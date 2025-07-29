«Стрела-Ак Барс» разгромила чемпиона страны и вышла в финал Кубка России
Казанцам предстоит встретиться в финале с пензенским «Локомотивом»
Домашняя победа «Стрелы-Ак Барс» над красноярским «Енисеем-СТМ» со счетом 48:24 уже войдет в историю казанской команды. Разгромить действующего чемпиона страны с двукратным преимуществом в счете — это само по себе достижение. «Реальное время» восхищается победой казанской команды.
Взять реванш в матче с красноярцами
Незадолго до полуфинала Кубка страны руководство «стрелков» решило провести тренировку своих подопечных, сделав ее открытой для представителей прессы. Корреспондент «Реального времени» побывал на ней, отметив, что журналистов пришло немного: одна телевизионная бригада, три интернет-издания, включая наше. Казанцы, вышедшие из небольшого срока между кругами, были настроены решительно. Капитан «стрелков» Герман Давыдов даже позволил в своем комментарии высказать, что хотел бы отомстить красноярцам, и повод был весомым. Нет, не за досадное поражение в финале чемпионата России, когда красноярцы одержали волевую победу, будучи в меньшинстве. И даже не за поражение в матче первого круга в Татарстане, а за тяжелейшую травму, полученную Алексеем Бурдиным. Это воспитанник новокузнецкого регби, один из ветеранов в составе казанской команды, которого уже можно называть казанцем.
Желание взять реванш у судьбы, поскольку не красноярцы виновны в травме Бурдина во время одной из схваток, как и динамовцы не виновны в травме Романа Рощина в чемпионате по регби-7, вполне понятно. Цель совпала с намерением руководства казанского клуба сделать очередной шаг к популяризации своего вида спорта. В том числе через блогеров — здесь должна была постараться супруга одного из казанских игроков мини-футбола. А также через приглашение спортивных звезд, таких как хоккеист Наиль Якупов, волейболистка «Динамо-Ак Барса» Ирина Королева. Поэтому стадион был практически полон. Притом что для любителей спорта в этот день была конкуренция со стороны футбола, триатлона и автогонок.
Правда, красноярцам было не до страданий и стараний казанцев. Они приехали в столицу Татарстана с целью вернуться отсюда с путевкой в финал Кубка страны. И уже на первых минутах вышли вперед, занеся попытку и реализовав ее. А вскоре получили численное преимущество — после удаления Рикерта Корффа.
В попытке Гриняева — львиная доля заслуги Давыдова
Что делает команда, оказавшаяся в меньшинстве? Начинает играть за себя и «за того парня». Капитан казанцев Герман Давыдов, получив мяч, подкинул его ногой над своей половиной поля и помчался ловить на чужую. Прибежал быстрее остальных, снес красноярца, сосредоточившегося на ловле мяча, и обеспечил начало результативной атаки. В регби не учитываются авторы голевых пасов, в принципе нет такого понятия. Но в попытке, которую вскоре занес в зачетное поле красноярцев Омари Гриняев, есть львиная доля заслуги Давыдова.
Будь у нас в соперниках не тяжелая машина, а любой другой коллектив российской регбийной Премьер-лиги, он сломался бы морально уже в этот момент. Но Красноярск привык выигрывать. Его одной успешной попыткой не сломить, и вот они снова забили и ушли вперед на девять очков — 14:5.
На открытой тренировке можно было наблюдать, как эмоционально общались между собой два грузинских «стрелка» Гиорги Закашвили и Роберт Сутидзе. Судя по энергетике, создавалось ощущение, что они уже со среды готовы были ринуться в бой. Ринулись в итоге в концовке первого тайма, когда перетолкали соперников в схватке в метре у зачетной линии. После чего на первый план вышел казанец Андрей Карзанов. Согласно выражению «как уж на сковородке», он крутился и извивался с мячом, ускользая от загребущих рук красноярцев.
Казань впервые вышла вперед
Карзанов приблизился к зачетке, сохранил мяч и буквально вложил его в руки Рикерта Корффа. Южноафриканец в начале тайма «удачно» удалился, поскольку казанцы набрали очки в момент, когда были в меньшинстве. А в концовке тайма успешно вытянулся и кончиками пальцев своих длиннющих рук зафиксировал мяч в зачетке команды гостей, как говорится, «гол в раздевалку» — 14:12.
А через 40 секунд после начала второго тайма гости получили еще и гол из раздевалки. Выскочивший из нее как ошпаренный, Йоханнес Тромп помчался к зачетке гостей, так что за ним мог успеть только Тагир Гаджиев. И когда красноярцы начали хватать Тромпа, тот скинул мяч Гаджиеву, а уже его красноярцы зацепить не могли. В итоге — 19:14, Казань впервые вышла вперед!
Если до той поры все три попытки казанцев были произведением совместного регбийного искусства, то следующий успех целиком и полностью заслуга Тромпа, родного поля и мяча. Творилось нечто невероятное: после удара ногой Йоханнеса, который сам же устремился к подпрыгивающему мячу, тот, как живое существо, вдруг перестал двигаться вперед, а начал подпрыгивать вертикально вверх. Если бы мяч залетел в зачетку красноярцев до того момента, как его настиг и зафиксировал Тромп, никакой попытки не было бы. Но мяч, три раза подпрыгнув, двигаясь вертикально, вдруг начал подпрыгивать горизонтально.
«Стрелки» трижды заносили попытки, после передач ногами
Красноярск не был сломлен, занеся попытку без реализации — 26:19. Неприятность этого была очевидна, поскольку гости находились от хозяев в зоне досягаемости, когда им необходима была только одна реализованная попытка, чтобы сравнять счет. Казанцам пришлось выдержать тяжелейшее давление со стороны соперника, и на этот раз им на помощь пришла счастливая случайность. Два подряд не совсем точных паса красноярцев как бы суммировались в один неточный, после чего мяч оказался у казанцев. Прорыв Эдди Людика поддержал Андрей Карзанов — и преимущество выросло до двух попыток.
После того как Кобус Мараис реализовал штрафной и вслед за этим Виталий Живатов занес попытку, воспользовавшись пасом ногой Деона Карстенса, все стало понятно. Нереализованная попытка Тромпа сделала счет 48:19 — при преимуществе по ходу второго тайма 36:5. Это примерно так же, как в футбольном матче московского «Спартака» на домашнем поле с калининградской «Балтикой», когда был зафиксирован счет 0:3 в пользу балтийцев. Что любопытно: в игре с чемпионами казанцы трижды использовали игру ногой Давыдова, Тромпа и Карстенса, перед заносами попыток. Ранее подобной тактики у казанцев не наблюдалось.
В концовке игры удача сжалилась над гостями. Во-первых, была отменена попытка Омари Гриняева, во-вторых, за непреднамеренный контакт головы в голову был удален Кобус Мараис, в-третьих, красноярцы занесли попытку, установившую окончательный счет — 48:24.
В финале Казань сыграет в Москве с Пензой, обыгравшей в Саранске Красноярск — 19:10. Другими словами, пензенский «Локомотив» обыграл «Красный Яр» на стадионе Саранска, который в этом сезоне стал для железнодорожников домашним. К финалу Мараис уже вернется, пропустив только ряд игр в чемпионате, ближайшая из которых состоится 2 августа на домашней площадке с Новокузнецком.
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