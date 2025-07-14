Татарстанцы стали на 31% чаще откликаться на объявления о подработке

Тренд на временную подработку растет и ширится, компании ищут разовых исполнителей, а исполнители жаждут гибкого графика и быстрых выплат

Фото: Динар Фатыхов

Три ключевые отрасли, где люди подрабатывают: ретейл, логистика и электронная торговля

В России продолжает фиксироваться беспрецедентно низкая безработица, несмотря на некоторое замедление экономики: 2,2% в мае 2025 года. Параллельно, по данным «Авито Работы», растет активность соискателей. В течение I полугодия 2025 года год к году она выросла на 12%. Об этом рассказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

— Однако компаниям все еще недостаточно специалистов в массовых профессиях. По нашим опросам, практически 80% компаний утверждают, что исполнителей не хватает, — рассказывал специалист.

Во втором квартале 2025 года на «Авито» было опубликовано 4 млн вакансий, из них множество относились к неквалифицированному персоналу: 4,7% — разнорабочие, 3,1% — комплектовщики, 3,1% — грузчики, 3% — упаковщики и т. д.

Три ключевые отрасли, особенно «голодные» на сотрудников, — ретейл, складская и логистическая сфера, электронная торговля. В связи с этим многие компании с удовольствием берут людей на временную подработку. Временная занятость удовлетворяет запрос сразу двух сторон процесса: с одной стороны, множество россиян не готовы выходить на работу на фултайм, но готовы периодически выходить на разовые смены. Среди них, к примеру, студенты, мамы в декрете, люди пенсионного возраста. С другой стороны, компании, пользуясь услугами разово нанятых исполнителей, могут закрывать свои потребности во время пиковой нагрузки.

Сергей Яськин рассказывает, что 80% компаний использует помощь разовых исполнителей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Поволжье в среднем 22% от общей суммы дохода приходится на временные заработки

В 2024 году, по данным, предоставленным «Авито», почти 70% крупных компаний привлекали временно нанятый персонал. Из оставшихся 30% большая часть планировала этим способом выходить из положения в 2025-м. Чаще всего компании работают с самозанятыми — это позволяет легально оформить даже мимолетные трудовые отношения.

— Один из ключевых драйверов роста платформенной экономики в России — самозанятость. На текущий момент в стране зарегистрировано уже почти 14 миллионов самозанятых. Для государства это стало способом сделать прозрачным «серый» рынок занятости, сложившийся в некоторых отраслях. А исполнителю это позволяет легко входить в новые виды деятельности, — объясняет Сергей Яськин.

В ПФО, по данным «Авито», 49% пользователей сервиса за последний год хотя бы разово использовали подработку как дополнительный источник дохода. Из остальных треть задумывались об этом. В Поволжье в среднем 22% от общей суммы дохода приходится на временные заработки. А значит, это уже сложившийся, значимый тренд в ПФО, в том числе и в Татарстане. В нашей республике число откликов на объявления о подработке выросло за год на 31% — это больше, чем в среднем по России. Самые «благодатные» для подработки отрасли в республике — ретейл, склады, торговля, доставка. Люди зарабатывают дополнительные деньги, выходя на смены комплектовщиками, упаковщиками, разнорабочими и, конечно, курьерами.

Люди зарабатывают дополнительные деньги, выходя на смены комплектовщиками, упаковщиками, разнорабочими и, конечно, курьерами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гибкий график, быстрые выплаты и близость к дому — главные критерии поиска подработки

Сезонность, как рассказывает Сергей Яськин, играет огромную роль: в Татарстане летом студенты и школьники готовы подрабатывать, плюс со стороны бизнеса возникает спрос на особые сценарии: подработка на сельхозработах, в ретейле и т. д. Значимый фактор баланса спроса и предложения работы — сезонность. 41% жителей ПФО хотя бы раз подрабатывали летом, еще 27% сообщают, что хотели бы найти «шабашку» на летние месяцы. 29% респондентов упоминают фриланс (дизайн, программирование, копирайтинг) в качестве удобного формата для подработки. 20% нанимаются на сельхозработы, 17% летом подрабатывают кассирами, работниками ПВЗ или сборщиками заказов в ретейле, 17% идут в курьеры или в такси. 14% подаются в HoReCa.

