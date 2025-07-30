Пять собак в день с одним симптомом: что заставило паниковать казанских собачников

Как стало известно «Реальному времени», в Казани зафиксировали случаи вольерного кашля среди домашних питомцев

Фото: Динар Фатыхов

В Казани зафиксировали случаи вольерного кашля у собак. «Вспышки довольно часто возникают после масштабных выставок, где собирается много собак. Вероятно, последняя была связана с мероприятием, прошедшим 21-22 июня. Скорее всего, кто-то завез инфекцию в город, — рассказала «Реальному времени» владелица ветеринарной клиники «Ласка» Ольга Шамкина. Подробнее о причинах появления и последствиях — в материале «Реального времени».

«Вспышки часто возникают после масштабных выставок»

Корреспондент «Реального времени» столкнулся с тем, что его собака заразилась инфекционным трахеобронхитом (в простонародье — «вольерный или питомниковый кашель»). По словам врачей в ветеринарной клинике Приволжского района, ежедневно за помощью обращаются около пяти хозяев с подобными признаками. Однако, по словам куратора проекта «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов республики Дарьи Раёк, такой ситуации в Казани сейчас нет. По ее словам «информация явно преувеличена» и участники проекта следят за чатами собаководов. Если будет обнаружено больше 5-7 случаев, то «ближайшие площадки закрываются на карантин».

— Вспышки довольно часто возникают после масштабных выставок, где собирается много собак. Вероятно, последняя была связана с мероприятием, прошедшим 21-22 июня. Скорее всего, кто-то завез инфекцию в город. Это заболевание появляется периодически, затем затихает. Важно понимать, что «питомниковый кашель» вызывается не одним возбудителем, а целым комплексом бактерий и вирусов со схожими симптомами. Инфекция, как правило, не смертельна, но неприятна. Владельцев пугают ночные приступы сильного кашля, из-за которых собака иногда даже отказывается от еды, так как отек горла затрудняет глотание, — рассказала владелица ветеринарной клиники «Ласка» Ольга Шамкина.

Раёк также подтвердила эту информацию, заявив, что типичное время для обращений в клиники — очень-весна.

— Конечно, даже если у вас взрослый питомец, лечение надо начинать максимально быстро, ведь и нам не приятно, когда дерет горло.

Все из-за бродячих животных

Помимо этого, корреспонденту «Реального времени» рассказали, что растут и случаи заражения собачьей чумой из-за «антипрививочников».

— Мы взаимодействуем с большим количеством ветеринарных клиник и отслеживаем чаты собаководов. Никаких вспышек чумы не наблюдалось, более того, случаев заболеваний с каждым годом все меньше. Преимущественно заболевают уличные щенки. В том числе, потому что с каждым годом людей, которые ответственно прививают своих собак, все больше, и термин «антипрививочник» не корректен по отношению к собаководам. Ни у кого нет сомнений, что прививки питомцам важны. Не вакцинируют сейчас разве что собак в частном секторе, потому что везти в клинику сложно, или совсем безответственные владельцы, — рассказала Раёк.

Шамкина поделилась, что щенки страдают особенно сильно, и лечение не всегда помогает. Смертность особей до полугода может достигать 100%.

— Из-за большого количества бродячих собак, которых не всегда вакцинируют, появляются новые поколения, не защищенные от болезней. Эти инфекции никуда не денутся, потому что они являются резервуаром. Лично я сталкиваюсь с чумой примерно раз в два года. Стоит учитывать, что я работаю не в городе-миллионнике, а в пригородном районе, где, вероятно, меньше вакцинированных собак. Многие владельцы в лучшем случае делают прививку от бешенства, — объяснила владелица клиники в Высокогорском районе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Она также объяснила, что лисы могут быть источниками и переносчиками вируса чумы плотоядных, парвовирусного энтерита и бешенства. И напомнила, что сейчас в районе введен карантин по бешенству. В Дубьязах безнадзорная собака укусила ребенка, и у собаки подтвердилось бешенство.

Советы собаководам

Мы попросили Дарью Раёк дать ряд рекомендация для владельцев собак, чтобы избежать подобных ситуаций. Приводим ее слова:



Не поите питомца из общих мисок — ни на площадках, ни в кафе. Просите одноразовую посуду или носите свои поилки;

Если вы были на породной выставке собак или другом крупном мероприятии с большим скоплением собак, соблюдайте карантин 2-3 недели, не ходите на площадки и на полянки всеобщих прогулок. Аденовироз имеет инкубационный период, и ваша собака с хорошим иммунитетом может не болеть, но быть переносчиком;

Здоровая собака с сильным иммунитетом гораздо легче перенесет любую болезнь. Поэтому обеспечивайте питомца качественным питанием, витаминами и правильными физическими нагрузками.

Главное не поддаваться панике и просто вспомнить, как люди болеют простудой. Вольерный кашель из той же категории.