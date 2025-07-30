В Татарстане готовят гранты для детских и молодежных театральных студий

В планах также создать мемориальную интерактивную карту

На Общественном совете отдельно отметили опыт татарской инклюзивной студии «Чудо» («Могҗиза»). Фото: предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Детским и молодежным театрам республики можно начинать готовиться к конкурсу на гранты правительства Татарстана. Об этом стало известно на заседании Общественного совета при Министерстве культуры РТ, в ходе которого обсуждалось исполнение публичных целей министерства на 2025 год. Главный же спор вызывала идея создания мемориальной интерактивной карты республики на основе сайта «СЛАВА — ДАН Республики Татарстан»: некоторых участников не устроило качество представленной информации.

На театры для детей и подростков выделят 9 млн рублей в виде грантов

Ежегодно Общественный совет при Минкульте утверждает публичные задачи. Первая цель касалась расширения информационного освещения деятельности организаций сферы культуры и творческих объединений.

В этом плане лучше всего вне Татарстана о нас говорит телеканал «Россия Культура», согласно отчету. Это и документальный фильм «Соединяющие миры» о Каюме Насыри, и трансляции театра оперы и балета имени Мусы Джалиля («Грек Зорба» и «Кармен»), выпуск программы «Моя любовь — Россия!».

Осенью на ТНВ выйдет цикл «От Кремля» о культуре и истории районов Татарстана. Снимает проект известный телепутешественник Альберт Шакиров.

Внезапно очень эффективной оказалась вторая цель: «финансовая поддержка не менее 5 детских, 5 молодежных, 2 инклюзивных театральных студий — на постановку спектаклей, а также помощь в организации мероприятий (не менее 5 в год) от известных театральных деятелей Республики Татарстан».

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин сообщил, что раис республики Рустам Минниханов в прошлом году поручил организовать конкурс на соискание грантов правительства РТ для развития творческих проектов детских и молодежных театральных коллективов РТ среди муниципальных учреждений культуры и образования.

Общая сумма грантовой поддержки составит 9 млн рублей. Это 10 грантов по полмиллиона рублей на постановки, 10 грантов по 300 тысяч на гастроли и фестивали, и 10 грантов по 100 тысяч на обучение. Скоро условия появятся на официальных ресурсах Минкульта.

Минниханов распорядился выделить грант для молодежи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что такое «доступность»?

Следующая цель была посвящена «организации доступной среды для творческой реализации людей с инвалидностью». Здесь Дамир Натфуллин отметил, что в этом году в Татарстане строят и модернизируют 11 объектов с установкой специального оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Казани, в частности, это библиотека на Побежимова, 47, оперный театр, а также ТЮЗ. В Набережных Челнах — татарский драматический театр. Также переоснастят Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник.

Зам. главного редактора «Реального времени» заметил, что, вероятно, речь в задаче идет не только о доступности с точки зрения наличия пандусов, но и создании возможностей для детей с особенностями проявлять свою творческую натуру. Отличный пример — указанная в докладе театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудо» («Могҗиза»). Она работает с 2019 года и является единственной татарской студией такого рода. В ней занимается 20 человек в возрасте от 6 лет до 21 года. Среди них — дети с синдромом Дауна и ДЦП. Почему не распространить этот опыт и далее? Что касается музеев, есть отличный кейс «Доброго музея» Третьяковской галереи, который превращает подростков в художников с выставками.

— Все упирается в кадры, надо стимулировать работу с инвалидами, проводить переподготовку. Эта работа требует определенных знаний, — добавил глава Общественного совета Нияз Игламов. — Очень много взрослых инвалидов хотят реализоваться. А много программ касаются только людей до 18 лет. А ведь человек не расстается потом с инвалидностью. Мне кажется, можно на базе института культуры открыть центр переподготовки.

Также Игламов призвал бережно относиться к существующим зданиям при адаптации их к определенным группам граждан, отметив, что порой эти решения могут появиться не сразу.

Инклюзивности прибавится и в оперном театре. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему историю пишут не историки, а архивисты?

Цель «Создать мемориальную (интерактивную) карту, связанную с увековечением памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Республике Татарстан» стала предметом дискуссии.

Дело в том, что в 2023 году был создан сайт «СЛАВА — ДАН Республики Татарстан». На его основе Минцифры РТ и собирается сделать мемориальную карту.

Качество статей на сайте сразу вызвало вопросы. Как вам стиль: «Он мечтал стать прокурором, чтобы наказать всех причастных к тяготам и лишениям его родных. Потом вдруг захотел учиться на педагога»?

Материалы, как выяснилось, готовил Госкомитет РТ по архивному делу. Из зала прозвучал вопрос, почему же таким важным делом не занимается Институт татарской энциклопедии?

Также Натфуллин сообщил, что наконец-то заканчивается работа над реестром мемориальных досок. Так что эти данные тоже попадут на карту.

— Мы знаем о фактах, когда мы теряли эти доски, когда их снимали во время ремонта, а потом находили в подвале, — отметил замминистра РТ.

Директор Музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева, которая также отметила, что у нее есть вопросы к сайту, добавила, что в него необходимо добавлять информацию о юбилярах, в частности упомянув грядущее в 2026 году 200-летие вице-адмирала Ивана Лихачева. Натфуллин тут же отметил, что ждет от нее информацию.

Также члены Общественного совета обсудили вовлечение в работу волонтеров культуры. Дамир Натфуллин поделился для себя открытием: оказывается, волонтерство добавляет баллы к ЕГЭ! Может, потому на начало 2025 года в республике числится 13 516 волонтеров культуры?

При этом книгоиздатель Гузель Хасанова отметила, что этих помощников ей не хватает в библиотеках.

— Мы сейчас работаем над книгами и изучаем архивы детской поэзии в библиотеке Миннуллина, — указала Хасанова. — И мы поняли, в каком плачевном состоянии находятся эти книги.

В Минкульте напомнили, что с таким запросом можно обратиться на волонтерский сайт dobro.ru, а уж как это красиво преподнести, зависит от самой библиотеки.