По данным опросов платформы, в топ-3 критериев выбора места подработки входят прежде всего гибкий график, скорость выплаты (многие сервисы платят в течение 24 часов) и близость локации к дому, чтобы не тратить время на перемещение. Ирина Ширшова, руководитель по подбору персонала сети гипермаркетов «Ашан», рассказывает:

— Мы по своим сотрудникам замечаем, что гибкие графики сейчас в тренде. 26% сотрудников «Ашана» в России работают либо в гибком графике, либо в формате частичной занятости, либо как внешние совместители. Чаще всего неполный контракт выбирают женщины — 27% наших сотрудниц работают именно в таком формате. Если смотреть возрастной срез, то неполный контракт или подработку выбирает молодежь в возрасте 18—24 лет. 29% в этой категории — люди 55+.

В ретейле, как говорит представительница сети гипермаркетов Ирина Ширшова, высокая сезонность. Поэтому «Ашан Ритейл Россия» часто работает с платформами по внешнему подбору временно занятых сотрудников и сезонного персонала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зачем это компаниям: снижение затрат на ФОТ и нагрузки на эйчаров

Сергей Яськин перечисляет три фактора, в силу которых компании используют услуги временно нанятых людей. Во-первых, сезонные форс-мажоры: например, период летних отпусков или пиковые нагрузки ретейла перед праздниками. Во-вторых, для большой организации периодическое привлечение работников, не занятых в штате, дешевле, чем наем постоянных сотрудников. В-третьих, 27% компаний отвечают, что нанимают сторонних исполнителей на разовые подработки, чтобы сэкономить ресурс своих эйчаров.

Таким образом, есть нуждающиеся во временном найме компании и есть исполнители, готовые выходить на разовые смены. Чтобы «подружить» их на единой платформе, есть ряд сервисов в России. К примеру, один из транзакционных сервисов для поиска временной занятости — «Авито Подработка» — недавно запущен в крупных миллионниках и сегодня был презентован в Казани. Через него можно зарегистрироваться в качестве исполнителя, подыскивать удобные для себя смены (по времени, локации, характеру занятости) и выходить на них. Воспользоваться сервисом могут граждане России.

Тарас Мисковец, директор по продукту «Авито Подработки», рассказывает, что в процессе регистрации проверяются документы исполнителя, ему помогают оформить самозанятость (при необходимости) и даже медкнижку, чтобы он легально выходил на смены. 95% выплат проходит через сервис в течение суток. С новым сервисом платформы сотрудничают различные крупные компании, среди них, например, «Ашан Ритейл Россия».

В ретейле, как говорит представительница сети гипермаркетов Ирина Ширшова, высокая сезонность. Поэтому «Ашан Ритейл Россия» часто работает с платформами по внешнему подбору временно занятых сотрудников и сезонного персонала. Это позволяет быстро — в этот же день или на следующий — закрывать образовавшуюся потребность в сотрудниках на позициях, не требующих высокой квалификации.

— Сотрудничество с подобными платформами позволяет нам снизить затраты на ФОТ, на оформление сотрудников, снять нагрузку со своих кадровиков, — рассказывает Ирина Ширшова.

Чтобы «подружить» компании и разовых исполнителей на единой платформе, есть ряд сервисов в России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день сервис уже запущен в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и ряде других крупных российских городов. Тренд на временные подработки в разгаре, и в России появляется все больше удобных инструментов для того, чтобы обеспечить безопасное и легальное проведение подобных сделок на «горящем» рынке труда.