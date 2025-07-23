Все самое ценное

Национальный музей РТ показывает свои сокровища и людей, которые сохраняли историю

Фото: Артем Дергунов

Музея не может быть без экспонатов. А еще музея не может быть без людей, которые тщательно собирали, отбирали и сохраняли историю для будущих поколений. С 1895 года Национальный музей РТ пережил революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны, застой, развал Советского Союза, пожар в 1990-е. Все это время он не переставал работать и даже умудрялся пополнять свою коллекцию. Специальная экспозиция к 130-летию музея рассказывает историю через персоналии, которые здесь работали, а также показывает главные сокровища своего фонда. О том, что можно увидеть на выставке, — в материале «Реального времени».

К юбилею музей кардинально преобразился под кураторством московских архитекторов и дизайнеров. Стены стали графитовыми, в зале — полумрак с точечным освещением главных экспонатов. Экспозиция разделена на две части — персоналии и сокровища. Начинать можно с любой из них. Они независимы друг от друга, но в то же время интегрированы, пересекаются и становятся своеобразными проводниками сквозь пространство и время.

Лихачевский отдел

Во второй половине XIX века казанские ученые начали обсуждать необходимость публичного музея. Профессор Николай Павлович Загоскин поднял этот вопрос в 1879 году на заседании Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Ученые настаивали: город должен сохранить и показать исторические и культурные ценности, которые скапливались в университетских и частных собраниях.

Крупную роль сыграла Научно-промышленная выставка 1890 года. Впервые горожане увидели богатство частных коллекций, древности из фондов университета и уникальные предметы, собранные местными энтузиастами. Идея музея обрела поддержку не только среди ученых, но и в городской думе. Городской глава Сергей Дьяченко инициировал сбор средств, привлек меценатов, а также стал первым директором музея. Один из крупнейших вкладов сделала Ольга Александрова-Гейнс. Благодаря ее пожертвованию власти смогли переоборудовать здание Гостиного двора под музей.

Сумка для писем, созданная специально к Научно-промышленной выставке 1890 года. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Центром будущей экспозиции стала коллекция Андрея Лихачева. Более 40 тысяч предметов — от археологии до предметов быта — передал городу его брат, вице-адмирал Иван Лихачев, который до этого выкупил коллекцию у вдовы Андрея Лихачева. Наряду с экспонатами 1890 года они заложили основу нового собрания.

В отделе экспозиции, посвященном Лихачеву, представлен его портрет кисти Е.А. Егорова, секретер XVIII века, который принадлежал Лихачеву, а также журнальный столик, столешница которого вышита бисером. По легенде, вышивал ее сам Лихачев. Среди экспонатов коллекционера — произведения искусства, большая часть которых сейчас находится в Музее изобразительных искусств Татарстана, а также восточные монеты, этнографические экспонаты и предметы античности. К примеру, краснофигурный кратер мастера «Трилистника». Это большой сосуд, датируемый IV веком до н. э. и произведенный в Южной Италии. Обычно в таких емкостях смешивали вино с водой, их называли апулийскими вазами.

Апулийская ваза, IV век до н. э. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Музей строили по четкой структуре. По уставу в нем выделяли четыре отдела: учебный, естественно-исторический, историко-этнографический и промышленный. В отдельный раздел выделили так называемый Лихачевский отдел — одну из крупнейших частных коллекций того времени. К 1913 году музей представил масштабную экспозицию. Посетители видели портреты монархов, археологические находки, старопечатные книги, произведения искусства, предметы из Китая, Индии, Японии и Египта. Преподаватели Казанского университета активно участвовали в комплектовании — дарили свои материалы, помогали оформлять залы, создавали каталоги. Среди них — Николай Катков, Николай Высоцкий, Леон Сиклер, Александр Штукенберг. Каждый из них вел полевые сборы, пополнял фонды музея и выстраивал научный контекст коллекций.

