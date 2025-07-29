«Стрела-Ак Барс» разгромила чемпиона страны и вышла в финал Кубка России

Казанцам предстоит встретиться в финале с пензенским «Локомотивом»

Алексей Бурдин . Фото: предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Домашняя победа «Стрелы-Ак Барс» над красноярским «Енисеем-СТМ» со счетом 48:24 уже войдет в историю казанской команды. Разгромить действующего чемпиона страны с двукратным преимуществом в счете — это само по себе достижение. «Реальное время» восхищается победой казанской команды.

Взять реванш в матче с красноярцами

Незадолго до полуфинала Кубка страны руководство «стрелков» решило провести тренировку своих подопечных, сделав ее открытой для представителей прессы. Корреспондент «Реального времени» побывал на ней, отметив, что журналистов пришло немного: одна телевизионная бригада, три интернет-издания, включая наше. Казанцы, вышедшие из небольшого срока между кругами, были настроены решительно. Капитан «стрелков» Герман Давыдов даже позволил в своем комментарии высказать, что хотел бы отомстить красноярцам, и повод был весомым. Нет, не за досадное поражение в финале чемпионата России, когда красноярцы одержали волевую победу, будучи в меньшинстве. И даже не за поражение в матче первого круга в Татарстане, а за тяжелейшую травму, полученную Алексеем Бурдиным. Это воспитанник новокузнецкого регби, один из ветеранов в составе казанской команды, которого уже можно называть казанцем.

Желание взять реванш у судьбы, поскольку не красноярцы виновны в травме Бурдина во время одной из схваток, как и динамовцы не виновны в травме Романа Рощина в чемпионате по регби-7, вполне понятно. Цель совпала с намерением руководства казанского клуба сделать очередной шаг к популяризации своего вида спорта. В том числе через блогеров — здесь должна была постараться супруга одного из казанских игроков мини-футбола. А также через приглашение спортивных звезд, таких как хоккеист Наиль Якупов, волейболистка «Динамо-Ак Барса» Ирина Королева. Поэтому стадион был практически полон. Притом что для любителей спорта в этот день была конкуренция со стороны футбола, триатлона и автогонок.

Правда, красноярцам было не до страданий и стараний казанцев. Они приехали в столицу Татарстана с целью вернуться отсюда с путевкой в финал Кубка страны. И уже на первых минутах вышли вперед, занеся попытку и реализовав ее. А вскоре получили численное преимущество — после удаления Рикерта Корффа.

Герман Давыдов. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

В попытке Гриняева — львиная доля заслуги Давыдова

Что делает команда, оказавшаяся в меньшинстве? Начинает играть за себя и «за того парня». Капитан казанцев Герман Давыдов, получив мяч, подкинул его ногой над своей половиной поля и помчался ловить на чужую. Прибежал быстрее остальных, снес красноярца, сосредоточившегося на ловле мяча, и обеспечил начало результативной атаки. В регби не учитываются авторы голевых пасов, в принципе нет такого понятия. Но в попытке, которую вскоре занес в зачетное поле красноярцев Омари Гриняев, есть львиная доля заслуги Давыдова.

Будь у нас в соперниках не тяжелая машина, а любой другой коллектив российской регбийной Премьер-лиги, он сломался бы морально уже в этот момент. Но Красноярск привык выигрывать. Его одной успешной попыткой не сломить, и вот они снова забили и ушли вперед на девять очков — 14:5.



На открытой тренировке можно было наблюдать, как эмоционально общались между собой два грузинских «стрелка» Гиорги Закашвили и Роберт Сутидзе. Судя по энергетике, создавалось ощущение, что они уже со среды готовы были ринуться в бой. Ринулись в итоге в концовке первого тайма, когда перетолкали соперников в схватке в метре у зачетной линии. После чего на первый план вышел казанец Андрей Карзанов. Согласно выражению «как уж на сковородке», он крутился и извивался с мячом, ускользая от загребущих рук красноярцев.

Андрей Карзанов. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Казань впервые вышла вперед

Карзанов приблизился к зачетке, сохранил мяч и буквально вложил его в руки Рикерта Корффа. Южноафриканец в начале тайма «удачно» удалился, поскольку казанцы набрали очки в момент, когда были в меньшинстве. А в концовке тайма успешно вытянулся и кончиками пальцев своих длиннющих рук зафиксировал мяч в зачетке команды гостей, как говорится, «гол в раздевалку» — 14:12.



А через 40 секунд после начала второго тайма гости получили еще и гол из раздевалки. Выскочивший из нее как ошпаренный, Йоханнес Тромп помчался к зачетке гостей, так что за ним мог успеть только Тагир Гаджиев. И когда красноярцы начали хватать Тромпа, тот скинул мяч Гаджиеву, а уже его красноярцы зацепить не могли. В итоге — 19:14, Казань впервые вышла вперед!

Если до той поры все три попытки казанцев были произведением совместного регбийного искусства, то следующий успех целиком и полностью заслуга Тромпа, родного поля и мяча. Творилось нечто невероятное: после удара ногой Йоханнеса, который сам же устремился к подпрыгивающему мячу, тот, как живое существо, вдруг перестал двигаться вперед, а начал подпрыгивать вертикально вверх. Если бы мяч залетел в зачетку красноярцев до того момента, как его настиг и зафиксировал Тромп, никакой попытки не было бы. Но мяч, три раза подпрыгнув, двигаясь вертикально, вдруг начал подпрыгивать горизонтально.

Йохан Тромп. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

«Стрелки» трижды заносили попытки, после передач ногами

Красноярск не был сломлен, занеся попытку без реализации — 26:19. Неприятность этого была очевидна, поскольку гости находились от хозяев в зоне досягаемости, когда им необходима была только одна реализованная попытка, чтобы сравнять счет. Казанцам пришлось выдержать тяжелейшее давление со стороны соперника, и на этот раз им на помощь пришла счастливая случайность. Два подряд не совсем точных паса красноярцев как бы суммировались в один неточный, после чего мяч оказался у казанцев. Прорыв Эдди Людика поддержал Андрей Карзанов — и преимущество выросло до двух попыток.

После того как Кобус Мараис реализовал штрафной и вслед за этим Виталий Живатов занес попытку, воспользовавшись пасом ногой Деона Карстенса, все стало понятно. Нереализованная попытка Тромпа сделала счет 48:19 — при преимуществе по ходу второго тайма 36:5. Это примерно так же, как в футбольном матче московского «Спартака» на домашнем поле с калининградской «Балтикой», когда был зафиксирован счет 0:3 в пользу балтийцев. Что любопытно: в игре с чемпионами казанцы трижды использовали игру ногой Давыдова, Тромпа и Карстенса, перед заносами попыток. Ранее подобной тактики у казанцев не наблюдалось.

В концовке игры удача сжалилась над гостями. Во-первых, была отменена попытка Омари Гриняева, во-вторых, за непреднамеренный контакт головы в голову был удален Кобус Мараис, в-третьих, красноярцы занесли попытку, установившую окончательный счет — 48:24.

В финале Казань сыграет в Москве с Пензой, обыгравшей в Саранске Красноярск — 19:10. Другими словами, пензенский «Локомотив» обыграл «Красный Яр» на стадионе Саранска, который в этом сезоне стал для железнодорожников домашним. К финалу Мараис уже вернется, пропустив только ряд игр в чемпионате, ближайшая из которых состоится 2 августа на домашней площадке с Новокузнецком.

