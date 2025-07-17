Что читать: русская изба, татарские мифы и быт дагестанок

«Реальное время» выбрало 14 книг по этнографии России

Фото: Реальное время

Как жили люди в России? Как говорили, во что верили, что ели, как строили дома и праздновали важные события? В этой подборке — книги, которые помогают лучше понять культурное разнообразие страны. Авторы ездили в экспедиции, разговаривали с жителями деревень, наблюдали за повседневной жизнью и рассказали об этом в своих книгах.

Андрей Шаповалов. «Говорящие с духами», «Альпина нон-фикшн» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

В 1998 году, будучи уже опытным этнографом, Андрей Шаповалов стал учеником тувинской шаманской школы. И эта книга выросла из его попытки разобраться, что же на самом деле происходит во время обряда, и кто такие эти «говорящие с духами». «Говорящие с духами» — небольшое, но плотное исследование сибирского шаманизма с фактами, экспедиционными наблюдениями, рассказами шаманов из Тывы, Хакасии, Алтая и Монголии. Шаповалов разбирает устройство шаманской космологии (три мира, мировое древо, духи и звери-проводники), объясняет, как выбирают преемников, почему шаманская болезнь — это не метафора, а реальный кризис и зачем шаману бубен, птичье оперение и ритуальный плащ. В книге есть подробный рассказ, как духи в трансе «разбирают» тело будущего шамана, пересчитывают кости, пьют кровь оленя. Есть детали, как сила передается через прикосновение или шрам. Есть фото — и архивные, и современные, сделанные в экспедициях с фотографом Владимиром Дубровским.

Алина Шокарева. «Дворянская семья», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Алины Шокаревой «Дворянская семья» — это обстоятельный портрет русского столичного дворянства начала XIX века, той эпохи, которую принято называть Золотым веком русской культуры. Автор показывает, как в этой среде формировалась культура общения внутри семьи, и почему это было важнее, чем кажется на первый взгляд. Перед читателем раскрывается целая система негласных правил: что можно было говорить, как вести себя в разные моменты жизни — радости или горя, как воспитывали детей, что значили застолья и какие условности сопровождали каждый разговор. Дворянская семья предстает здесь не как музейный экспонат, а как живая структура — крепкая, сложная и многогранная. В ней соседствуют традиции и личные переживания, привилегии и ответственность, формальный этикет и искренние чувства. Шокарева показывает, что семейные нормы и правила общения были фундаментом, на котором держалось дворянское общество — не только в быту, но и в политике, культуре, службе. «Дворянская семья» — это насыщенный путеводитель по миру, где слово и жест были частью большой игры, формирующей судьбы и характеры.

Ника Марш. «Дом наизнанку», «Бомбора» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Что такое русский дом? Не просто сруб под соломенной крышей, а целая вселенная — с запахом печи, скрипом пола, заклинаниями на покой и строгим укладом. Книга Ники Марш — это этнографический роман, собранный из сотен историй, фактов, деталей. Автор идет от избы к хоромам, от купеческих палат до городских особняков и показывает: где бы ни жил человек, дом всегда был не только крышей над головой, но и системой верований, ритуалов, смыслов. Как русский дом рождался, менялся, разрушался, возрождался. Что значили в нем печь, угол, крыльцо, красный угол и замочная скважина. Почему в некоторых домах нельзя было свистеть, а в других — плевали на порог, чтобы отогнать зло. Как один и тот же праздник — Масленица, Пасха, Иван Купала — играл разными красками в разных уголках России. Каждая глава — это маленький очерк о том, как жили наши предки: чем топили печь, как провожали в армию, что пели на свадьбах и как хранили память о мертвых.

