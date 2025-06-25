«Если бы не «Дальний», этот приговор бы вынесли еще в 2013-м»: как суд Татарстана сажал «Перваков»

За что брат убитого благодарил «пострадавших» силовиков и какую задачу Липскому поставил суд Татарстана

Фото: Реальное время

На протяжении 15 лет в убийстве директора казанской автостоянки Станислава Васина обвиняли не тех. К такому выводу пришел Верховный суд Татарстана, решив вернуть материалы по этому эпизоду главе управления СК Валерию Липскому — для работы над ошибками. При этом за пять других убийств, подготовку к шестому и бандитизм четверо доживших до приговора фигурантов дела «Перваков» получили 69,5 года строгого режима. Самый большой срок — у гражданина РФ и Израиля Владислава Мухина, работавшего до задержания Интерполом охранником в Тель-Авиве. О парадоксах приговора под приглядом автоматчиков, гибкости присяжных и эхе скандала с отделом полиции «Дальний» — в материале «Реального времени».

«Единодушный» вердикт оставил вопросы

На знаковый приговор в храм Фемиды накануне прибыл усиленный наряд приставов и бойцов Росгвардии. У зала участников процесса и многочисленных слушателей встречал сотрудник в бронежилете, маске и с автоматом. Усилили и досмотр на проходной суда.

Потерпевших пришло всего двое — брат расстрелянного учредителя «Русского радио» в Казани Тимура Атнагулова и дочь убитого Вячеслава Татарова, которого силовики считают лидером группировки «Калужские». Остальные места в зале заняли родственники и друзья подсудимых, а также журналисты. И слушать итоговое решение суда этим посетителям пришлось под приглядом силовиков. Всего в зале дежурили не меньше шести судебных приставов в броне, из которых двое вооружились автоматами и заняли места спиной к суду, адвокатам и подсудимым, лицом — к публике. Возможно, ожидали каких-либо провокаций со стороны собравшихся.

Само присутствие силовиков с оружием подняло градус напряжения в зале. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В стеклянном «аквариуме», кроме полицейского конвоя, также дежурили люди в камуфляжной форме, а справа от судьи разместились и несколько бойцов Росгвардии. Само присутствие силовиков с оружием подняло градус напряжения в зале, но их вмешательств, к счастью, не потребовалось.

Самым бодрым из подсудимых выглядел 60-летний Фирдинат Юсупов — главный фигурант дела, которого присяжные в мае 2025-го признали виновным в организации банды и серии тяжких преступлений. Он махал близким и пытался улыбаться — даже после озвученного судьей срока. Возможно, хотел подбодрить свою группу поддержки, возможно, бодрился сам.

Напомним, в 2013-м по делу «Перваков» присяжные вынесли оправдательный вердикт. Хотя, как уверяют участники процесса, позиция обвинения 12 лет назад была сильнее нынешней. Версию силовиков подтверждал и подсудимый Сергей Сардаев, и порядка шести свидетелей из числа членов ОПГ. В нынешнем процессе Сардаев занимал иную позицию, а половина экс-группировщиков отказались от своих разоблачительных показаний.

Вмешательство силовиков на заседании не потребовалось. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тем парадоксальнее выглядит вердикт коллегии-2025, которая единогласно определила виновность фигурантов по всем эпизодам за исключением одного. Недоумение, причем не только у профессиональных юристов, вызывает легкость, с которой народные судьи меняли личное мнение по эпизоду расправы над Маратом Исхаковым.

По версии силовиков, 3 декабря 1998 года Владислав Мухин по заданию Александра Ерусалимского расстрелял авторитета отколовшейся от «Перваков» бригады «Камаевские» Марата Исхакова. Было выпущено не менее 12 пуль. Поводом обвинение считает высказанные Исхаковым угрозы убийством в отношении одного из лидеров группировки Валентина Лукоянова и Сергея Сардаева, после которых Лукоянов дал поручение Ерусалимскому о кардинальном устранении угрозы, а тот нашел исполнителя и снабдил его оружием и информацией о транспорте и маршрутах жертвы.

