Пять собак в день с одним симптомом: что заставило паниковать казанских собачников
Как стало известно «Реальному времени», в Казани зафиксировали случаи вольерного кашля среди домашних питомцев
В Казани зафиксировали случаи вольерного кашля у собак. «Вспышки довольно часто возникают после масштабных выставок, где собирается много собак. Вероятно, последняя была связана с мероприятием, прошедшим 21-22 июня. Скорее всего, кто-то завез инфекцию в город, — рассказала «Реальному времени» владелица ветеринарной клиники «Ласка» Ольга Шамкина. Подробнее о причинах появления и последствиях — в материале «Реального времени».
«Вспышки часто возникают после масштабных выставок»
Корреспондент «Реального времени» столкнулся с тем, что его собака заразилась инфекционным трахеобронхитом (в простонародье — «вольерный или питомниковый кашель»). По словам врачей в ветеринарной клинике Приволжского района, ежедневно за помощью обращаются около пяти хозяев с подобными признаками. Однако, по словам куратора проекта «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов республики Дарьи Раёк, такой ситуации в Казани сейчас нет. По ее словам «информация явно преувеличена» и участники проекта следят за чатами собаководов. Если будет обнаружено больше 5-7 случаев, то «ближайшие площадки закрываются на карантин».
Раёк также подтвердила эту информацию, заявив, что типичное время для обращений в клиники — очень-весна.
— Конечно, даже если у вас взрослый питомец, лечение надо начинать максимально быстро, ведь и нам не приятно, когда дерет горло.
Все из-за бродячих животных
Помимо этого, корреспонденту «Реального времени» рассказали, что растут и случаи заражения собачьей чумой из-за «антипрививочников».
Шамкина поделилась, что щенки страдают особенно сильно, и лечение не всегда помогает. Смертность особей до полугода может достигать 100%.
— Из-за большого количества бродячих собак, которых не всегда вакцинируют, появляются новые поколения, не защищенные от болезней. Эти инфекции никуда не денутся, потому что они являются резервуаром. Лично я сталкиваюсь с чумой примерно раз в два года. Стоит учитывать, что я работаю не в городе-миллионнике, а в пригородном районе, где, вероятно, меньше вакцинированных собак. Многие владельцы в лучшем случае делают прививку от бешенства, — объяснила владелица клиники в Высокогорском районе.
Она также объяснила, что лисы могут быть источниками и переносчиками вируса чумы плотоядных, парвовирусного энтерита и бешенства. И напомнила, что сейчас в районе введен карантин по бешенству. В Дубьязах безнадзорная собака укусила ребенка, и у собаки подтвердилось бешенство.
Советы собаководам
Мы попросили Дарью Раёк дать ряд рекомендация для владельцев собак, чтобы избежать подобных ситуаций. Приводим ее слова:
- Не поите питомца из общих мисок — ни на площадках, ни в кафе. Просите одноразовую посуду или носите свои поилки;
- Если вы были на породной выставке собак или другом крупном мероприятии с большим скоплением собак, соблюдайте карантин 2-3 недели, не ходите на площадки и на полянки всеобщих прогулок. Аденовироз имеет инкубационный период, и ваша собака с хорошим иммунитетом может не болеть, но быть переносчиком;
- Здоровая собака с сильным иммунитетом гораздо легче перенесет любую болезнь. Поэтому обеспечивайте питомца качественным питанием, витаминами и правильными физическими нагрузками.
Главное не поддаваться панике и просто вспомнить, как люди болеют простудой. Вольерный кашель из той же категории.
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