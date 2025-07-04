Просрочка по кредитам татарстанцев перевалила за 38 миллиардов рублей

Коллекторы выкупают долги до суда, так как ЦБ сделал невыгодным судебное взыскание

Фото: Реальное время

В Татарстане резко выросла просроченная задолженность граждан по кредитам. По данным ЦБ, за год сумма увеличилась на треть (+33%) — до 38 млрд рублей, что намного выше среднего прироста по стране (+26%). Просрочка россиян превысила 1,5 трлн рублей и по прогнозам будет только расти. Коллекторы скупают ее в рекордных объемах, предпочитая взыскивать долги до суда. «Сумма долга несравнима с суммой пошлин, а эффективность судебного взыскания оставляет желать лучшего», пояснили опрошенные «Реальным временем» эксперты.

«Вокруг этого тренда больше мифологии и хайпа, чем реальных угроз населению»

С начала года коллекторские агентства скупили рекордный объем долгов россиян по кредитам микрофинансовых организаций. Сумма сделок составила 38,4 млрд рублей или на 19% больше, чем годом ранее, выяснили «Ведомости», ссылаясь на аналитиков ID Collect. Главным стимулом продаж послужило снижение цены — так, средняя стоимость долга в этом году упала до 16,38% от номинала, что на 17,16% и 18,95% ниже значений двух предыдущих лет.

Задолженность подешевела, поскольку качество долговых портфелей улучшилось, поясняют эксперты. На это повлияло улучшение такого показателя, как средний срок просрочки платежа в днях (DPD). В апреле-мае он составлял 220 дней или на 20% меньше прошлогодней величины, в результате портфели «омолаживаются».

Средняя стоимость долга граждан по кредитам в этом году упала до 16,38% от номинала. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одним драйвером рынка стало введение госпошлины при переуступке прав в суде — теперь правопреемник платит 15 тысяч рублей. Зная об этом, коллекторы заранее просудили свой портфель, получили много исполнительных листов и накопили ликвидность. На вырученные средства купили больше просрочки. Причем эту тенденцию мы будем наблюдать и во втором полугодии 2025-го, убежден гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности, экс-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев:

— Тренд будет нарастать, но ничего страшного в нем нет. Одним надо «расчистить балансы» для соблюдения требований регуляторов, другие — находятся под контролем надзорных органов еще с 2017 года. Вокруг этого тренда больше мифологии и хайпа, чем реальных угроз населению. Или кто-то сомневается в эффективности ФССП, как органа надзора за взыскателями? — заметил он в беседе с «Реальным временем».

«Банки и МФО стремятся быстрее избавляться от токсичных активов, не доводя дела до суда»

Собеседник издания также сообщил, что стоимость просроченного долга зависит от огромного количества факторов и не в последнюю очередь от того, насколько эффективно взыскание как самими взыскателями на досудебной стадии, так и судебными приставами на судебной стадии. «И если человек знает, что на судебной стадии эффективность взыскания составила в 2024 году чуть менее 12%, странно ожидать, что на досудебной стадии он будет готов заплатить всю сумму долга. А так как средняя цена — это средняя температура по больнице, и продаются, и взыскиваются долги для обеих стадий, то и цена выглядит такой», пояснил Эльман Мехтиев.

Собеседник издания также сообщил, что стоимость просроченного долга зависит от огромного количества факторов . Максим Платонов / realnoevremya.ru

С появлением госпошлин финансовый рынок в целом начал переходить на досудебное взыскание. Поэтому МФО выводят на торги больше таких долгов. По словам экспертов, привлекательность просуженных портфелей падает — сейчас коллекторы предпочитают скупать долги до суда. Как следствие, рынок смещается в сторону досудебного взыскания.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также связал рост интереса коллекторов к выкупу долгов с рыночной тенденцией омоложения портфелей: срок просрочки по ним сокращается, что делает их более ликвидными и перспективными с точки зрения возврата. Снизившаяся цена до 16,38% от номинала против 18,95% годом ранее делает покупку этих активов еще более привлекательной даже с учетом сложной экономической обстановки, подчеркнул он.

— В-третьих, на фоне роста просрочек по кредитам и высокой ключевой ставки, банки и МФО стремятся быстрее избавляться от токсичных активов, не доводя дела до суда, — сообщил Кабаков и добавил, что и госпошлина резко снизила привлекательность судебных лотов, — Теперь коллекторы всё чаще ориентируются на досудебное взыскание, которое стало экономически более оправданным. МФО также создают собственные коллекторские структуры и предпочитают продавать долги на более ранних стадиях, чтобы избежать дополнительных расходов и ускорить оборачиваемость капитала.

По его словам, общая направленность рынка смещается от судебного взыскания к досудебному урегулированию: «Это подтверждается как снижением цен на судебные портфели — вплоть до 1—1,5% от номинала, — так и ростом доли омоложённых, досудебных кейсов на торгах». Согласен с ним и глава АРФГ: «Меры, предлагаемые и понемногу внедряемые регуляторами, делают невыгодным судебное взыскание в текущей ситуации, коль сумма долга не сравнима с суммой пошлин, а эффективность судебного взыскания оставляет желать лучшего. Именно поэтому рынок и идет в сторону досудебного взыскания».