Китайский халат из коллекции Андрея Лихачева. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За первые 25 лет музей превратился в один из крупнейших в провинциальной России. Его залы казались просторными, собрание — многообразным, а связи с университетом — живыми и деятельными. В 1918 году музей получил официальный статус и новое имя. Так в Казани сформировался крупнейший культурный центр.

«С древнейших времен до наших дней»

В 1920—1930-е годы Национальный музей Республики Татарстан пережил важный этап развития и переосмысления своей роли. Учреждение изменило статус: Казанский городской музей стал Губернским, а затем — Центральным музеем Татарии. Руководители и сотрудники стремились не только сохранить собрания, но и переоснастить музей в соответствии с новыми научными и политическими задачами.

В 1918 году музей возглавил этнограф Бруно Адлер. Он начал систематизировать коллекции, сформировал новые отделы, пересмотрел структуру хранения и показа предметов. В 1920 году музей запустил первое в стране научное издание по музееведению — «Казанский музейный вестник». Адлер пригласил в команду ведущих специалистов: Петр Дульский занялся художественным отделом, Макар Евсевьев возглавил этнографическое направление, Михаил Худяков — историко-археологическое. Марьям Губайдуллина начала работу над тюрко-татарским отделом, что открыло новое направление в музейной практике региона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Музей расширил свои площади в здании Гостиного двора, но столкнулся с нехваткой ресурсов и необходимостью срочного ремонта. Руководство музея прилагало усилия для обеспечения безопасности фондов — в условиях нестабильной послевоенной обстановки это стало первоочередной задачей. Даже в годы Гражданской войны сотрудники продолжали пополнять фонды. Они вернули часть коллекции Леона Сиклера, приобрели уникальные собрания Николая Высоцкого и Николая Катанова. В музей начали поступать ценности из закрытых храмов, монастырей, разрушенных усадеб, а также из государственных фондов. Эти поступления дали музею возможность расширить охват — от религиозных реликвий до предметов повседневной жизни разных сословий и народов.

Воротниковая застежка, ювелирное украшение из коллекции Л.О. Сиклера. XIX век. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С 1923 года музей начал системную научную работу с этнографическими коллекциями под руководством нового директора Николая Воробьева. Он организовал экспедиции по деревням Татарстана, изучал быт, собирал артефакты, документировал традиции. Вместе с Петром Дульским он представил татарскую этнографию на всесоюзных выставках в Москве (1923, 1927) и на международной выставке в Париже (1925). Параллельно музей вместе с научными обществами развивал археологическое направление. Михаил Худяков и Николай Калинин проводили раскопки в Казанском кремле и на территории древнего Болгара. Все находки они передавали в музей, укрепляя его как исследовательский центр и хранителя исторического наследия.

Женские сапоги, которые были представлены на выставке в Париже в 1925 году. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В начале 1930-х годов Николай Калинин организовал масштабную реэкспозицию. Впервые музей показал историю края «с древнейших времен до наших дней». Эта работа задала вектор на годы вперед: музей стал не просто хранилищем артефактов, а научно-просветительским учреждением, способным рассказывать о прошлом языком современной эпохи.

В этом же разделе представлена гипсовая копия надгробной плиты Натальи Юшковой. Оригинал относится к началу XIX века и долгое время находился на территории Архиерейской дачи. В 1920-х годах, когда государство активно закрывало церкви и монастыри, музей получил этот артефакт вместе с другими предметами церковной культуры. Сотрудники музея сохранили плиту, задокументировали ее происхождение и представили публике как часть исторического контекста времени, когда разрушение сопровождалось стремлением сохранить следы ушедшей эпохи.

В режиме выживания

С началом Великой Отечественной войны Центральный музей ТАССР перешел в режим выживания. Уже в июле 1941 года в штате остались всего 11 музейщиков из 64. На фронт ушли ведущие сотрудники: директор Григорий Вахламов, заведующий фондами Михаил Софронов, руководитель исторического отдела Василий Мельситов и другие ключевые специалисты. Руководство музеем принял ученый секретарь Владимир Дьяконов. Пришлось свернуть все экспозиции уже 4 и 5 июля. Часть помещений передали школе, остальное заняли Казанское художественное училище и управление «Аэрофлот» СССР. В залах разместили эвакуированных.