Наталья Серегина, Надежда Адамович. «Интимная Русь», МИФ (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Что на самом деле творилось за занавесками горниц, в банях и на деревенских вечерках Древней Руси? Авторы «Интимной Руси» — этнографы Наталья Серегина и Надежда Адамович — честно, живо и с научной выдержкой рассказывают о том, как наши предки любили, женились, изменяли и колдовали. Исследователи показывают, что «Домострой» был далеко не единственным регулятором нравов. На деле — масса тонких договоренностей между церковью, традицией и телом. Например, церковь официально допускала только одну позу для супружеского соития. Все остальное — «содомия» и путь прямиком в ад. В этой книге много про то, как люди на Руси пытались договориться с природой и богом: девушки натирали губы квасцами, чтобы скрыть опыт до брака; мужчины подкрашивали лица белилами; влюбленные «жаловались» друг другу вместо признаний в любви. Публичное тело, сакральный поцелуй, магическая женская рубаха с рукавами до пола — книга заставляет по-новому взглянуть на бытовую историю. «Интимная Русь» — это научпоп с простым языком, живыми примерами и точным чувством меры.

«Мифология казанских татар», «Смена» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Мифология казанских татар» — книга о том, как духи, привидения и демоны жили бок о бок с людьми, и как люди с этим справлялись. Здесь нет сказочных богов с громами и молниями, зато есть шурале, убыр и ия — существа, которые могли как помочь, так и навредить. Все зависело от поведения самого человека. Нарушил правило — поплатился. Соблюдал обряды — получил защиту. Книга собрана из двух исторических исследований: Каюма Насыри (1868) и Якова Коблова (1910). Насыри — просветитель, который записывал фольклор из первых уст, общаясь с носителями традиций. Коблов — ученый, подошел к теме системно и дал классификацию духов, местами отличную от Насыри. Интересно сравнивать: у одного убыр один, у другого — совсем другой. Темы здесь — плоть от плоти народной жизни. Что делать, если увидел в небе огненный шар? Как защитить покойника от злых духов? Почему в доме нельзя оставлять ножницы открытыми? Все строго регламентировано. Важны переходные моменты — именно тогда мир духов особенно близко.

Сергей Максимов. «Нечистая, неведомая и крестная сила», МИФ (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Если вам кажется, что нечистая сила — это про бабкины сказки, то Сергей Максимов быстро докажет обратное. Его книга — этнографическая энциклопедия о том, как устроен мир с точки зрения русского крестьянина рубежа XIX—XX века. В книге нет мистики — зато есть строгая логика деревенской магии. Максимов разбивает народные представления на три крупные главы: «Нечистая сила» (черти, русалки, банники), «Неведомая» (огонь, вода, священные деревья) и «Крестная» (календарные праздники и почитание святых). Автор показывает, как эти представления встраивались в повседневную жизнь: когда выходить из дома, кому доверять, как себя вести, чтобы не накликать беду. Хотя Максимов десятилетиями ездил по России и записывал былички из первых уст, основу книги составили материалы Этнографического бюро князя Тенишева — одного из первых масштабных проектов по «скринингу» деревенской культуры. Бюро работало по строгой методике, в нем участвовали сотни респондентов — учителя, священники, земские врачи. Собранные данные Максимов классифицировал с хирургической точностью — по ареалам, сюжетам, типам верований.

Оксана Мутиева. «Повседневность дагестанской женщины», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Что происходило с женщинами в Дагестане, пока шли Кавказская война, реформы и административные перестройки XIX века? Менялось почти все: роли в семье, трудовые обязанности, правовой статус, отношение к власти и даже способы выживания. Кто-то прятал детей, кто-то шел договариваться с командиром гарнизона, кто-то вел домашнее хозяйство под пушечной канонадой. Эта работа — системное исследование того, как экстремальное становилось повседневным и как женщины с этим справлялись. Оксана Мутиева, доктор исторических наук, работает с архивами, эго-документами, законами, газетами, фольклором. Герои ее книги — и рядовые дагестанки, и жены военных, и чиновницы, оказавшиеся в гуще событий. В фокусе — не только Кавказская война. Автор смотрит шире: на то, как реформы и модернизация меняли женский труд, досуг, образование, правовую грамотность. И главное — как сами женщины адаптировались к новой реальности, в которой не всегда были безопасны ни дом, ни брак, ни дети. Мутиева первая в российской науке системно описала, как военные гарнизоны и переселения повлияли на гендерные отношения в Дагестане XIX века.