Общая направленность финансового рынка смещается от судебного взыскания к досудебному урегулированию. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Возможно «ухудшение общей финансовой устойчивости населения»

В России растет просроченная задолженность населения перед банками. Только по кредитным картам просрочка превысила полтриллиона рублей (575,9 млрд). Это совокупные долги владельцев 8,3 млн карт, платежи по которым просрочены на 90 дней и более, следует из данных «Скоринг бюро», которые приводит Forbes. Доля просрочки в общем объеме кредиток достигла 12%, а долги по ним — 11,3%. Причины — массовая выдача карт в предыдущие годы и рост долговой нагрузки граждан. Эксперты считают, что пик проблемной задолженности ждет нас летом — осенью 2025 года.

Пока в стране высокая закредитованность населения — у многих заемщиков по 2-3 кредита, жесткие меры ЦБ не дают им перекредитоваться, они вынуждены обращаться в ломбарды. Просрочка растет в основном у молодых заемщиков.

По данным Банка России, на 1 июня 2025 года, вся просроченная задолженность физлиц в стране превысила 1,5 трлн рублей, что на 14% больше, чем в начале года (1,3 трлн) и на 26% больше, чем годом ранее (1,2 трлн). В Татарстане прирост просрочки еще выше: она достигла 38 млрд рублей (+17% с начала года и +33% за год).

— Хоть рост и есть, он не является критичным. Действия ЦБ в рамках макропруденциальных лимитов уже снизили уровень долговой нагрузки населения, поэтому даже при росте просроченной задолженности, темпы этого самого роста будут снижаться, — считает Эльман Мехтиев.

По данным Банка России, на 1 июня 2025 года, вся просроченная задолженность физлиц в стране превысила 1,5 трлн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Реальное время / realnoevremya.ru

Как указали в ИК «Финам», по данным на конец 2024 года, более 6,8 млн россиян имели просрочку по кредитам, а общий объем задолженности с просрочкой свыше 30 дней превышал 1,93 трлн рублей. Средний долг одного заемщика составлял порядка 196 тысяч рублей. Ярослав Кабаков полагает, что эта тенденция, вероятно, сохранится и усилится в ближайшие месяцы, а пиковая нагрузка по проблемной задолженности может прийтись на вторую половину 2025 года или начало 2026 года:

— Высокие процентные ставки, снижение доходов населения, рост закредитованности и сужение кредитования ведут к тому, что все больше россиян не справляются с долговой нагрузкой. Это чревато не только ростом объема передаваемых в коллекторские агентства портфелей, но и усилением давления на финансовую систему в целом. Банки и МФО будут вынуждены наращивать резервы, сдерживать выдачу новых кредитов, а также снижать рисковый аппетит. В долгосрочной перспективе возможны и более серьезные последствия: снижение потребительской активности, рост социальной напряженности и ухудшение общей финансовой устойчивости населения.

— Обычно просроченная задолженность как у физиков, так и у корпоративных клиентов достаточно инерционна к уровню ставок. При текущей ситуации могут возникать проблемы с обслуживанием кредитов, и даже когда ставка начнет снижаться, ее уровень все еще будет высоким, что приведет к росту просроченной задолженности. Ситуация будет ухудшаться с определенным лагом и только, когда в экономике произойдет достаточно сильное снижение ставок, начнет исправляться, — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По его словам, выход на пик проблемной задолженности может занять больше времени, чем лето — осень 2025 года, поскольку на ситуацию влияет рост номинальных зарплат россиян.

Реальное время / realnoevremya.ru

«В 2023 и 2024 годах были прямо рекордные темпы роста доходов, и они сглаживали все проблемы с кредитами. Сейчас у нас скорее все-таки будет какое-то торможение этого роста, что само по себе еще больше обострит вопрос обслуживания кредитов у физиков. Пока ключевая ставка 20%, предположим, как прогнозирует ЦБ, в среднем за год она составит 19,5%, а на конец года будет 18%, но это все равно очень высоко. Поэтому, наверное, проблемная задолженность может еще накапливаться до какого-то более существенного снижения ставок. Так что пик может случится даже не в конце 2025-го, а в течение 2026 года», заключил спикер.

Экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев также полагает, что продажи просрочки пока будут только расти: «Сейчас на банковском кредитном рынке и рынке МФО достаточно большой прирост просроченных долгов — тех, с которыми еще можно работать коллекторам». По его словам, рост продолжается уже на протяжении двух лет, вероятно, даже с ускорением в этом году:

— С другой стороны, торможение кредитования, которое мы наблюдаем в рознице с конца прошлого года, в будущем, конечно, снизит нарастание таких долгов, которые можно передавать коллекторам. Но это опять же произойдет с некоторым временным лагом, а пока будет прирост. Снижение средней стоимости долга связано как раз в том числе с тем, что ухудшаются качественные параметры портфеля и возможности его отработки, а оценка рисков наоборот растет, что и влияет на цену. Здесь еще, наверное, сказывается фактор конкуренции коллекторов на рынке, — сообщил он.

Рынок действительно смещается в сторону досудебного взыскания, подтвердил собеседник издания, ссылаясь на коллег в профессиональном сообществе коллекторов. «Пик проблемной задолженности мы увидим впереди, мы на него точно еще не вышли. Думаю, его можно ожидать как раз в этом году, предварительно — к концу года мы выйдем на максимум по этому параметру», добавил Павел Самиев.