«Это была страшная картина военных лет, — вспоминал Дьяконов. — В длинных коридорах и нишах Гостиного двора ютились семьи, семьи, семьи — люди, лишенные крова, но не сдавшиеся врагу».

Ключевые сотрудники музея, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Музей не прекратил работу. В Казань прибыли рукописные фонды Пушкинского дома Академии наук СССР, часть семейного архива Максима Горького и коллекции других эвакуированных музеев. Сотрудники обеспечили их хранение. Уже утром 23 июня музей открыл передвижную выставку «Советский Союз победит!» на площади перед зданием. Там сообщали сводки с фронта и проводили политические обзоры. За годы войны музей организовал около 30 передвижных выставок. Их показывали в госпиталях, кинотеатрах, школах, на предприятиях, в воинских частях и колхозах. В августе 1941 года музей оснастил два железнодорожных вагона и отправил их с выставкой «Били, бьем и будем бить!» по маршруту от Москвы до Свердловска.

В 1942 году в Казани открыли первую в СССР масштабную выставку о Великой Отечественной войне. Сотрудники Центрального музея подготовили ее вместе с эвакуированными учеными Академии наук. Посетители увидели трофейное оружие, танки, артиллерию, документы, фотографии и личные вещи бойцов. После коренного перелома в войне музей начал восстанавливать экспозиции. В 1943 году вновь открылись залы археологии и истории края, вернулась художественная галерея. В начале 1944 года стартовала работа над первым литературным филиалом — музеем Шарифа Камала.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сотрудники проводили научные встречи под названием «Краеведческие среды», выступали на конференциях Академии наук СССР. А 25 октября 1944 года музей получил статус Государственного. По завершении войны 23 сотрудника получили медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Музейный ренессанс

В годы руководства Владимира Дьяконова (1941—1978) Государственный музей ТАССР вышел на передовые позиции среди музеев страны. Он расширил экспозиции, укрепил связи с наукой и культурой, стал площадкой для обсуждений и экспериментов. Дьяконов поставил перед командой четкие задачи и добился их выполнения: музей вырос не только в масштабах, но и в значении. В 1950—1970-е годы сотрудники создали масштабные экспозиции общей площадью около 5 тыс. квадратных метров. Они дополняли их временными выставками, активно обновляли, перестраивали, стремились к новизне и актуальности. Экспозиции природы, археологии и советского периода (1917—1945) получили высокую оценку профессионального сообщества.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Впервые в стране музей открыл историческую экспозицию о послевоенных годах — с 1945 по 1960 годы. Позже представил масштабную выставку по истории Казанской губернии XIX века и литературную экспозицию, ставшую важным событием в культурной жизни города. Экспозиционную работу музея обсудили в 1958 году на расширенной сессии Ученого совета. В Казань приехали более 120 специалистов из 60 музеев СССР, ведущие ученые, представители министерств культуры РСФСР и ТАССР. Опыт Дьяконова признали показательным. По его инициативе музей начал активно развивать региональную сеть. В Казани открылись музеи А.М. Горького и Планетарий, в Кырлае — музей Габдуллы Тукая, в Печищах — музей Янки Купалы. Новые музеи появились в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и других городах республики.