Этот эпизод дела, наряду с другими, присяжные признали доказанным большинством голосов. Однако при голосовании их мнения разошлись. На вопрос — доказано ли участие Лукоянова в этом преступлении — «да» ответили семеро, восьмой был не согласен. Однако уже на следующий вопрос — виновен ли Лукоянов (скончавшийся в 2021-м от ковида) — этот несогласный изменил свое мнение, и ответ на вопрос прозвучал: «Да, виновен, единодушно». По Сардаеву расхождений в рядах коллегии не было, а вот мнения об участии Ерусалимского (который не дожил до суда, поскольку был застрелен в 2002-м, — прим. ред.) и Мухина вновь разошлись: «Да, доказано — шесть присяжных», «Нет, не доказано — двое», — огласил в суде результаты старшина коллегии. На вопросы: «виновен ли» — по Ерусалимскому и Мухину все присяжные вновь отвечали единодушно: «Да, виновен».

О намерении обжаловать результат процесса адвокаты начали заявлять еще после оглашения вердикта. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Обычно члены коллегии народных судей, заявившие о недоказанности обвинения, на следующий вопрос о виновности также дают отрицательный ответ. Один, два и даже три голоса против все равно остаются в меньшинстве, и в решение коллегии, в последующем — и в приговор — ложится мнение большинства. В данном случае присяжные предпочли отказаться от собственного мнения. Юридически такая кардинальная смена курса допускается.

— Мы рассчитывали, что для ответа на 69 вопросов присяжным понадобится дня три. Это ведь очень сложно — брать на себя такую ответственность. Ожидали, что будет обвинительный приговор, но единодушный вердикт почти по всем эпизодам очень удивил. Считаю, коллегия поторопилась, — поделился с журналистом «Реального времени» один из представителей защиты.

О намерении обжаловать результат процесса адвокаты начали заявлять еще после оглашения вердикта.

«Прекратить преследование в связи со смертью и непричастностью к преступлению»

Когда голоса народных судей по ключевому вопросу делятся поровну — 4:4, обвинение считается недоказанным. Именно так произошло с эпизодом по убийству директора автостоянки, в котором также обвиняли «Перваков», вследствие чего коллегия постановила оправдать двух обвиняемых в этом преступлении, правда, посмертно.

Финальное выступление судьи заняло меньше 15 минут. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, сотрудники СК, МВД и прокуратуры полагали, что 2 августа 2000 года на территории детсада по улице Братьев Касимовых киллер нанес смертельный удар ножом директору автостоянки Станиславу Васину, действуя в интересах «Первогоровских». По версии силовиков, Лукоянов желал лично контролировать бизнес Васина и по его указке Ерусалимский подбирал исполнителя, ставя задачу — имитировать грабеж. Отсюда и холодное оружие, которое не использовалось ни в одном из других эпизодов дела. В качестве киллера в обвинении фигурирует неустановленное лицо, хотя в показаниях ряда свидетелей упоминался некий Сафин по кличке Вобла, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

В данной истории коллегия присяжных согласилась с гособвинителями лишь в очевидном — Васина действительно убили, но Лукоянов и Ерусалимский к этому не причастны. Точнее, их причастность не доказана представленными в суде доказательствами.

Финальное выступление судьи Александра Шемуранова в Верховном суде РТ заняло менее 15 минут. При этом до оглашения приговора он успел озвучить два принятых в совещательной комнате постановления о прекращении преследования.

Первое решение было вынесено с формулировкой — «прекратить в связи со смертью», и касалось Валентина Лукоянова и Александра Ерусалимского. Речь в нем шла обо всех доказанных, согласно вердикту, эпизодах обвинения — по фактам бандитизма и убийств Атнагулова, Татарова, Николаева, Исхакова и Гусева, а также покушения на жизнь Трошина и приготовления к убийству Альберта Батрова.

На следствии обвиняемый Сергей Сардаев утверждал — конфликт между Бибиком и Федей зрел несколько лет. Реальное время / realnoevremya.ru

По версии силовиков, банду «Бригада Феди» организовали Лукоянов и Юсупов — после раскола внутри группировки «Перваков», или «Первогоровских», существовавшей с 80-х годов прошлого века в Приволжском районе. Формально раскол начался после расстрела в августе 1997-го трех членов группировки, включая Гринькова, расправу над которым приписывали ОПГ «Хади Такташ». Убитый был доверенным человеком одного из лидеров «Перваков» — Альберта Батрова (он же Бибик), и тот призывал ответить «хадишенским» войной. Юсупов выступил против, и это стало официальным поводом для раскола.

