олимпиаде в Рио, когда американка Лилли Кинг начала крестовый поход против Юлии Ефимовой. Сейчас было тихо, но совсем без скандалов не обошлось. Хотя они были вызваны совсем другими предпосылками.

Сноски на полях: возвращение произошло не в полной мере, наши ватерполисты смотрели чемпионат мира по телевизору. Итоги любопытные, поскольку у мужчин пьедестал почета заняли команды Испании, Венгрии и Греции, а у женщин те же, но в зеркальном отображении — сборные Греции, Венгрии, Испании. Что бросается в глаза: отсутствие в числе призеров женской сборной США, уступившей испанкам в матче за бронзовые награды. Это все равно, что в советские времена хоккейный ЦСКА Виктора Тихонова не попал бы в призеры чемпионата СССР.

Две серебряные награды казанской синхронистки Агнии Тулуповой заслуживают отдельного материала, и он будет.

Серебряная медаль Шлейхера была завоевана в синхронных прыжках. realnoevremya.ru

Серебряный Никита Шлейхер

Текст про серебряную медаль Никиты Шлейхера, завоеванную в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, у нас уже был. Добавить к этому можно только детали. Необходимо помнить, что до поры Шлейхер прыгал с трамплина с Евгением Кузнецовым, но его многолетний партнер из-за травмы пропустил чемпионат России, а сейчас и чемпионат мира, последовательно. Необходимо было в краткие сроки проводить процесс «боевого слаживания» с Русланом Терновым. Понятно, что в каждом виде спорта свои нюансы, в том же фигурном катании новые партнеры скатываются до года, чтобы создать дуэт. В нашем случае все произошло достаточно быстро, и даже более успешно, чем на последнем международном старте Кузнецова и Шлейхера. Мы помним, что это был олимпийский Токио, когда до последнего прыжка россияне претендовали на третье место, а в итоге завалили и финишировали на последнем, восьмом месте. Это была такая боль постолимпийского Токио, усиленная потерей бронзовой медали в теннисе, на которую претендовала Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Возвращаясь к теме зеркальных итогов. Кудерметова недавно выиграла парный Уимблдон. Шлейхер стал вторым на чемпионате мира.

Увы, ассоциации Токио и нынешнего сезона можно продолжить итогами чемпионата мира по фехтованию, когда героиня Олимпиады Марта Мартьянова с подругами провалили чемпионат мира в Грузии. Тоже отзеркалили. А ведь какой был бы подарок к открытию отстроенной школы фехтования, которую торжественно откроют ко Дню республики.

Два серебра Агнии Тулуповой были завоеваны в групповых упражнениях. realnoevremya.ru

Золотой Александр Мальцев

Главным героем российской команды на Акватике-2025 стал Александр Мальцев, завоевавший три золота и серебро. Причем в его активе были две победы в личных соревнованиях. В произвольной программе с участием 14 спортсменов и отрывом от серебряного призера в 9 баллов. И в технической программе с участием 13 спортсменов и отрывом от вице-чемпиона в 10 баллов.

К чему все это? Это возвращает нас к событиям годичной давности. Критики Игр стран БРИКС отмечали, что синхронист Александр Мальцев стоял на пьедестале почета один или в компании с Кэнтинаном Адисаисирибутра из Таиланда, стабильно занимающим шестые-седьмые места в мировой табели о рангах. Но именно итоги Игр стран БРИКС станут определяющими при назначении сумм спортивных стипендий на следующий год, как ранее, в 2022 году, эти суммы определяли Игры Дружбы и Спартакиада сильнейших.

Ранее, одномоментно получая премии за медали, спортсмены зарабатывали денежное содержание на ближайшие год-два. В прошлом году, когда международных стартов во многих видах спорта не было, тот же стоящий в одиночке на пьедестале почета синхронист Александр Мальцев своей победой обозначил себе «сумму прописью» на следующий сезон. Увы, именно так расписал Минспорт собственные регламенты на представителей неигровых видов, которым платит не по итогам чемпионатов и Кубков страны, а по результатам с международных соревнований.

