«Снисхождения не заслуживают»: присяжные суда РТ признали доказанной банду «Перваков» и их вину в 5 убийствах

Оглашение вердикта растянулось на полтора часа, по одному эпизоду двух подсудимых посмертно оправдали

Фото: Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана оглашен вердикт по делу группировки «Первогоровские». Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана провела в совещательной комнате более семи часов, отвечая на 69 поставленных вопросов, и признала доказанными бандитизм, серию убийств в целях передела криминальных сфер влияния и незаконный оборот оружия. При этом по одному из эпизодов двое фигурантов были признаны невиновными посмертно, а трех живых прокуроры просят немедленно заключить под стражу, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Присяжные де-факто оправдали покойных Ерусалимского и Лукоянова по эпизоду расправы над директором автостоянки Васиным в августе 2000 года. Голоса коллегии по вопросу доказанности вины каждого из них разошлись — 4:4, в итоге ответ коллегии по обоим был: «Не доказано». При этом сам факт убийства Васина сомнений у коллегии не вызвал. Заметим, объем обвинений в адрес Ерусалимского и Лукоянова был больше, чем у остальных фигурантов, и по всем остальным эпизодам доказательства их вины сомнений у народных заседателей не вызвали.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Главный фигурант дела Фердинат Юсупов (он же Федя) признан виновным в организации и руководстве бандой и организации ряда убийств — в том числе расправы над лидером группировки «Калуга» Вячеславом Татаровым в 1998 году, и не заслуживающим снисхождения по этому эпизоду. Также народные судьи посчитали доказанной вину в расстреле Татарова Владислава Мухина (снисхождения не заслуживает) и все того же покойного Александра Ерусалимского. А еще проголосовали за виновность Лукоянова. Последний также посмертно признан виновным в убийстве участника «Бригады Бибика» Константина Николаева (он же Чекист) и ранении его брата в 1997 году.

Также, согласно вердикту, Юсупов, Андреев и Лукоянов виновны и в убийстве в августе 1999-го известного бизнесмена Тимура Атнагулова — учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA». Непосредственным исполнителем силовики и присяжные посчитали Ерусалимского.

Большинство своих решений коллегия выносила единогласно — к примеру, ни одного из подсудимых сегодня не признали заслуживающим снисхождения. Напомним, в случае расхождения мнений по вопросам народные судьи обязаны провести при постановлении вердикта не менее трех часов. По данному делу потребовалось значительно больше времени ввиду объема обвинений. Присяжным предстояло ответить: удалось ли стороне обвинения доказать восемь убийств и покушений, а также само существование банды в составе группировки «Первогоровские», они же «Перваки». После чего оценить — доказана ли виновность шестерых подсудимых (включая двух обвиняемых посмертно) по вменяемым им эпизодам. При этом в случае утвердительного ответа на вопрос о виновности перед коллегией ставился дополнительный вопрос — заслуживает ли подсудимый снисхождения по конкретному преступлению. В отношении двух покойных этого вопроса не было.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сразу после вердикта и объявления судом благодарности присяжным прокурор Сергей Якунин заявил о заключении трех подсудимых под стражу сроком на полгода, не дожидаясь оглашения обвинительного приговора. Он высказал мнение, что Юсупов, Андреев и Лукоянов могут попытаться скрыться либо заняться незаконным опросом присяжных с целью подготовки защиты к апелляции. Обвиняемые напомнили — на свободе провели почти 13 лет, и просили их не закрывать до приговора. Адвокаты предлагали сохранить подписку или в крайнем случае ограничиться домашним арестом.

Напомним, в марте 2013-го коллегия присяжных суда Татарстана признала невиновными в бандитизме и серии других тяжких преступлений Фердината Юсупова, Валентина Лукоянова и Сергея Сардаева, после чего их тут же освободили из-под стражи. Но в октябре того же года Верховный суд РФ отменил приговор, основанный на оправдательном вердикте, поскольку счел, что сформированная коллегия присяжных была заведомо необъективна. В декабре 2013-го, когда это дело поступило на новое рассмотрение, Верховный суд Татарстана вернул его прокурорам и следователям, обнаружив в фабуле обвинения описание преступных действий конкретного лица, которое отсутствовало на скамье подсудимых.

Дополнительное следствие растянулось на семь лет. В 2017—2018 годах сотрудники СК четыре раза прекращали преследование Юсупова, Лукоянова, Сардаева и Леонида Андреева (дело которого ранее выделялось в отдельное производство в связи с болезнью), указывая на их непричастность к преступлению. Все эти постановления были отменены.

Статус обвиняемых получили трое ранее оправданных и Андреев, а также Владислав Мухин, который 18 лет числился в розыске по заочному обвинению и в марте 2021-го был выдан Болгарией. Мухин — единственный из подсудимых, кто находится под стражей. При этом Валентин Лукоянов не дожил до нового суда — скончался от коронавируса в возрасте 60 лет, однако на прекращение его дела по нереабилитирующему основанию родственники не согласились. Такую же позицию заняли родственники Александра Ерусалимского, застреленного в Казани еще в июле 2002 года.