Елена Душечкина. «Русская елка», НЛО (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Елены Душечкиной «Русская елка» — редкое этнографическое исследование, которое раскрывает малоизученную историю самого привычного новогоднего символа в России. Автор говорит, что привычка наряжать елку не всегда была естественной и непреложной. На самом деле, этот обычай пришел к нам сравнительно недавно и прошел через сложный путь — от настороженности и неприятия до всеобщей любви. Душечкина опирается на документы и архивы, а также на художественную литературу XIX—XX веков. Она прослеживает, как менялось восприятие елки в русском обществе и как формировался вокруг нее особый культурный миф. В книге подробно рассказывается, какие сюжеты связывались с елкой в рождественских рассказах, как появились Дед Мороз и Снегурочка — главные «елочные» персонажи — и как именно праздник елки стал важной частью детства для многих поколений. Автор начинала это исследование в 1980-х, когда тема казалась очень необычной и даже провокационной для научного взгляда на русские традиции. «Русская елка» — динамичный рассказ о том, как культурные традиции рождаются, меняются и входят в повседневную жизнь, превращаясь из чуждого новшества в неотъемлемую часть нашего праздника.

Дмитрий Лихачев. «Русская культура», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Русская культура» Дмитрия Лихачева — это книга-разговор. Она не требует от читателя академической подготовки, но требует внимательности. Лихачев пишет про язык, мораль, традицию, интеллигенцию, память. Это сборник эссе, написанных в разное время, но объединенных одним вопросом: что делает народ народом? Лихачев объясняет, почему без уважения к прошлому не может быть будущего. Почему культура — это не только музеи и литература, а повседневные жесты, речь, отношение к другому. Исследователь уделяет внимание тому, что такое национальные особенности и как их понимать. Один из ключевых посылов книги звучит жестко и просто: «Никакой особой миссии у России нет и не было. Народ спасет культура». Это наблюдение человека, который прожил XX век от начала до конца.

Владимир Рябов. «Русская фольклорная демонология», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Владимира Рябова — это маршрут по старинной деревенской России, где за каждым поворотом лесной тропы может стоять леший, а у ближайшего озера — сидеть русалка. Рябов собирает из быличек, поверий и рассказов крестьян яркую, сложную мозаику — народное представление о том, как устроен невидимый мир рядом с нами. Речь идет не только о «нечисти», но и о том, как с ней жить: как задобрить домового, не рассердить банника, распознать оборотня среди соседей. Герои книги — это духи, демоны и мертвецы, которые «живут по соседству», вмешиваются в дела людей, но действуют по понятным, почти бытовым правилам. Они могут быть опасны, но нередко помогают — если соблюдены негласные договоры. Рябов пишет живо, плотным языком, часто вставляя в текст первоисточники — рассказы, записанные от крестьян на огромной территории — от Полесья до Восточной Сибири. Стиль напоминает археологию фольклора: автор бережно вскрывает культурные слои, сравнивает региональные версии персонажей, показывает, как собирается фольклорный «конструктор» из одних и тех же деталей — мотивов, сюжетов, образов. Владимир Рябов — профессиональный филолог, но при этом он собрал значительную часть материала сам, в полевых экспедициях, и лично записал множество рассказов. А в некоторых случаях — зафиксировал последние свидетельства исчезающих версий поверий. Его книга — важный архив уходящей культуры.

Владимир Пропп. «Русские аграрные праздники», «Азбука» (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Как устроен календарь в традиционной русской культуре? Почему весенние заклички, Троица или Купала — это не просто «фольклор»? Пропп в своей книге «Русские аграрные праздники» отвечает на десятки таких вопросов. В короткой по объему, но насыщенной работе он показывает, как древние земледельческие ритуалы — сеяние, жатва, изгнание злых духов, призывание дождя — переплелись с православным календарем и дожили до XX века. Где-то став частью церковного обряда, где-то — деревенской привычки, а где-то — праздника без объяснения смысла. Пропп методично «раскладывает» обряды, находит в них устойчивые элементы (вроде функций в сказках) и показывает, как именно они работают: зачем жгли костры или водили хороводы. В этом был четкий ритуальный смысл — уберечь посевы, вызвать дождь, защитить деревню. Пропп в «Русских аграрных праздниках» выделяет устойчивые схемы, ищет повторяющиеся структуры, выстраивает типологию. По сути, это структурный анализ культуры — только не сказочной, а обрядовой. Изданная в 1963 году скромным тиражом, книга долго не воспринималась как ключевая. А потом стала опорной для всех, кто занимается этнографией восточных славян.

