Марат Бариев: «Мы оставались на связи с руководством ФИСУ»

Президент Федерации гимнастики РТ и экс-министр спорта Татарстана — об Универсиадах 2025 и 2013 годов и выступлении наших спортсменов

Марат Бариев. Фото: Динар Фатыхов

В Германии завершилась летняя Универсиада, на которой в нейтральном статусе выступали спортсмены из России. Один из тех, кто содействовал возвращению наших атлетов на международную арену, депутат Госсовета Татарстана и президент Федерации гимнастики РТ Марат Бариев. Подробнее о том, как прошли соревнования и в чем отличились россияне, бывший министр спорта республики рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Немцы как-то не подрассчитали свои возможности»

— Марат Мансурович, как удалось пробить «железный занавес» и вернуть наших спортсменов на международные соревнования?

— Будучи знакомым с руководством ФИСУ еще со времен подготовки к казанской Универсиаде, а это и президент Леонц Эдер, и его ближайшее окружение, мы продолжали оставаться на связи. В январе, когда уже завершилась зимняя Универсиада в Италии, произошла смена в руководстве Российского студенческого спортивного союза, который возглавил Сергей Владимирович Крюков. Он побывал в Казани, где мы обсудили перспективы возвращения российских спортсменов на студенческие соревнования, после чего, вернувшись в Москву, пообщался с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Михаил Владимирович, в свою очередь, подтвердил стремление руководства российского спорта к возобновлению международных контактов.

После чего, по поручению Дегтярева, в апреле мы с Крюковым побывали в штаб-квартире ФИСУ и уже на встрече с Эдером услышали, что у них нет возражений. А противной стороной выступила Германия, хозяйка Универсиады. Тем не менее нам выделили квоту на количество участников, и началась работа по формированию команды, согласованию кандидатов на попадание в квоту из 260 человек. И тут выяснилось, что немцы как-то не подрассчитали свои возможности, и из анонсируемых 12 тысяч человек готовы были принять только 9 тысяч. После чего началось сокращение, которое, в первую очередь, затронуло нашу делегацию. В итоге из 260 участников было допущено только 48 спортсменов.

Конкретизирую, что в итоге от России не было ни одного члена делегации, включая президента РССС Крюкова, и было по минимуму тренеров, которые были вынуждены совмещать тренерскую работу с представительской. С учетом того, что Универсиада в Германии — это не локальные старты, как у нас в Казани и в Белграде, а соревнования в пяти городах местного региона, можно представить, с какими сложностями пришлось столкнуться россиянам.

В итоге наши спортсмены завоевали по 6 золотых и серебряных наград, плюс четыре бронзовые. Говоря о Татарстане, мы должны сказать о золотой медали в теннисе, которую Илья Симакин завоевал в дуэте с туляком Егором Агафоновым. Кстати, они оба студенты Поволжского университета спорта. Плюс участвовали Мария Тайлакова, ставшая в этом году победительницей в настольном теннисе на казанском чемпионате страны, и дзюдоист Ханмагомед Рамазанов, выбранный знаменосцем на торжественной церемонии открытия Универсиады. А героем спортивной части Универсиады стал пловец Александр Степанов все из того же Поволжского университета спорта. У него два личных золота и серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

«Наши спортсмены завоевали по шесть золотых и серебряных наград, плюс четыре бронзовые». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Камиль Шамильевич, а долго мы будем ездить в Челны, чтобы посмотреть футбол?»

— Недавно «Рубин» анонсировал, что одна из станций казанского метро весь сезон будет называться «Рубин. Авиастроительная». А какова была степень вовлечения Министерства спорта РТ, ориентированного на подготовку спортсменов-олимпийцев, тех же участников Универсиад, с профессиональными командами во времена вашего руководства?

— В 2001 году, когда было сформировано Министерство спорта РТ, руководителем которого я стал, тот же «Рубин» стал тренировать Курбан Бердыев. На то время министерство принимало участие в софинансировании команд профессионального спорта, но с каждым годом оно сокращалось, и к 1000-летию Казани, которому в этом году исполняется 20 лет, наша финансовая поддержка сошла на нет. К тому времени руководство республики нашло всем нашим спортивным грандам надежных спонсоров. Касаемо «Рубина» — это была мэрия города во главе с Камилем Шамильевичем Исхаковым. Касаемо меня, наибольшая степень взаимодействия была с хоккейным «Ак Барсом».

