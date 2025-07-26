Три акта шума

«Шум» Рои Хена — это грустная и смешная история о трех женщинах, которые пытаются найти путь к себе и друг к другу

Фото: Екатерина Петрова

У слова «шум» несколько значений. Это совокупность неясных звуков, которые сливаются в однообразное звучание. Это крик, ссора, перебранка. Это оживленное обсуждение с повышенным интересом. И это суета. В романе Рои Хена «Шум» эти значения смешались в истории трех женщин — дочери, матери и бабушки. Они живут во внутреннем и внешнем шуме, отчего возникает много комичных и трагичных ситуаций. И этот же шум создает огромную дистанцию между ними, которую, кажется, невозможно сократить.

Трагедия и комедия

Рои Хен — израильский писатель, драматург и переводчик. И в книге «Шум» его театральная ипостась сильно проявилась. Роман разделен на три части, как три акта в пьесе. Каждая часть — история одной из героинь. Со сменой действующего лица меняется как уровень шума, так и темп текста. Книга начинается с истории одного дня из жизни Габриэлы. Она учится в школе и занимается музыкой на виолончели. Габриэла — типичный подросток. Она пытается встроить себя в окружающий мир максимально безболезненно, но ее попытки заглушает бесконечный внутренний шум. Мысли Габриэлы — это нескончаемая череда конспектов, слов учителей, услышанных разговоров, школьных заметок, рефлексии. Все это она пытается применить, но получается не очень удачно.

Среди этой неуместной подростковой жизни Габриэла встречает молодого человека, в котором видит родственную душу. Кажется, что она нашла того, с кем можно бесконечно долго разговаривать, восхищаться и переживать все возможные эмоции первой любви. Габриэла решает прогулять уроки, чтобы пойти домой к своему возлюбленному. Когда она совершает это вроде бы короткое путешествие, через внутренний поток сознания перед нами разворачивается практически вся ее жизнь вместе с проблемами молодости, универсальными для всех подростков. При этом все это время за спиной Габриэлы тащится увесистая виолончель, пока девочка ее не теряет.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

День Габриэлы заканчивается большой трагедией. И на этом часть о ней резко прерывается, слегка ошарашив неожиданным финалом ее истории. Повествование продолжает уже история Ноы. Ноа — мать Габриэлы. Она работает в администрации Тель-Авива и никогда не затыкается. Ноа говорит всегда, без перерывов. Ее речевой аппарат просто не может остановиться. Если Ноа не рассказывает что-то, на ее взгляд, важное, то она комментирует все происходящее: свои действия, действия окружающих, предметы вокруг нее.

В этот день Ноа исполнилось сорок лет. Габриэла вместе с отцом приготовили для нее подарок. Жестокий подарок для такого человека, как Ноа. Они отправили ее на двадцать четыре часа в мини-отпуск на окраине Иерусалима. Точнее, на тренинг молчания. Ноа в шоке. Она даже не может себе представить, как можно молчать не то что целые сутки, а хотя бы пять минут. Но если она справляется с напряженной работой в администрации Тель-Авива, то неужели не справится с какой-то практикой молчания. Увы и ах. Через несколько часов ее изгоняют из обители тишины за неумение держать рот на замке.

Теперь женщине нужно выбраться из этого места, причем без мобильного телефона. Надо отдать ей должное, во время своих приключений она все-таки решает какое-то время хранить молчание. Это дается ей с трудом, поэтому для успокоения Ноа представляет в своей руке смартфон и водит пальцем по воображаемому экрану. Ноа отправляется в свою личную Одиссею. Это не только путь домой, но и осмысление себя. По дороге она встречает компанию молодых мужчин, и все это превращается практически в маленький рейв.

Бескрайнее одиночество

Хен рассказывает историю Ноа так, что невозможно не смеяться абсурдности происходящего. Но еще больше смеха вызывает история Ципоры. Она — мать Ноа и бабушка Габриэлы. И Ципора совсем не похожа на стереотипную еврейскую маму и бабушку. Это едкая и язвительная бабка, чьи слова хочется растащить на цитаты. Она умна, образована и не страдает старческим маразмом. Занимается переводом художественной литературы и принципиальная атеистка. Наверное, поэтому она начинает слышать голос бога, который говорит ей, что мир ждут Эпидемия, Война и Великое потрясение. Действие книги происходит незадолго до пандемии COVID-19. А Хен закончил роман в марте 2023 года. Так что в чем-то его бог действительно дал пророчества Ципоре.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но история этой женщины лишь отчасти комична. Ципора бесконечно одинока. Она живет в своем маленьком устоявшемся мире, который не понимают ни дочь, ни внучка. Хен показывает, что так у Ципоры было не всегда. Когда-то она тоже была молодой, ее жизнь бурлила, в ней были эмоции. Как, впрочем, и у любого пожилого человека. Стариками не рождаются. Но все в финале остаются одни. Впрочем, Габриэла и Ноа тоже находятся в собственном коконе из шума, через который им сложно пробраться. И хотя книга невероятно смешная, в ней, как в хорошей комедии, всегда есть место для трагедии, в которой отражается современность.

«Шум» переведена на русский язык с иврита. Но это тот редкий экземпляр переводной литературы, где проблемы главных героев близки российским читателям. Возможно, дело в том, что Израиль основан русскоязычными эмигрантами. Сложно сказать. Но если изменить названия городов и имен, то получается крепкая история про трех женщин среднего класса в России.

Кстати, сам Рои Хен большой поклонник русской литературы и культуры. К тому же он переводит с русского на иврит. Русский язык он начал учить в 16 лет, когда уже прочитал несколько книг из русской классики. Первым его переводом были произведения Хармса. Как говорит сам Хен, он хотел поставить по Хармсу спектакль и, чтобы лучше понять суть, занялся переводом. Потом были и другие переводы. А вот «Маленькие трагедии» Пушкина заняли у Хена 10 лет. «Пушкин пишет просто, поэтому переводить его сложно», — сказал Рои Хен в одном из интервью.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Роман «Шум» — четвертая книга Хена и вторая, переведенная на русский язык. Это универсальная история о нас. Мы также погрязли в шуме собственных мыслей, в которые врывается информационный шум. Нам тяжело через него пробраться, чтобы услышать другого и быть услышанными. Это история о сломанной коммуникации, увеличивающей пропасть между самыми близкими людьми и оставляя их в тотальном одиночестве. И тогда даже шум не может заглушить его звон. Но героини романа Рои Хена в итоге встречаются на субботнем вечере в Шаббат. Они собираются за одним столом, на котором стоит фаршированная рыба, морковь и хрен. И никакого шума.

Издательство: «Фантом Пресс»

Перевод с иврита: Григорий Зельцер

Количество страниц: 320

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».