«Перед нами стоит задача по выводу отрасли на самообеспеченность»

В Казани обсудили проблемы коммунальной инфраструктуры России

Фото: Динар Фатыхов

На модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года в России направят 4,5 трлн рублей, из них 1,9 трлн рублей — из внебюджетных источников. Как достичь этих целей, обсуждают в эти дни в Казани. На два дня столица Татарстана стала центром дискуссии по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры страны: ФАС проводит в городе Всероссийский семинар-совещание, который собрал более 150 экспертов в области тарифного регулирования, представителей органов исполнительной власти и научного сообщества со всей страны. На пленарном заседании побывал журналист «Реального времени».

Татарстан — лидер по привлечению инвестиций в коммунальную сферу

Всероссийский семинар-совещание ФАС России открылся пленарным заседанием на тему: «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года на 4,5 трлн рублей».

— На сегодняшний день одной из главных болевых точек ЖКХ остаются объекты инженерной инфраструктуры с их хроническим недофинансированием. И эта проблема актуальна для всей страны, — отметил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, открывая мероприятие.

По его словам, семинар-совещание является важнейшей стратегической площадкой для решения вопросов развития и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

— Основная цель нашей работы — выявить единые подходы к реализации государственной политики в сфере ЖКХ и обменяться передовыми практиками, — подчеркнул он.

Рустам Нигматуллин: «На сегодняшний день одной из главных болевых точек ЖКХ остаются объекты инженерной инфраструктуры с их хроническим недофинансированием». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-премьер рассказал, что в Татарстане по инициативе раиса РТ Рустама Минниханова реализуется комплексный подход к модернизации инфраструктуры. Также разработана долгосрочная стратегия развития, включающая цифровую трансформацию отрасли, модернизацию сетей и внедрение энергоэффективных технологий.

Высоко оценил республику в своем выступлении заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Он отметил Татарстан в качестве региона-лидера по привлечению инвестиций в коммунальную сферу. В этом списке также Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Челябинская области и Республика Саха (Якутия).

4,5 трлн рублей инвестиций в ЖКХ

Всего объем фактически привлеченных инвестиций в 2024 году по стране составил 346 млрд рублей при плане 432 млрд. В 2025 году план составляет 548 млрд рублей.

— Для всех нас первоочередным является продолжение масштабирования инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации задач, установленных главой государства, — подчеркнул спикер.

Высоко оценил республику в своем выступлении заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Он отметил Татарстан в качестве региона — лидера по привлечению инвестиций в коммунальную сферу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, предусмотрено наращивание темпов реализации субъектами РФ программы модернизации коммунальной инфраструктуры и направление до 2030 года на эти цели 4,5 трлн рублей, включая частные инвестиции и средства федерального бюджета. Достижение этих целей будет обеспечено синхронным развитием нормативно-правовой базы, формируемой в том числе ФАС России.

— Требуется еще большая вовлеченность реальных потенциальных инвесторов в эту сферу, — отметил Королев.

Для достижения поставленных целей с регионами подписаны меморандумы в сфере ЖКХ, предусматривающие конкретные обязательства субъектов: утверждение и полное исполнение инвестиционных программ регулируемых организаций, ежегодную замену нормативного объема сетей, сокращение времени аварийно-восстановительных работ и другие меры.

Проблемы тарифного регулирования

— Наша задача — не просто направить в отрасль 4,5 трлн рублей, но еще и достичь вполне конкретных результатов: улучшить качество предоставления коммунальных услуг для не менее 20 млн граждан, — подчеркнул заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Совещание собрало более 150 экспертов в области тарифного регулирования, представителей органов исполнительной власти и научного сообщества со всей страны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ключевым аспектом коммунальной инфраструктуры является создание эффективной системы тарифного регулирования, которая должна одновременно защищать интересы потребителей и стимулировать приток инвестиций в отрасль. Напомним, что 1,9 трлн рублей из 4,5 трлн должны быть из внебюджетных источников. На совещании коснулись и этого вопроса.

Алексей Ересько отметил, что тарифные службы являются одним из основных источников в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом добавил, что у регуляторов тоже есть проблемы. «Те индексы, которые по запросу субъектов устанавливаются ФАС, а потом не выбираются, — это, на наш взгляд, неисполнение поручений президента», — подчеркнул спикер. Еще один важный момент — недофинансирование.

— У нас достаточно жестко в предыдущие годы без значительных повышений устанавливался индекс для граждан, который не соответствовал реальной инфляции, это привело к тому, что отрасль действительно недофинансирована. И для того чтобы выходить к тем показателям, которые перед нами установлены, нам нужно каким-то способом ликвидировать допущенное недофинансирование, — считает замминистра.

Самоокупаемость коммунального хозяйства

Директор ППК «Фонд развития территорий» Марат Петрин видит решение в выходе отрасли коммунального хозяйства на самоокупаемость.

— Перед нами стоит серьезная задача по выводу отрасли на самообеспеченность. Федеральная поддержка, которая доводится, — этих объемов всегда будет не хватать. Отрасль должна существовать в отрыве от федеральной поддержки. Федеральную поддержку надо не тонким слоем размазывать по всей стране, а точечно, там, где без нее невозможно выжить, — считает спикер.

Марат Петрин: «Федеральную поддержку надо не тонким слоем размазывать по всей стране, а точечно, там, где без нее невозможно выжить». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прийти к такому результату возможно, выполняя пункты меморандума. Марат Петрин отмечает, что многие регионы на сегодняшний момент не понимают, как выполнить эти показатели.

— Мы слышим, что есть проблема, поэтому Фонд развития территорий совместно с пилотной группой регионов разрабатывает под каждый меморандум счетную модель, как его выполнить. Я думаю, с июля мы уже начнем тиражировать эту модель на большее количество регионов. По каждому региону мы должны будем определить, что такое 4,5 трлн рублей в части мероприятий, выстроить условно по годам их понимание и найти все источники финансирования под эти мероприятия, — рассказал он.

Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев после выступления Петрина отметил, что показатели меморандума недостижимы без существенных вливаний бюджетных средств. На что директор Фонда развития территорий отметил возможность корректировки меморандумов.

— Меморандумы — это не догма, это инструмент, условно то место, где можно договориться о том, какие показатели берет на себя регион в части достижения больших целей. Мы с каждым регионом посмотрим, сможем ли мы достичь целей только лишь на внебюджетных источниках. Если такой возможности не будет, мы готовы править эти меморандумы. Они должны отражать те цели, которые мы сможем достигнуть, — подчеркнул Петрин.