Кстати, я был свидетелем того эпизода, когда Камиль Шамильевич обратил внимание на «Рубин». Это событие тоже отмечает некий юбилей, на этот раз 30-летний. В 1995 году в Челнах был организован футбольный турнир «Кубок Президента», с участием местного «КАМАЗа». В гости к челнинцам приехали минское «Динамо», болгарский «Локомотив», сборная Иордании, там пребывало все руководство республики и Казани. И вот во время одного из матчей президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев обратился с вопросом к Исхакову: «Камиль Шамильевич, а долго мы будем ездить в Челны, чтобы посмотреть футбол?» Камиль Шамильевич, будучи человеком старой партийной закалки, понял все с полунамека.

— Раз уж пошли по юбилейным датам, вспомним 1000-летие Казани. При подготовке к нему изначально наметили порядка шести десятков мероприятий, среди которых сиротливо смотрелись три спортивных. Чемпионаты мира по хоккею с мячом, борьбе корэш и чемпионат МВД по пожарно-прикладным видам спорта. Только со временем программа празднования начала прирастать спортивными мероприятиями. К примеру, легкоатлетическим мемориалом братьев Знаменских, который, как я подозреваю, перенесли в Казань по вашей инициативе.

— На тот период я входил в руководство Федерации легкой атлетики России, чей президент Валентин Балахничев был в числе почетных гостей первой летней спартакиады учащихся, прошедшей в Казани в 2003 году. Год спустя я узнал, что Москва столкнулась с большими трудностями при проведении Мемориала Знаменских, а на всю Россию было только три стадиона, сертифицированных ИААФ, как тогда называлась международная федерация легкой атлетики. Это Тула, Чебоксары и наша Казань. Мы опередили всех своим предложением провести Мемориал в Казани, что стало большим событием для города и спортивным вкладом в церемонию празднования 1000-летия Казани, поскольку сюда приехала целая группа звезд мировой легкой атлетики первой величины.

«Мы опередили всех своим предложением провести Мемориал Знаменских в Казани». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Чемпионаты страны проходили так, будто супруги Винер и Усманов передавали эстафету»

— На тот момент тренер сборной республики Денис Капустин вспоминал, что суперзвезда прыжков Хавьер Сотомайор из Кубы на вопрос — как ему Казань — ответил «соу-соу», что можно перевести как «так себе».

— С сожалением скажу, что на днях скончался первый тренер Капустина — Гумер Абдрахманович Мухамедов. Касаемо слов Сотомайора, подозреваю, что он был еще мягок в своей оценке, поскольку Казань в начале двухтысячных мало чем могла удивить столь искушенного гостя. Другое дело, что мы находились в стадии развития, и уже через три года, после 1000-летия, провели чемпионат страны по легкой атлетике 2008 года, получивший огромную значимость от того, что был отборочным к летней Олимпиаде в Пекине.

Кстати, раз уж мы вспомнили о чемпионатах страны, то в 2005-м мы последовательно провели на площадке «Баскет-Холла» два чемпионата страны: по художественной гимнастике и фехтованию. Изначально была договоренность о проведении фехтовального чемпионата, поскольку в этом виде спорта у республики давние традиции, сохранившиеся с советских времен. А про художественную гимнастику мы договорились с президентом федерации этого вида спорта Ириной Винер. Ирина Александровна приезжала с визитом в Казань после олимпийской победы своей ученицы Алины Кабаевой в Афинах. Мы сделали предложение о проведении чемпионата страны, Ирина Александровна подхватила нашу идею. Что любопытно, вскоре прошла смена руководства в федерации фехтования, которую возглавил Алишер Усманов. В итоге в 2005 году наши чемпионаты страны проходили так, как будто супруги Ирина Александровна и Алишер Бурханович передавали эстафету друг другу.

— Помнится, планировалось, что абсолютная победительница чемпионата страны Ольга Капранова войдет в сборную Татарстана.

