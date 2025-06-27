Рубен Кеосаян: «Я чувствую связь с дядей через этот фильм»

В Казани представили фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли

Фото: Артем Дергунов

Жизнь и смерть, отчаяние и надежда — эти темы затрагивает новая картина режиссера Тиграна Кеосаяна, над которой он работал вместе со своей супругой Маргаритой Симоньян и племянником Рубеном Кеосаяном. Фильм «Семь дней Петра Семеныча» выйдет на большие экраны 9 октября этого года, а вчера закрытый премьерный показ состоялся в Казани. О том, какой отпечаток оставила работа на исполнителе главной роли Федоре Добронравове и какое значение фильм имеет для семьи режиссера, находящегося в коме, — в репортаже «Реального времени».

«Мы постоянно бежим»

9 октября на российские экраны выйдет фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча». Премьерный показ уже состоялся на II Международном фестивале «Евразия-Кинофест», и сейчас картина добралась до Казани.

На фестивале в середине июня фильм представила супруга режиссера, главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Напомним, сам Кеосаян находится в коме с начала года, что удивительным образом нашло отражение в его картине.

Фильм повествует о семи днях жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнает, что у него саркома легкого. Существует лишь слабая надежда на то, что этот диагноз через неделю опровергнет медицинское светило из Москвы.

«Я от всей души желаю, чтобы чудо произошло с Тиграном Кеосаяном». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Всю неделю герой подводит итоги своей, как ему кажется, совершенно никчемной жизни, в которой он не смог построить семьи, заработать денег, сохранить репутацию. Но дальнейшие события каждый раз дают понять зрителю, что жизнь нашего героя совсем небесполезная. Действие фильма разворачивается в Сочи, в городе на берегу Черного моря, что придает истории известный колорит и юмор.

— Я от всей души желаю, чтобы чудо произошло с Тиграном Кеосаяном. Вы знаете, что он находится уже не первый день в коме. И мне от всей души хочется, чтобы вот эти семь дней закончились счастливым финалом. Вы знаете, мы постоянно бежим. Девиз нашего времени — это динамика. Мы бегаем, мы постоянно в движении. Нам не хватает созерцания, оценки всего того, что сделано, понимания, что ценного останется после нас, — сказала в приветственном слове министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Я стал мудрее после этой роли»

На закрытом премьерном показе фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» в Казани собрались представители общественных объединений, работники социальных учреждений и граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Особыми гостями вечера стали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, продюсер фильма Рубен Кеосаян и исполнитель главной роли Федор Добронравов.

— Я в Казани не первый раз: здесь были и театральные гастроли, и премьер много. Обожаю этот город. Здесь тепло во всех отношениях: не только на улице, но и на душе. Это очень хорошее место для души, — поделился с журналистами народный артист России Федор Добронравов.

«Я в Казани не первый раз: здесь были и театральные гастроли, и премьер много». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос «Реального времени», Добронравов признался: сложностей в съемках никаких не было. Напротив, в команде Тиграна «все происходило в любви, в полусочинском обаянии, в тепле и радости».

— Я надеюсь, что я стал немножко мудрее после этой роли. Я донской казак, и мы часто шашкой рубим, а жизнь в моем возрасте уже должна быть более обтекаемой. Мне кажется, что я приобрел мудрость, — рассказал он.

Над фильмом совместно с режиссером работала его супруга. Именно ее сборником рассказов вдохновился Кеосаян.

— Мне понравился весь сборник. У меня появилось ощущение, будто я в детстве искупался. Я тоже из южан, из Таганрога, из маленького провинциального южного городка, в котором в идиотскую ситуацию попасть невозможно. Всегда есть кто-то, кто знает тебя или твоего брата, или отца, или шурина… Маленькие города этим и прекрасны. И здесь такая сочинско-одесская история, когда все друг друга знают и все друг другу помогают, — раскрыл подробности своей работы Добронравов.

«Это очень важный фильм для нашей семьи»

Корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с продюсером фильма и племянником режиссера Рубеном Кеосаяном.

— Этот фильм многое для меня значит, в первую очередь потому, что его делали мы с дядей. Я чувствую связь с ним благодаря совместным проектам, а это не первая наша общая работа. Я вырос вместе с ним, — поделился он.

Казань стала третьим премьерным городом — фильм уже показывали в апреле в Москве и в середине июня на фестивале в Сочи. И столица Татарстана, по словам Кеосаяна, была выбрана не просто так — «это один из крупнейших городов России».

— Мне кажется, местные люди это кино поймут. Я впервые в Казани и нахожусь под таким впечатлением от города! Много слышал о нем, но даже не мог себе представить, что он настолько красивый, что здесь настолько приветливые и добрые люди. Я в восторге! — признался он.

Корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с продюсером фильма и племянником режиссера Рубеном Кеосаяном. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продюсер рассказал и о реакции публики на кинокартину:

— Люди расходятся со светлой грустью на лице после просмотра. Иногда мне на следующий день говорят, что до сих пор чувствуют послевкусие.

Что касается актерского состава, Кеосаян признался: главную роль изначально прописывали под Федора Добронравова. Именно его видели на этом месте.

— Фильм посвящен старшему брату Тиграна, моему дяде Давиду, который в 2022 году скоропостижно ушел из жизни, — рассказал собеседник издания. — Это очень важный фильм для нашей семьи. Больше всего меня трогает, что мы успели это сделать, несмотря на те обстоятельства, которые случились… Я рад, что люди увидят эту «крайнюю» работу. И я никогда не говорю «последнюю работу» — лишь «крайнюю».