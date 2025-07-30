В паре с Терновым к звездам: Никита Шлейхер стал вице-чемпионом мира

Репортаж с бронзовых запрыгов россиян на чемпионате мира по водным видам спорта

Никита Шлейхер, чемпион спортклуба «Синтез». Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер вместе с партнером по сборной России Русланом Терновым завоевал серебряные медали чемпионата мира. Соревнования в синхронных прыжках с вышки в Сингапуре приближаются концу, и Шлейхеру предстоит стартовать еще в индивидуальных прыжках. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Разрыв от золота составил меньше балла

Наблюдая прямую трансляцию и понимая, что дуэт Никиты Шлейхера и Руслана Тернового в шаге от золота, можно было представить, что творится на душе у ребят, которые ожидали оценки китайского дуэта, прыгавшего последним. Но тут на табло высветились оценки, где напротив спортсменов из КНР стояла цифра один, обозначавшая итоговое место, а рядом итоговые суммы баллов: 429,63 у китайцев и 428,7 у россиян. Разрыв меньше балла — 0,93 сотые.

Это как 0,01 секунды отставания финна Юха Мието от шведа Томаса Вассберга по итогам 15-километровой дистанции классическим ходом на зимней Олимпиаде 1980 года в Лэйк-Плэсиде. В итоге у Вассберга было золото, а у Мието серебро, после чего Международная федерация лыжных гонок убрала тысячные доли секунды из протоколов и уже на следующем чемпионате мира 1982 года щедро раздавала золото лыжникам СССР и Норвегии, бронзу — финнам и спортсменам из ГДР.

Впрочем, у нас есть собственные примеры, когда цифры микроскопического отставания на табло отделяли российскую пару, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, от золотых медалей, которые получили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Четыре года назад в Пекине их разделили 0,63 сотых, что сродни весу бабочки на 100-килограммовой штанге.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ирек Зиннуров: «Шлейхера ждут премиальные, а мы ждем, что эта медаль не будет последней»

— Наконец-то, рад за Никиту, — эмоционально отреагировал на завоевание медали президент «смежной» Федерации спортивной гимнастики Татарстана Марат Бариев. — Шлейхер добился огромного успеха в этих условиях. Еще один заслуженный мастер спорта в нашей республике!

Эмоции Ирека Зиннурова, президента клуба по водным видам спорта «Синтез», нельзя было точно охарактеризовать, поскольку радость завоевания серебряной медали контрастировала с грустью по потере золота. Это примерно как держать в руках трудно уловимую, вполне себе упитанную синицу и часть оперения журавля, который еще секунду назад уже был твоим.

— Жаль, что не золото, это обидно. При этом очень хорошего результата добились ребята. Говорить, что китайцев вытянули на золотую медаль, не стал бы, но то, что их оценивали чуть снисходительнее, чем наших, это очевидно. В любом случае, это огромный успех Романа Тернового и татарстанца Никиты Шлейхера, члена нашего клуба водных видов спорта «Синтез». Никиту ждут премиальные, прописанные в контракте за успешные выступления, а мы в свою очередь ждем, что эта медаль не будет последней, поскольку ему еще предстоит стартовать, в том числе и в личной программе.



Ирек Зиннуров . realnoevremya.ru

Наконец, третий по очередности собеседник — Ефим Климов, президент Федерации прыжков в воду Татарстана, в эмоциях себя вообще не сдерживал: «Нас засудили! Так считаю не только я, но и многие представители нашего сообщества прыжков в воду».

Ефим Климов: «Сердцем я понимаю, что серебро это очень хорошо»

— Тогда непонятно, Ефим Сергеевич, — поздравлять вас с серебром или сочувствовать?

— Любопытно, что я сам находился в таких же смешанных чувствах, когда писал эсэмэску ребятам. Сердцем я понимаю, что серебро — это очень хорошо. Но как же близко было золото и как обидно оно ускользало, когда его потихоньку отбирали у нас судейскими оценками, начиная с пятого прыжка. Не китайцам прибавляли — нет, у нас отбирали баллы, ставя какие-то ужасные оценки в пять баллов, уф. Проводись эти соревнования не в Сингапуре, а у нас, как и было запланировано изначально, думаю, что у представителей судейского корпуса рука бы не поднялась занижать нам оценки.



Ничего, злее будут, я в этом уверен. Нормальное начало — с серебра, потому, что это заведет наших на новые свершения. Я же знаю прекрасно, как много ребята работали здесь, чтобы достойно вернуться. Как они работали там, будучи максимально собранными перед прыжками, я видел, чувствовал это через экран. Они уже ехали в Сингапур не просто за медалями, бронзой, например, нет — за золотом! Заявляя о своих лидерских амбициях на начале олимпийского цикла, — резюмировал Климов, которого все-таки хочется поздравить.

Как и тренеров дуэта Дмитрия Шлыкова и Раису Гальперину, наставника и мать знаменитого в прошлом прыгуна Глеба Гальперина, который вел прямой репортаж из Сингапура. Если уж говорить о поздравлениях тренеров и родственников, то в полной мере их заслуживают Павел Муякин, наставник и практически второй отец Шлейхера. Экс-президент федерации прыжков в воду республики Дамир Фаттахов — практически крестный для татарстанских прыгунов. Экс-руководитель Дворца водных видов спорта Альберт Багаутдинов — почти посажёный отец. «Дедушка» всех водоплавающих и водопрыгающих этого дворца — его нынешний руководитель Михаил Смолкин.

Россияне попали в финал со второго места после китайцев, что впрочем никакого преимущества не давало. Разве что наши спортсмены прыгали каждую серию предпоследними, перед китайцами. После первой серии прыжков они с китайцами располагались на тех же первом и втором местах. После второй серии к ним присоединились японцы — вот когда был настоящий синхрон, поскольку у наших ребят с японцами оценки были одинаковыми вплоть до тысячной. В третьей серии россияне оторвались от японцев на семь баллов, а четвертый прыжок сделали так хорошо, что уже опережали и японцев на 17 балов, и заваливших этот прыжок китайцев — на 21. После пятой серии японцы отступили, правда, китайцы отыграли у нас 7 баллов отставания.

Шлейхер (в красной футболке) со своим наставником Павлом Муякиным (слева от Никиты). realnoevremya.ru

Малайцы, кстати, тоже были вполне себе конкурентные. Когда они все отпрыгали, стало понятно, что у россиян в кармане серебро, но мы своим заключительным прыжком можем выловить со дна сингапурского бассейна золото, имея практически 14 баллов преимущества. Заключительный прыжок российского дуэта, честно сказать, не задался, но и у китайцев получился не шедевр. Тем не менее судьи насыпали им на 15 баллов больше, чем Терновому со Шлейхером.

Проходи этот чемпионат мира в Казани, как и должно было быть изначально, золото прыгунов, впрочем, как золото фигуристов четырехлетней давности, было бы у нас. В этом случае сработало пресловутое преимущество домашних стен, поскольку Сингапур для Поднебесной, как для России Белоруссия. При этом прыжки в воду такой вид спорта, в котором, чтобы отнять у китайцев золото, надо делать что-то невероятное. За последние 10 лет, начиная с казанской «Акватики», представители остального мира смогли сделать невероятное 16 раз. Это общее количество золотых медалей с Олимпиад и чемпионатов мира. Для сравнения: у Китая уже насчитывалось 86 побед, плюс в Сингапуре прибавилось еще семь.