Рубен Кеосаян: «Я чувствую связь с дядей через этот фильм»
В Казани представили фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли
Жизнь и смерть, отчаяние и надежда — эти темы затрагивает новая картина режиссера Тиграна Кеосаяна, над которой он работал вместе со своей супругой Маргаритой Симоньян и племянником Рубеном Кеосаяном. Фильм «Семь дней Петра Семеныча» выйдет на большие экраны 9 октября этого года, а вчера закрытый премьерный показ состоялся в Казани. О том, какой отпечаток оставила работа на исполнителе главной роли Федоре Добронравове и какое значение фильм имеет для семьи режиссера, находящегося в коме, — в репортаже «Реального времени».
«Мы постоянно бежим»
9 октября на российские экраны выйдет фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». Премьерный показ уже состоялся на II Международном фестивале «Евразия-Кинофест», и сейчас картина добралась до Казани.
На фестивале в середине июня фильм представила супруга режиссера, главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Напомним, сам Кеосаян находится в коме с начала года, что удивительным образом нашло отражение в его картине.
Фильм повествует о семи днях жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнает, что у него саркома легкого. Существует лишь слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет медицинское светило из Москвы.
Всю неделю герой подводит итоги своей, как ему кажется, совершенно никчемной жизни, в которой он не смог построить семьи, заработать денег, сохранить репутацию. Но дальнейшие события каждый раз дают понять зрителю, что жизнь нашего героя совсем небесполезная. Действие фильма разворачивается в Сочи, в городе на берегу Черного моря, что придает истории известный колорит и юмор.
— Я от всей души желаю, чтобы чудо произошло с Тиграном Кеосаяном. Вы знаете, что он находится уже не первый день в коме. И мне от всей души хочется, чтобы вот эти семь дней закончились счастливым финалом. Вы знаете, мы постоянно бежим. Девиз нашего времени — это динамика. Мы бегаем, мы постоянно в движении. Нам не хватает созерцания, оценки всего того, что сделано, понимания, что ценного останется после нас, — сказала в приветственном слове министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
«Я стал мудрее после этой роли»
На закрытом премьерном показе фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» в Казани собрались представители общественных объединений, работники социальных учреждений и граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Особыми гостями вечера стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, продюсер фильма Рубен Кеосаян и исполнитель главной роли Федор Добронравов.
— Я в Казани не первый раз: здесь были и театральные гастроли, и премьер много. Обожаю этот город. Здесь тепло во всех отношениях: не только на улице, но и на душе. Это очень хорошее место для души, — поделился с журналистами народный артист России Федор Добронравов.
Отвечая на вопрос «Реального времени», Добронравов признался: сложностей в съемках никаких не было. Напротив, в команде Тиграна «все происходило в любви, в полусочинском обаянии, в тепле и радости».
— Я надеюсь, что я стал немножко мудрее после этой роли. Я донской казак, и мы часто шашкой рубим, а жизнь в моем возрасте уже должна быть более обтекаемой. Мне кажется, что я приобрел мудрость, — рассказал он.
Над фильмом совместно с режиссером работала его супруга. Именно ее сборником рассказов вдохновился Кеосаян.
— Мне понравился весь сборник. У меня появилось ощущение, будто я в детстве искупался. Я тоже из южан, из Таганрога, из маленького провинциального южного городка, в котором в идиотскую ситуацию попасть невозможно. Всегда есть кто-то, кто знает тебя или твоего брата, или отца, или шурина… Маленькие города этим и прекрасны. И здесь такая сочинско-одесская история, когда все друг друга знают и все друг другу помогают, — раскрыл подробности своей работы Добронравов.
«Это очень важный фильм для нашей семьи»
Корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с продюсером фильма и племянником режиссера Рубеном Кеосаяном.
— Этот фильм многое для меня значит, в первую очередь потому, что его делали мы с дядей. Я чувствую связь с ним благодаря совместным проектам, а это не первая наша общая работа. Я вырос вместе с ним, — поделился он.
Казань стала третьим премьерным городом — фильм уже показывали в апреле в Москве и в середине июня на фестивале в Сочи. И столица Татарстана, по словам Кеосаяна, была выбрана не просто так — «это один из крупнейших городов России».
— Мне кажется, местные люди это кино поймут. Я впервые в Казани и нахожусь под таким впечатлением от города! Много слышал о нем, но даже не мог себе представить, что он настолько красивый, что здесь настолько приветливые и добрые люди. Я в восторге! — признался он.
Продюсер рассказал и о реакции публики на кинокартину:
— Люди расходятся со светлой грустью на лице после просмотра. Иногда мне на следующий день говорят, что до сих пор чувствуют послевкусие.
Что касается актерского состава, Кеосаян признался: главную роль изначально прописывали под Федора Добронравова. Именно его видели на этом месте.
— Фильм посвящен старшему брату Тиграна, моему дяде Давиду, который в 2022 году скоропостижно ушел из жизни, — рассказал собеседник издания. — Это очень важный фильм для нашей семьи. Больше всего меня трогает, что мы успели это сделать, несмотря на те обстоятельства, которые случились… Я рад, что люди увидят эту «крайнюю» работу. И я никогда не говорю «последнюю работу» — лишь «крайнюю».
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