Лучший игрок Гондураса вместо «узбекского Беккенбауэра»: как «Рубин» обновил линию обороны

Казанская команда рассталась с Рустамом Ашурматовым и подписала Дениля Мальдонадо

В течение прошедших суток «Рубин» объявил о совершении двух сделок. В среду команду официально покинул Рустам Ашурматов, перешедший в иранский «Эстегляль», а в четверг казанцы подписали Дениля Мальдонадо. Трансферы уложились в 24 часа и коснулись линии обороны — оба футболиста играют на позиции центрального защитника. Как изменения повлияют на «Рубин» — в материале «Реального времени».

Миллион за игрока из Гондураса



«Рубин» сопроводил трансфер Дениля Мальдонадо оригинальным видео на фоне строительства на клубной базе в Казани. В кадре футболист предстал водителем строительного крана и поднял на крючке машины свою именную «рубиновую» футболку под 3-м игровым номером. Получилось символично — новичок должен стать первым элементом будущей перестройки команды.

Казанский клуб заключил с Мальдонадо четырехлетний контракт — до конца сезона-2028/2029. Авторитетный трансферный портал Transfermarkt оценивает сделку в €1 млн. При этом некоторые другие источники уверяют, что футболист обошелся дороже — до €1,5 млн. В любом случае его прежний клуб — румынская «Университатя» — получит чуть меньше, так как первая команда Мальдонадо, гондурасская «Мотагуа», сохранила за собой процент от перепродажи.

«Рубин» стал для футболиста лишь второй европейской командой. До Казани игрок выступал в Румынии, где был вначале арендован, а затем и выкуплен клубом «Университатя» за €500 тыс. При этом защитник до румынской части карьеры успел поиграть на правах аренды за мексиканскую «Пачуку» и «Лос-Анджелес» из американской МЛС.

Лучший футболист Гондураса, выступающий за рубежом

Несмотря на частые переезды, карьера Мальдонадо идет по нарастающей. Его рыночная стоимость выросла с 2020 по 2025 год с €500 тыс. до €1,8 млн. Последнее обновление цены произошло в июне, скакнув вверх сразу на €600 тысяч.

Повышение заслуженное, если смотреть на достижения игрока за последний год. В минувшем сезоне Мальдонадо стал крепким игроком основного состава «Университати». За румынскую команду защитник провел 38 матчей во всех турнирах, в том числе в Лиге конференций, забил четыре гола, отдал один ассист при семи желтых и одной красной карточках.

Такое выступление не осталось незамеченным на родине игрока. С ноября прошлого года Мальдонадо является капитаном сборной Гондураса. На последнем Кубке КОНКАКАФ под его управлением команда дошла до полуфинала турнира, став главной сенсацией соревнований. Выйти в финал не позволили крепкие мексиканцы, шансов с которыми у гондурасцев было немного.

В родной стране Мальдонадо на особом счету. По итогам 2024 года новичок «Рубина» был награжден наградой «Лучший футболист Гондураса, выступающий за рубежом» на гала-вечере DIEZ, организованном самой престижной ежедневной газетой Гондураса.

Вместо «узбекского Беккенбауэра»

Расходы на приобретение Мальдонадо частично должны покрыть средства от продажи Рустама Ашурматова. Защитник сборной Узбекистана официально перешел в иранский «Эстегляль». Клуб из Ирана, по некоторым данным, заплатит казанцам €500 тыс. за переход игрока. Свой уход из казанского клуба узбекский футболист объяснил желанием получить больше игрового времени.

В модели игры с тремя центральными защитниками у Ашурматова, действительно, было не так много возможностей проявить себя в основном составе. Футболист проиграл конкуренцию за место в старте Егору Тесленко и Алексею Грицаенко, зачастую подменяя их в Кубке страны либо на время травм и дисквалификаций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь вместо «узбекского Беккенбауэра», как успели прозвать Ашурматова болельщики, усилить оборону «Рубина» попробует капитан сборной Гондураса. Мальдонадо, кстати, станет первым футболистом из этой страны, выходившим на поле в матчах чемпионата России.

Что касается игры в центре обороны, то здесь есть варианты. Новичок казанцев должен получить место в старте, где ему также предстоит бороться с Тесленко и Грицаенко. При этом Мальдонадо практически не играл в тройке центральных. В «Университати» и сборной он был ведущим в паре защитников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть вероятность, что после подписания Мальдонадо «Рубин» попробует поменять схему игры, перейдя в обороне от пятерки к четверке. В таком случае у команды появится дополнительная опция в атаке. Правда, немного смущает рост гондурасца, хотя при 183 см он в минувшем чемпионате Румынии выигрывал 73% воздушных единоборств (48% низовых), а также имел 85% точности передач.

Как бы там ни было, переход Мальдонадо должен стать одним из первых шагов к дальнейшей трансформации «Рубина». Руководством клуба перед Рахимовым поставлена задача повысить уровень команды, уйдя от роли середняка РПЛ. После первичной работы по сохранению лидеров в лице Мирлинда Даку, Ильи Рожкова и других казанцы выходят на тропу трансферного усиления состава.