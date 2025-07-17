Работодатели Татарстана готовы платить молодежи больше запрашиваемой зарплаты

В республике сложилась очень низкая конкуренция на рынке молодых специалистов и большая нехватка персонала

Фото: Максим Платонов

Несмотря на рост количества резюме от молодых специалистов, количество предложений для них все еще превышает число резюме. Компании готовы предложить кандидатам без опыта 71 тыс. рублей в месяц, хотя ожидаемая зарплата молодежи — всего 50 тыс. рублей, рассказали нашему изданию аналитики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Разместили вдвое больше резюме, но на рынке все равно дефицит

С начала июня молодые татарстанцы без опыта и с опытом до года разместили или обновили 21,9 тыс. резюме. Откликнуться они могут на 15 тыс. вакансий — именно столько предложений для начинающих специалистов разместили компании. Соответственно, на одну вакансию с начала лета приходится всего 1,5 резюме. Такие цифры свидетельствует о низком уровне конкуренции и нехватке персонала, подчеркнули аналитики hh.ru, комментируя ситуацию «Реальному времени». В норме этот показатель должен составлять от 4,0 до 7,9 резюме на вакансию.

В Казани уровень конкуренции чуть выше: 1,7 резюме на вакансию. Молодые соискатели опубликовали 14,6 тыс. резюме, а работодатели — 8,5 тыс. предложений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Схожее мнение выразили и другие эксперты. «Мы наблюдаем тренд на гармонизацию рынка труда с ростом активности кандидатов, но он по-прежнему остается соискательским, с низким уровнем безработицы и большими объемами вакансий», — рассказал региональный представитель «Авито Работы» в Татарстане Михаил Копылов.

По его словам, в таких условиях эффективным шагом для компании является наем сотрудников без опыта и их последующее добучение. Так, количество вакансий с такой возможностью этой весной выросло на 9% по сравнению с прошлой.

При этом сами молодые татарстанцы стали существенно активнее на рынке труда. По данным сервиса, во II квартале 2025 года в республике число резюме от кандидатов без опыта и с опытом до года выросло более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В страховании и консалтинге молодежь не ждут

— В Татарстане две трети опубликованных вакансий имеют отметку, что подходят для кандидатов без опыта. Больше всего таких предложений размещено по рабочим и линейным позициям. В разбивке по сферам чаще всего соискателей без опыта готовы принимать в логистике, пищевой промышленности, розничной и оптовой торговле, строительстве и общепите. Отметим, что в этих отраслях в регионе в целом публикуется больше вакансий, — добавил Михаил Копылов.

По информации hh.ru, каждое третье предложение для кандидатов без опыта приходится на сферу продаж. 21% вакансий приходится на рабочий персонал, 17% — на транспорт, логистику и перевозки. Напротив, меньше всего вакансий для начинающих специалистов — в страховании (0,2%) и в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,2%).



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Начинающим специалистам готовы платить больше, чем они просят

В среднем ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Татарстане составляет 50 тыс. рублей в месяц, утверждают аналитики «Авито работы». Компании предлагают даже больше: кандидатам без опыта готовы платить в среднем 71 тыс. рублей по всем сферам и профессиям.

— Например, средние зарплатные предложения для начинающих инженеров и ветеринаров по итогам весны 2025 года составили 70 тыс. рублей в месяц. В вакансиях с отметкой «подходит для кандидатов без опыта» предлагаемая оплата труда операторов производственной линии составила 75 тыс. рублей в месяц, агрономов — 79 тыс., наладчиков — 92 тыс. рублей в месяц, — перечислил Михаил Копылов.

По данным второй платформы, медианная ожидаемая зарплата татарстанцев без опыта равна 57,1 тыс. рублей, с опытом работы до года — 60 тыс. рублей. Медиана предлагаемой зарплаты для них этим летом — 63,6 тыс. рублей.

— В разрезе профессиональных сфер наибольший доход специалистам без опыта предлагают в транспорте, логистике, перевозках — 100,7 тыс. рублей, в строительстве и недвижимости — 83,6 тыс. рублей, а также среди рабочего персонала — 81,8 тыс. рублей. Наименьший же доход начинающим специалистам работодатели предлагают в сфере безопасности — 44,2 тыс. рублей, юристам — 44,8 тыс. рублей, а также в науке и образовании — 44,9 тыс. рублей, — пояснила менеджер по связям с общественностью «hh.ru Поволжье» Ирина Егорова.



Реальное время / realnoevremya.ru