Марина Голубева. «Славянская магия», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Перед вами плотное исследование того, что веками определяло уклад жизни славян — от бытовых ритуалов до мифов, объясняющих устройство мира. Марина Голубева ведет читателя по живой ткани народной памяти, где каждое заклинание, каждый оберег — практический инструмент выживания. Книга устроена как сплав мифологии, этнографии и повседневных наблюдений: почему женщина в родах распускает волосы, зачем новорожденного заворачивали в отцовскую рубаху, как обряды формировали защиту от тревожного и враждебного мира. Голубева показывает: магия — не про волшебство, а про контроль. Про то, как человек пытался управлять непредсказуемым — погодой, урожаем, судьбой. Книга особенно интересна тем, что акцент в ней не на «ученой» магии (как в средневековых гримуарах Европы), а на народной. Эта магия передавалась без книг — в вышивках, мотивах резьбы по дереву, свадебных песнях. Магия здесь — это продолжение крестьянского труда, логика выживания, зашифрованная в символах. Автор — специалист по древнерусской культуре — подчеркивает, что в России не сохранилось ни одной подлинной «колдовской книги», в отличие от Европы. Все передавалось из уст в уста. И именно поэтому традиции выжили. «Славянская магия» помогает понять, почему в самых современных домах висят обереги, почему бабушка до сих пор шепчет заговоры от сглаза и почему слово в России воспринимается как сила.

Под ред. Р. Уразманова, С. Чешко. «Татары», «Наука» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга «Татары» рассказывает о втором по численности народе России через призму культуры, языка, хозяйства, обычаев, демографии, археологии и даже диалектологии. При этом исследование держится на прочном академическом каркасе — в работе участвовали ведущие этнологи из Татарстана и других научных центров страны. Читать эту книгу — значит двигаться от повседневного быта к сложным вопросам идентичности, от волжских деревень до городов Сибири и Казахстана. Один из лейтмотивов — постоянное взаимодействие народов, а не изоляция. Книга развенчивает мифы о «чистой» этнической истории и показывает, как формировалась татарская культура — в диалоге и спорах, иногда — в конфликтах, но всегда с акцентом на общее будущее. Это не легкое чтение на вечер. Но если хотите понять, чем живет крупнейшее тюркское сообщество в России — это издание того стоит.

Наталия Лебина. «Хрущевка», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Что такое «хрущевка»? Это не только типовая пятиэтажка с тонкими стенами, совмещенным санузлом и кухней на шесть квадратов. Это — целая эпоха, вписанная в бетон. Наталия Лебина — историк, которая умеет рассказывать о быте так, что вы начинаете чувствовать, как пахнет линолеум в коридоре, как дребезжит стекло в форточке и как соседи обсуждают чью-то жизнь сквозь стену. Ее книга — это путешествие. Сначала — по микрорайону, потом — через подъезд и лестничную клетку — в квартиру, а там — кухня, ванная, гостиная, спальня. В каждой комнате — свой уклад, ритуалы и странности. Лебина показывает, как массовое жилье 1950—60-х годов меняло образ жизни — незаметно, но радикально: как пространство диктовало поведение, почему в ванную ставили табуретку, что означал ковер на стене, чем различалась жизнь в комнате, где стоит сервант, и в той, где стоит шифоньер. Книга яркая, умная и живая. В ней есть место и цитатам из «Черемушек», и сравнению с Британией и Германией, а еще — раздел, посвященный унитазу.

Репортаж о презентации книги Наталии Лебиной «Хрущевка» читайте здесь.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».