На предварительном следствии обвиняемый Сардаев утверждал — конфликт между Бибиком и Федей зрел несколько лет: первый хотел контролировать наркобизнес и проституцию, возрождать «воровские» традиции, второй — устранить конкурентов и заниматься легальной коммерцией. Жертвами передела между бригадами стали несколько человек. Летом 1999-го целью стал Батров: по версии обвинения, Лукоянов обращался за помощью в сборе средств на киллера для Бибика к знакомым в «Хади Такташ» и «Тридцатьпятовских». Собрали 50 тысяч долларов и даже заплатили авансом половину намеченному исполнителю, однако выстрелам помешал неожиданный для заказчиков арест Батрова за незаконный оборот оружия. Данное преступление присяжные также признали доказанным.

Касательно недоказанного участия Лукоянова и Ерусалимского в убийстве директора автостоянки Васина суд применил иную формулировку: «прекратить за непричастностью к преступлению в связи с вынесением оправдательного вердикта и направить настоящее дело в части лишения жизни Васина руководителю следственного управления по РТ Следственного комитета для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Посмертно за оправданными признано право на реабилитацию, суд постановил — направить их родственникам извещение с разъяснениями о порядке возмещения вреда от уголовного преследования.

Гражданин России и Израиля Владислав Мухин получил 24 года колонии строгого режима. Реальное время / realnoevremya.ru

Будут ли родные Лукоянова и Ерусалимского требовать компенсации от государства и появится ли новый обвиняемый в расправе в детском саду — покажет время.

Болгарскую тюрьму не включили в зачет срока Мухину

Второе постановление о прекращении преследования суд вынес в отношении подсудимых Фирдината Юсупова, Сергея Сардаева и Леонида Андреева, применил истекший срок давности в 15 лет по статье 209 УК РФ — по организации вооруженной банды и участию в ней, а к первому не стал применять наказание еще и за незаконный оборот оружия.

Напомним, именно такой вариант прекращения по нереабилитирующим основаниям ранее предлагала сторона обвинения. А вышеназванная тройка фигурантов, не признавая вину, ходатайствовала о том, чтобы дело закрыли целиком, применив истекшие сроки привлечения к уголовной ответственности и по конкретным убийствам. Но в случае с тяжкими и особо тяжкими преступлениями суд вправе решать — заслуживают ли обвиняемые применения данной нормы.

Судья Александр Шемуранов посчитал нужным на основе обвинительного вердикта назначить подсудимым весомые сроки в колонии строгого режима:

Безработному с высшим образованием Фирдинату Юсупову — 19,5 года;

Заведующему хозяйством православного прихода Духосошественской церкви Казани Леониду Андрееву — 13 лет;

Охраннику казанского ЧОП «Бастион» Сергею Сардаеву — 13 лет;

Гражданину России и Израиля, работавшему, с его слов, охранником в Тель-Авиве, Владиславу Мухину — 24 года (путем частичного сложения наказания в 19 лет за участие в убийствах и 9 лет — за участие в банде).

В Россию Мухина экстрадировали лишь в марте 2021-го, но задержали в Болгарии еще в августе 2020-го. Реальное время / realnoevremya.ru

Освобождать от наказания по статье 209 УК РФ (бандитизм) Мухина суд не стал, посчитав, что с учетом его нахождения в международном розыске срок давности не истек. Примечательно, что по подозрению в убийстве этого фигуранта задерживали еще в 1998-м — на неделю, после чего следователь решил, что основания для содержания под стражей отпали, а сам Мухин предпочел уехать за границу. Сначала — в Молдавию, затем дальше.

Лишь спустя 10 лет в деле «Перваков» появились показания, что один из фигурантов якобы «выкупил» Мухина у силовиков.

Справедливости ради — весомые доказательства против этого фигуранта следователи получили в ноябре 2011-го. По результатам почвоведческой экспертизы, почва с изъятых у Мухина кроссовок оказалась схожа с образцами, которые были получены на месте убийства Владислава Татарова из «Калужских» и месте, где была найдена шапка предполагаемого стрелка. Еще через несколько дней у силовиков появилось и еще одно доказательство — заключение судебно-одорологической экспертизы: обученная собака обнаружила на той изъятой шапке и брошенной перчатке запаховые следы... Мухина.



