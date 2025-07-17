Татарстан просит у Минпросвещения России сохранить часы родного языка

Минобразования направило соответствующее письмо

Фото: Динар Фатыхов

Министерство образования Татарстана направило письмо в Минпросвещения России с просьбой не сокращать часы родного языка в школах республики. Об этом в ходе заседания в Госсовете РТ сообщил глава Минобразования региона Ильсур Хадиуллин.

— Мы изучаем данное направление. Мы направили Минпросвещению Российской Федерации письмо с просьбой о сохранении того учебного плана для национальных школ республики в целом. <...> Поэтому, не превышая общей максимальной нагрузки на детей, мы найдем общий язык. Работа ведется по сохранению одного часа, — заверил он.

Напомним, 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минпросвещения РФ от 9 октября 2024 г. №704 о сокращении часов предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во ФГОС.

Проект основ государственной языковой политики и законопроект «О языках народов РФ» может исказить поставленную президентом России задачу — «обеспечить развитие языков всех народов страны и нашего общего — родного для каждого гражданина России — русского языка». Об этом в интервью «Реальному времени» сказал депутат Госсовета РТ, завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов.

Елизавета Пуншева