Синхронное плавание остается забойщиком наград для России на Акватике. realnoevremya.ru

Только вместе мы сила

Тулупова завоевала два серебра в групповых упражнениях. Шлейхер — в синхронных прыжках, будучи в личных соревнованиях седьмым на 3-метровом трамплине и 11-м на вышке. Наконец, в плавательном бассейне Россия выиграла золото в смешанной эстафете 4 по 100 вольным стилем, серебро в смешанной эстафете 4 по 100 метров комбинированной.

Если же говорить о персоналиях, то у пловцов, увы, личные медали только у двоих. Два серебра — и оба брассом, у представителей питерской школы плавания. Кирилл Пригода на 50 метров, Евгения Чикунова на 200 метров. По ее словам, нашей чемпионке не повезло, она заразилась ротавирусом, который в Сингапур привезли американцы. Те и сами пострадали, к примеру, не смогли даже отобраться в финал смешанной эстафеты, той самой, на которой мы победили. Но рикошетом это задело и главную звезду женской части российского плавания.

До заключительного дня плавательного турнира у нас было почти ничего: золото и три серебра, при этом ощущалось, каким оптимизмом были наполнены представители СМИ, которые вещают непосредственно в Сингапуре. Каждое попадание в восьмерку финалистов преподносилось, как победа, включая шестое место синтезовца Андрея Минакова на 100-метровке баттерфляем.

Андрей Минаков (в черной шапочке) на дистанции. realnoevremya.ru

Андрей Минаков был недоволен личным стартом

Сам Минаков был не в восторге от своего выступления, прокомментировав его телевизионщикам: «Не знаю, что ответить вам и стране. Виноват прежде всего сам. Уже шесть лет не могу сдвинуться с этого результата. Уже стоит вопрос о том, целесообразно ли оставаться в плавании после таких результатов».



Проблемы нужно устранять и решать. Но за последние шесть лет и тренеров менял, и подготовку, работал с разными специалистами. Но как бы ни пытался, не получается сдвинуть этот барьер.

Правда, затем Минаков поправился, что речь не идет о завершении карьеры, что, конечно же, было бы контрпродуктивно. Впереди соревнования на короткой воде, чемпионаты Европы и венец олимпийского сезона в Лос-Анджелесе 2028 года.

И только заключительный день чемпионата мира начал обильно поливать российских спортсменов медальным дождем, в аккомпанемент ливню, обрушившемуся на Казань. Золото Климента Колесникова и серебро Павла Самусенко на 50 метров на спине, бронза Ильи Бородина на 400 метров комплексным плаванием. Наконец, мужская комбинированная эстафета 4 по 100 метров, которая в финале поначалу боролась с итальянцами, а по итогу опередила французов и американцев.



Золотая медаль была завоевана квартетом спиниста Мирона Лифинцева, брассиста Кирилла Пригоды, представителя казанского спортклуба «Синтез» Андрея Минакова (баттерфляй) и вольника Егора Корнева.



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Эта победа сделала двукратным чемпионом Колесникова, который плыл в утренней программе, плюс двух Иванов Кажакина и Гирева, и все того же Минакова, единственного, кто плыл и в квалификации, и в финале.



Еще одна представительница Татарстана Софья Дьякова изначально расставила для себя приоритеты, решив, что сконцентрирует свои силы на мировом чемпионате среди юниоров в Отопени, Румыния. Сейчас она была 14-й на 800 метров, запомнившихся блестящей борьбой легендарной американки Кэти Ледеки и бросивших ей вызов Лани Паллистер из Австралии и канадкой Саммер Макинтош. А на дистанции 400 метров Дьякова вошла в десятку сильнейших. Та же Анастасия Кирпичникова, поменявшая сборную России на Францию, финишировала на 19-м месте. В перспективе — это золотая медаль на юниорском ЧМ, поскольку все, кто опередил Дьякову в Сингапуре, в Румынию не приедут. Единственно, что в Австралии, Германии, Китае и США могут быть сильные третьи номера из молодых, которые в Сингапур просто не отобрались.