В прениях прокуроры Сергей Якунин и Альфия Явдолюк рассказали об уликах против обвиняемого в убийстве «израильтянина». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии обвинения, Татаров был лидером группировки «Калуга», 16 октября 1998 года его расстреляли на улице Толстого в Казани Мухин и Ерусалимский. Коллегия присяжных сочла доказанной версию, что действовали киллеры по требованию Юсупова и Лукоянова в целях передела криминальных сфер влияния. На следствии один из бывших членов группировки «Перваки» свидетельствовал — причиной конфликта стали доходы от торговли живым товаром в гостинице «Булгар», где якобы в качестве сутенера подвизался участник «Первогоровских» Мухин. Гостиница находилась на территории, которую контролировали «Калужские», и они сами хотели зарабатывать на проституции, рассказывал другой свидетель. При стрельбе в Татарова огнестрельные ранения получил и его знакомый Евгений Трошин. Он выжил.

В прениях прокуроры Сергей Якунин и Альфия Явдолюк ссылались на обе экспертизы, однако защитники отмечали — доказательство о запахе на шапке и перчатке так и осталось неисследованным в данном процессе. В связи с чем судья предупредил присяжных — при вынесении вердикта эту экспертизу не учитывать.



Главный фигурант дела «Перваков» из назначенного срока отбыл за время ареста менее трех лет. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как жил Мухин на чужбине, участников процесса не интересовало. В 2020-м Интерпол задержал этого заочно обвиняемого в аэропорту Софии (Болгария), куда тот прилетел из Израиля. В Россию его экстрадировали лишь в марте 2021-го. Гособвинители просили суд включить в зачет срока беглецу и время в болгарской тюрьме — с 27 августа 2020-го до 26 октября 2021-го. Однако судья при оглашении приговора указал лишь несколько дней ареста в октябре 1998-го и срок в российском СИЗО с 26 октября 2021-го до вступления приговора в законную силу.

По какой причине судья исключил болгарский период и будет ли прокуратура обжаловать это решение — пока неизвестно. Цена вопроса — семь месяцев жизни 52-летнего осужденного. Как отмечает один из источников «Реального времени», в российском законодательстве есть пробел по части зачета срока, отбытого за пределами РФ после задержания в другой стране на основании представленных в Интерпол документов о заочном обвинении и заочном аресте российским судом.

С учетом заключения в Софии Мухин отсидел 4 года и 10 месяцев (день ареста за день колонии строгого режима). В активе Юсупова и Сардаева — менее трех лет посадки: после полного оправдания присяжными в 2013-м их освободили из-под стражи и вновь вернули за решетку лишь в мае 2025-го, когда новая коллегия присяжных постановила обвинительный вердикт. Андреевым, которого на старте расследования освобождали под залог, отбыто меньше года.

«В защиту обвиняемых был создан отдельный сайт, где безнаказанно и огульно занимались агитацией за их невиновность», — вспоминает процесс 2013-го года Руслан Атнагулов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, суровость назначенных сроков объясняется и мнением присяжных: никто из обвиняемых снисхождения не заслуживает.

«За год после скандала в «Дальнем» вынесли 6 оправдательных приговоров»

После приговора один из бывших силовиков, занимавшихся этим делом, поделился с «Реальным временем» таким мнением: «Если бы не «Дальний», этот обвинительный приговор «Первакам» вынесли бы еще в 2013 году. После того скандала [с обвинением полицейских в пытках задержанных] было недоверие к правоохранительным органам, и оно подогревалось в обществе — проводились пикеты и митинги, в которых участвовали и члены группировок. В судах за один год было вынесено шесть оправдательных приговоров. Один из них — по делу «Перваков».

«Дальний» был в 2012-м, а вердикт присяжных — в 2013-м. Отставки и реорганизации уже прошли. Тогда в защиту обвиняемых был создан отдельный сайт, где безнаказанно и огульно занимались агитацией за их невиновность. Присяжным запрещено собирать информацию о деле вне зала заседаний, но некоторые этим занимались, конечно, и это нарушение — слов нет, — рассуждает брат убитого Руслан Атнагулов.