— Бери выше, у нас были договоренности о выступлении за сборную Татарстана Алины Кабаевой. Она пропускала чемпионат в Казани, серьезно готовилась к своей третьей Олимпиаде, но весной 2008-го получила очередную травму и была вынуждена объявить о своем уходе из спорта. Однако у нас была своя спортсменка на Олимпиаде — это Дарья Шкурихина, завоевавшая золото.

Вспоминая Универсиаду в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Казани завоевали свои последние золотые медали Павел Колобков и Александр Поздняков»

— В параллельном зачете с Нижним Новгородом.

— Таковы были реалии, поскольку Нижний Новгород был одним из сильнейших регионов в групповых упражнениях, и именно на их базе формировалась сборная команда. В итоге Шкурихина переехала в Нижний Новгород, чтобы там готовиться к Пекину.

Касаемо чемпионата страны по фехтованию у меня тоже есть любопытная история. Именно у нас в Казани завоевали последние золотые медали в своей карьере Павел Колобков и Александр Поздняков — будущие министр спорта страны и руководитель Олимпийского комитета России. В целом эти чемпионаты стали огромным подарком спортивной общественности Татарстана, поскольку на момент их проведения у нас был перерыв после заключительного чемпионата СССР по боксу, прошедшего зимой 1991 года в УНИКСе, где победителем среди прочих стал наш Айрат Хаматов.

— Дополню, в 1995-м в Казани проходил командный чемпионат страны по шахматам, на котором наша мужская команда завоевала второе место. Это заслуга шахматного энтузиаста Наиля Ибрагимова, спонсоров шахматной федерации. Увы, сейчас наша мужская команда даже не стартовала на чемпионате страны в высшей лиге, зато два ведущих гроссмейстера Владислав Артемьев и Артем Тимофеев стали чемпионами России в составе команды КПРФ.

— Да, а я вспоминаю о легендарном турнире сборных Татарстана и Европы в 2001 году, опять же, на момент, когда я стал министром спорта республики. Хочу сказать огромное спасибо многочисленным энтузиастам спорта тех лет, которые будоражили спортивных чиновников, спонсоров, вовлекая их в проведение спортивных мероприятий. Чего только стоят те международные матчи по профессиональному боксу, когда прямая трансляция была на Первом канале, причем первая из них состоялась из нашей Казани. Заслуга еще одного энтузиаста спорта Рената Юсупова и его команды.

«В истории советского спорта значимое место занимали матчевые встречи». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Родилась идея о проведении матчевой встречи с командой Венгрии»

Впрочем, я сам был такой же спортивный энтузиаст, облаченный властью. Сейчас же, заканчивая тему юбилеев, которая идет у нас красной нитью, завершающийся чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, должен был ознаменовать 10-летие казанской Акватики и проводиться в Казани. И у меня родилась идея, поддержанная раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром спорта Михаилом Дегтяревым, о проведении некоей матчевой встречи с командой Венгрии по всей линейке водных видов спорта. Причем это было бы в статусе не основных, а студенческих сборных.



Раз уж ты затронул тему шахматной команды КПРФ, отмечу, что в истории советского спорта значимое место занимали матчевые встречи по тем же боксу и легкой атлетике между сборными СССР и США, в прыжках в воду матчевые встречи с участием американцев, прыгунов ГДР. Мы в спортивной гимнастике, где я возглавляю республиканскую федерацию, о чем можно поговорить отдельно, провели матчевую встречу со спортсменами Китая на уровне юниорских сборных.

— Сейчас в вольной борьбе состоялась битва на ковре спортсменов России и США.

— Вот именно. Поэтому вопрос об организации подобной встречи с венграми взят в проработку. Венгрия — мощнейшая держава в водных дисциплинах. В плавании у нас силы равны, как и в женском водном поло. В мужском ватерполо венгры посильнее, и матчи с ними стали бы большим подспорьем нашим ватерполистам, поскольку команды по игровым видам спорта продолжают оставаться на обочине международных стартов. Политических разногласий нет, что продемонстрировал прошлогодний чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где россияне прекрасно выступили, впервые за последние годы международной спортивной блокады.

