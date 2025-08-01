В один клик: туристы уходят к агрегаторам за скидками

Разница может достигать 10%, но цены в отелях Казани подросли до московского уровня — до 6,3 тысячи рублей за ночь

Фото: Артем Дергунов

78% российских туристов при бронировании отелей пользуются услугами онлайн-тревел-агентств (ОТА), что обеспечивает им существенную экономию в оплате проживания — иногда до 40%. Такие результаты показало масштабное исследование, проведенное по заказу одного из крупных онлайн-агрегаторов РФ. Казань заняла четвертое место в рейтинге онлайн-бронирований в этом сезоне, но и средний чек размещения вырос до уровня Санкт-Петербурга и Москвы, а скидки слабо работают, недовольны в агентствах Казани. «Покупать туры через агрегаторов, даже со скидкой, рискованно: из-за задержки авиарейсов брони могут сгореть, а потери не компенсируются», — предупреждает глава агентства «СТЕН» Леонид Пресс. Подробнее — в материале «Реального времени».

Туристов заселяют агрегаторы

Подавляющее большинство российских туристов бронируют жилье не напрямую на сайтах отелей, а на ресурсах онлайн-агрегаторов. 84% путешественников предпочитают пользоваться онлайн-тревел-агентствами (ОТА) или услугами турагентов, а 78% туристов регулярно пользуются агрегаторами. Это показало исследование, проведенное сервисом «Островок». В нем приняло участие более 800 активных путешественников, сообщили в компании-агрегаторе.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Почему туристы отказываются от прямого бронирования на сайтах отелей? В качестве одной из причин участники исследования назвали более высокую стоимость размещения (33%) по сравнению с другими каналами, отсутствие программ лояльности (21%), негибкую политику отмены (20%) и неудобный интерфейс сайтов гостиниц (20%).

Среди других барьеров — отсутствие промокодов (19%), службы поддержки (15%) и ограниченные способы оплаты (14%). Около 12% респондентов отметили, что не доверяют владельцам сайтов. При этом каждый второй турист выбирает ОТА для своего первого бронирования, особенно при поездках в новые города.

В погоне за экономией в 10%

Иначе говоря, туристы рассчитывают найти на платформе агрегатора более низкую стоимость размещения, чем на официальном сайте гостиницы или отеля. «Действительно, онлайн-системы дают возможность найти выгодное предложение. Агрегатор — это «оптовый закупщик» мест в отеле, поэтому цены подчас бывают ниже, чем у отеля», — подтверждает директор по продажам «Салават City Center» (продажа авиабилетов, турпутевок) Рустем Тарзиманов.

— Агрегатор работает по контракту с отелями, взимая комиссию в 15% за привлечение клиента, — пояснил глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс. — Иногда она может достигать 20%. Агрегатор делится ею, чтобы обеспечить продажи. Мы и сами пользуемся агрегаторами.

Принципиальный вопрос — значительная ли разница в стоимости размещения между услугами ОТА и самостоятельным бронированием на сайте? Стоит ли заключать договор с агрегатором, а не напрямую с отелем?

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Точную разницу в стоимости размещения назвать сложно — отельеры гибко управляют ценами в зависимости от сезона, загрузки и каналов продаж, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе компании «Островок». По оценке туристических агентов, она колеблется в районе 5—10% от начальной цены отеля. «10% — это максимум», — подчеркнул Леонид Пресс.

Но агрегатор стимулирует отельеров участвовать в программе GURU с предоставлением скидок до 40%. «Для них важно выделяться на фоне конкурентов внутри ОТА, поэтому им дается возможность предлагать более выгодные тарифы. Например, в GURU могут загружать скидки до 40% для пользователей, а также давать им бесплатные бонусы в виде завтрака, раннего заезда или позднего выезда, услуг спа, парковки и пр.», — рассказали в пресс-службе «Островка». — Это позволяет туристам бронировать размещение по максимально выгодным ценам, а отельерам привлекать больше гостей».

Отельеры взвинтили цены по-московски

Казань стабильно входит в топ самых популярных российских направлений по числу бронирований отелей, санаториев, гостевых домов и апартаментов. «В летнем сезоне столица Татарстана занимает четвертое место в рейтинге направлений после Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. Средняя стоимость размещения также варьируется в зависимости от сезона и категории объекта. Например, на лето туристы бронируют размещение в Казани в среднем за 6 250 рублей за ночь», — рассказали в пресс-службе компании.

Правда, не все отели Казани согласились сотрудничать с ОТА. «Кто-то отказывается от сотрудничества, полагая, что смогут сами продавать. Зачастую это неправильный путь, потому что ОТА дают лучшие условия туристу. У них есть техподдержка, и в любое время суток дают ответ, чего не сделает отель», — рассуждает Рустем Тарзиманов. По словам агентов, с ними не работают отели уровня четырех-пяти звезд.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В летний сезон казанский ценник сравнялся со стоимостью размещения в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому есть большое пространство для бонусов туристам, отметил глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс. Заоблачные тарифы не радуют туристических агентов, так как приток туристов мог бы быть выше. В условиях ограничений на зарубежные перелеты местным отельерам стоило бы привлекать российских туристов, а не отпугивать высокими ценами.

— Сейчас гостиничный номер в Казани стоит дороже, чем в Москве. Это ненормально. Отдых в Ессентуках и Кисловодске в 2 раза дороже, чем в Карловых Варах. Когда-нибудь санкции снимут, люди снова начнут уезжать за границу. Вместо того чтобы притягивать и удерживать туристов во время ограничений, отельеры поднимают цены, — недоумевает он.

Если самолет опоздал, у туриста сгорела бронь

Главный риск в работе с агрегаторами заключается в срыве авиаперелета. «Покупать туры через агрегаторов, даже со скидкой, рискованно: из-за задержки авиарейсов брони могут сгореть, а потери не компенсируются», — разъясняет глава агентства «СТЕН» Леонид Пресс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С апреля этого года казанский аэропорт стал «закрываться» из-за объявления угрозы атаки БПЛА, напомнил он. Кроме того, часто случается, что самолет по техническим причинам не прилетает в аэропорт.

— Если турист не прилетел вовремя, отель вправе выставить его номер, его бронь сгорела. Это обычная практика, — говорит он. — Через агрегатора невозможно внести уточнения, разговаривать не с кем. Турист может отправить сообщение в службу поддержки, но таких сообщений может быть масса, — рассуждает Леонид Пресс. Он видит выход в том, чтобы каждую историю сопровождал агент, который постарается дозвониться и предупредить отель о задержке прибытия туриста.