После приговора брат убитого выразил благодарность четырем бывшим силовикам, которые занимались этим делом. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сразу после приговора, еще в зале суда, этот потерпевший в разговоре с «Реальным временем» сообщил, что персонально хочет поблагодарить бывшего зампрокурора Татарстана Сергея Старостина, бывшего следователя СК Вадима Максимова, а также экс-начальника «убойного» отдела управления угрозыска МВД по РТ Сергея Сергеева и бывшего сотрудника того же отдела Вадима Маслова. «Эти люди в свое время вели данное уголовное дело, выполняли свой долг честно, добросовестно, в результате чего поплатились своей карьерой, своей репутацией и своим благополучием. Я надеюсь, что сегодняшний приговор хоть как-то поможет вернуть им доброе имя».

По данным «Реального времени», Максимов был тем следователем, что направлял дело «Перваков» в суд в первый раз, но после отмены оправдательного приговора и возврата дела в Следком участия в дополнительном расследовании уже не принимал. С поста следователя по особо важным делам в управлении СК по Приволжскому округу ушел следователем во второй отдел Следкома по Татарстану. В настоящее время работает адвокатом. Узнав о словах Атнагулова о расплате карьерой и репутацией, был удивлен такой оценкой, но комментировать ее не стал.

Что касается Сергея Старостина, то именно с его прокурорской подачи в 2015-м году следователи реанимировали дело об убийстве Татарова, приостановленное в связи с розыском Мухина.

Комментировать наказание осужденных брат убитого не стал: «Лично я был бы доволен, если бы я в декабре справил 57-летие своего брата — живого-здорового. Но так получилось, что он погиб, не дожив до 32 лет, а подсудимые выслушали сначала вердикт, потом приговор суда».

Леонида Андреева на старте расследования этого дела освобождали под залог в 1 млн рублей. Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, эпизод расправы над известным в Казани бизнесменом был самым громким в деле «Перваков». Коллегией присяжных и Верховным судом РТ установлено, что Ерусалимский в июле 1999-го приобрел у штатного киллера группировки «Хади Такташ» пистолет с глушителем за 2 тысячи рублей, а 7 августа 1999-го расстрелял из него учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA» Тимура Атнагулова в подъезде дома 10 на улице Вишневского. О причинах расправы обвиняемые Сардаев и Андреев на следствии рассказывали — якобы помогали становлению бизнеса Атнагулова, защищали от криминальных накатов и получали прибыль деньгами или машинами от его бартерных сделок, в том числе — с АвтоВАЗом и предприятиями нефтехимии, а когда коммерсант отказался платить за «крышу», лидеры бригады посчитали — спускать такое нельзя. Согласно обвинению, покойный Ерусалимский стрелял по указанию Юсупова, Лукоянова и Андреева.

Заметим, сам Фирдинат Юсупов на допросе утверждал — этого не было: «Тимуру «крыша» не нужна была. Он сам был достойным человеком. Его отец служил в органах [КГБ]... Ему крыша была не нужна... Мы с Тимуром дружили, вместе ездили за границу отдыхать...» Бизнес-отношения с Атнагуловым, по версии Юсупова, тоже были, но были недолгими и закончились еще в 1996-м.

Осужденные и их адвокаты намерены обжаловать приговор. Реальное время / realnoevremya.ru

Впрочем, присяжные Феде не поверили. Как не поверили Андрееву с Сардаевым, которые называли прежние, признательные показания самооговором. При этом указанная троица лично ни в кого, согласно обвинению, не стреляла, лишь давала указания и способствовала организации преступления. Так что улик с их запахом с места преступления либо образцами почвы с подошв, как по Мухину, в деле нет. Зато есть показания свидетелей, в том числе о связях Юсупова в органах власти.

Напомним, в финале своей речи перед присяжными гособвинитель Сергей Якунин обратился к коллегии со словами:

«Важно, чтобы преступления не повторялись. Бандиты не должны быть рукопожатными для общества. У них не должно быть знакомых среди директоров заводов, депутатов и сотрудников милиции, о которых упомянул Юсупов [на допросе], но не назвал — пока не время. Наша задача, чтобы это время настало. Пока подсудимые на свободе, о всех других «помощниках» они не заговорят. Мы надеемся, своим решением вы поможете закону, порядку, справедливости. У нас есть желание и возможность привлечь виновных к ответственности — вычислить помощников Юсупова, где бы они не оставались. Но если ваше решение будет оправдательным, то наводить порядок и добиваться справедливости опять будет, как сказал Юсупов, еще не время...»

Защитники расценивают эти слова как попытку воздействия на народных судей. Осужденные и их адвокаты намерены обжаловать приговор. На это будет 15 дней после его вручения.