В эти годы сотрудники музея разработали перспективный план комплектования фондов. Они регулярно выезжали на предприятия, участвовали в экспедициях по Татарстану. С 1948 по 1958 год музей провел 11 археологических экспедиций. Благодаря работе Калинина, Ефимовой, Хованской фонды пополнились редкими артефактами средневековой городской культуры. В музей поступили важные экспонаты: английская гаубица, трактор «Фордзон-Путиловец», автомобиль ГАЗ-А. Биографические комплексы рассказывали о судьбах фронтовиков, писателей, композиторов, тружеников тыла. Коллекции по истории, литературе и искусству татарского народа выросли благодаря этнографическим экспедициям, которые зафиксировали быт и хозяйство народов края XIX — начала XX века.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Владимир Дьяконов объединил вокруг музея сильное сообщество. С ним работали профессора Казанского университета. Они формировали научную повестку и помогали музею сохранить высокий уровень. Музей активно вел просветительскую работу. Он организовывал краеведческие среды, встречи с писателями и художниками, создавал клубы и кружки. За опытом в Казань приезжали коллеги из других регионов — учиться, обсуждать, заимствовать лучшие практики. Эпоха Дьяконова стала для музея своеобразным ренессансом.

Время турбулентности

С 1980-х годов музей начал активно расширять свое присутствие в республике. В 1981 году учреждение получило статус Государственного объединенного музея Республики Татарстан. Это позволило учреждению взять на себя методическое руководство в сфере и создать новые филиалы. В 1984 году за успехи в культурной работе музей получил переходящее Красное знамя Министерства культуры СССР. А в декабре 1987 года музей пережил тяжелое испытание — пожар в здании Гостиного двора. Генеральный директор Геннадий Муханов взял на себя задачу восстановления. Он организовал реконструкцию, сохранил исторический облик здания, добился возврата музейных площадей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2001 году учреждение получило статус Национального музея Республики Татарстан. Началась масштабная работа: проектировали новые экспозиции, запускали книжные серии, возобновили издание «Ежегодника», провели первые Дни дарений. В 2003 году завершили первую очередь реконструкции комплекса Гостиного двора. Музей получил более 2 500 квадратных метров выставочных площадей. Уже в 2005 году здесь открыли первые постоянные экспозиции — «Казанская губерния XVIII века» и «Татарская золотая кладовая».

С 2006 по 2020 год под руководством генерального директора Гульчачак Назиповой музей сосредоточился на обновлении филиалов. Он провел реконструкции, открыл новые экспозиции в музее Е.А. Боратынского, доме-музее В.И. Ленина, литературных музеях А.М. Горького и Габдуллы Тукая, музее Шарифа Камала и музее-мемориале Великой Отечественной войны. В 2020 году в главном здании открыли масштабную постоянную экспозицию «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». В это же время Казань стала принимать крупные российские и международные события, в которых музей участвовал как ключевой партнер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Под руководством Алисы Вяткиной музей начал использовать новые форматы просвещения и привлечения аудитории. В 2021—2024 годах в его состав вошли историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», музей Л.Н. Толстого и образовательный центр «Квартал юстиции». Сегодня Национальный музей Республики Татарстан объединяет 15 филиалов.

Сокровища музея

Сокровищница Национального музея открывает доступ к редким и знаковым артефактам, собранным со всего света. Здесь посетители видят не только фарфор, оружие и предметы быта, но и уникальные экспонаты античной эпохи, египетской гробницы и Золотой Орды. В числе главных реликвий — чехол мумии египтянки Тамит. Его создали в период XXII династии, между 945 и 722 годами до н. э. Папирус и левкас сохранили не только форму, но и следы древнего ритуала, ставшего частью истории.

Чехол мумии белого типа бубастидской эпохи египтянки Тамит. Древний Египет. III переходный период. XXII династия. 945—722 гг. до н. э. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Археологические клады дополняют историческую панораму. Серебряные браслеты из Мокрокурналинского клада (XI—XII вв.) рассказывают о мастерах Волжской Булгарии. Перстни, серьги и булавки из Карашамского клада (вторая половина XIV — начало XV века) передают дух Золотой Орды. В музей они поступили благодаря археологам Т.А. Хлебниковой и Н.Ф. Калинину. От XVIII века до наших дней в коллекции тянется нить декоративных ремесел. Резная шкатулка из кости и дерева, изготовленная в Российской империи, соседствует с современной декоративной подушкой, созданной казанскими художниками Артемьевой и Гайнутдиновым. Их работа сочетает кожу и мозаичную технику, унаследованную от ремесленных традиций региона.

Якутский вечный календарь. Российская империя, Восточная Сибирь. XIX в. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Оригинальные предметы XIX века включают якутский вечный календарь, вырезанный из пихты. Он демонстрирует, как северные народы измеряли время. Блюдо с надписью «Хлебь нашь насущный даждь намь днесь» сохранило не только форму, но и молитвенный ритм эпохи. Особое место занимает зоологическая коллекция. Колибри — самые маленькие птицы мира, весят всего 1,6 грамма. Они попали в Казань из Британского музея. А казуар — крупнейшая птица после страуса — поступил из немецкой таксидермической мастерской начала ХХ века.

Колибри. Начало ХХ века. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На выставке «Лица эпохи. 130 лет истории» Национальный музей показывает три уникальные святыни, каждая из которых отражает культурное и религиозное многообразие региона. Посетители видят их в самом центре экспозиции неслучайно. Эти книги определяли духовную жизнь народов, населяющих Поволжье.

«Коран Османа». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первой среди них стоит факсимильное издание «Корана Османа», выполненное в Санкт-Петербурге в 1905 году всего в количестве 50 экземпляров. Исследователь Степан Писарев вместе с Восточным отделением Археологического института воспроизвел одну из самых древних рукописей — самаркандский Коран, написанный куфическим письмом в VIII веке. Печатный экземпляр передает не только структуру и орнамент оригинала, но и ощущение времени, когда текст стал символом государственной и духовной преемственности.

Адрианово Евангелие. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рядом экспонируется Адрианово Евангелие — богослужебная книга, созданная в конце XVII века. Ее переплет инкрустирован рубинами, шпинелью и алмазами, украшен чеканкой и позолотой, а вес книги — более 10 кг. Евангелие принадлежало патриарху Адриану, который занимал кафедру митрополита Казанского и Свияжского в 1680-х годах. Мастера вложили в нее не только технику и ресурсы, но и представление о божественном величии слова. Книга сохранилась в исключительном состоянии и наглядно показывает уровень русской книжной культуры эпохи допетровской Руси.

Свиток Сефер Тора. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Третью реликвию — свиток Сефер Тора — музей получил в 1920-е годы от Казанской еврейской общины. Рукописный текст на пергаменте, закрепленный на деревянных валах, изготовленных токарной работой, хранит закон Моисеев. Тору переписывали вручную с соблюдением строгих религиозных предписаний. Этот свиток выставлен впервые после реставрации.

Один из самых впечатляющих экспонатов музея — панорама Стамбула, созданная английским художником Уильямом Пейджем в 1821 году. Мастер использовал карандаш и акварель, чтобы с удивительной точностью передать вид города с Галатской башни. На тот момент круговой обзор с башни еще не существовал, но Пейдж смог зафиксировать панораму с почти фотографической точностью. Специалисты предполагают, что он воспользовался камерой-обскурой — специальным оптическим устройством, проецирующим изображение на плоскую поверхность через небольшое отверстие. Такая техника позволила художнику точно воспроизвести архитектурные детали, исключив при этом фигуры людей. Художник соединил семь листов бумаги, в результате чего длина изображения превысила пять метров.

Панорама Стамбула. Уильям Пейдж, 1821 год. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В собрание Национального музея панорама поступила в 1937 году. Ее нашли в потайной комнате дома на улице Карла Маркса, которого сегодня уже не существует. В полуподвальном помещении обнаружили тайник, в котором хранилась коллекция профессора Казанского университета Василия Марковича Флоринского. Ученый умер в конце XIX века, а его семья вскоре уехала из Казани. Коллекция осталась на месте — и только спустя десятилетия вновь увидела свет.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».