Вину либо невиновность этих двух покойных также предстоит установить коллегии присяжных.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Новый процесс по «Первакам» стартовал в марте 2022 года, при этом набор коллегии пришлось объявлять дважды — первый состав в январе 2024-го был распущен ввиду того, что в нем просто не осталось запасных, выбыли один за другим. В итоге рассмотрение дела стартовало заново.

Вкратце напомним фабулу преступлений, которые инкриминируют живым и мертвым фигурантам:

По версии обвинения, Валентин Лукоянов и Фердинат Юсупов организовали вооруженную группу — банду, больше известную как «Бригада Феди», после раскола внутри группировки «Перваков», или «Первогоровских», существовавшей с 80-х годов прошлого века в Приволжском районе. Формально раскол начался после расстрела в августе 1997-го трех «первогоровских», включая Гринькова — доверенного человека Альберта Батрова (он же Бибик), расправу над которым приписывали ОПГ «Хади Такташ».

Тогда Батров, будучи одним из лидеров «Перваков», призывал объявить войну «хадишенским», а Юсупов выступил против. На предварительном следствии обвиняемый Сардаев рассказывал — конфликт между Бибиком и Федей зрел несколько лет. Первый, по версии Сардаева, хотел контролировать наркобизнес и проституцию, возрождать «воровские» традиции, второй — устранить конкурентов и заниматься легальной коммерцией. Жертвами войны между бригадами стали несколько человек.

Так, 25 ноября 1997 года на улице Сыртлановой некий молдаванин застрелил участника «Бригады Бибика» Константина Николаева (он же Чекист) и ранил его брата. Ряд свидетелей и обвиняемый Сардаев рассказывали в СК — убийство оплатил Лукоянов, отдав 3—5 тысяч долларов и оружие, поскольку Чекист высказывал недовольство, что после раскола «Перваков» подконтрольный им асфальтобетонный завод не достался «бибиковским», угрожал прибрать завод к рукам и убить тех, кто будет против раздела.

Еще одной жертвой «Бригады Феди» силовики считают лидера группировки «Калуга» Вячеслава Татарова (он же Янис), застреленного 16 октября 1998 года у своего дома на улице Толстого. По версии обвинения, Мухин и Ерусалимский сделали по пять выстрелов каждый, выполняя задание лидеров бригады, а причиной расправы стало нежелание делиться — «калужские» хотели поставить своих девочек по вызову в гостиницу «Булгар-Мета» и взять под контроль Чеховский рынок, «Перваки» не желали уступать эти объекты.

3 декабря 1998 года Мухин, как полагают в СК, по заданию Ерусалимского расстрелял Марата Исхакова, авторитета отколовшейся от «Перваков» бригады «Камаевские» (или менее толерантно — «Негры»). Исхаков высказывал угрозы убийством в отношении Лукоянова и Сардаева, и Лукоянов решил нанести удар первым — дал поручение Ерусалимскому, тот нашел исполнителя и снабдил его оружием и информацией о транспорте и маршрутах жертвы. Этот эпизод дела, наряду с другими, присяжные сегодня также признали доказанным.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Местом совершения другого убийства, 2 августа 2000 года, стала территория детсада по улице Братьев Касимовых. По версии обвинения, киллеру (в отношении которого дело выделено в отдельное производство) поставили задачу сымитировать грабеж, поэтому он использовал нож. Жертвой стал Васин — директор автостоянки, которую Лукоянов желал контролировать лично. По этому эпизоду Ерусалимский и Лукоянов оправданы.

Также в обвинении о «подвигах» банды есть эпизод подготовки к покушению на Альберта Батрова — Бибика. Решение о его устранении приняли летом 1999 года. Как делились со следствием ряд свидетелей и Сардаев, Лукоянов обратился к представителям двух других группировок — «Хади Такташ» и «Тридцатьпятовским» — за помощью в сборе средств на киллера. Собрали 50 тысяч долларов и даже заплатили авансом половину Ринату Шагвалиеву, обозначив месячный срок для «выполнения». Однако этим планам, как полагают силовики, помешал арест назначенной жертвы — Батрова арестовали за оборот оружия. Данное преступление также признано доказанным.

По версии обвинения, Ерусалимский в июле 1999-го приобрел у штатного киллера группировки «Хади Такташ» Сычева пистолет Макарова с глушителем за 2 тысячи рублей, а 7 августа 1999-го расстрелял из него Тимура Атнагулова — учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA». О причинах расправы обвиняемые Сардаев и Андреев на следствии рассказывали — якобы помогали становлению бизнеса Атнагулова, защищали от криминальных накатов и получали прибыль деньгами или машинами от его бартерных сделок, в том числе с АвтоВАЗом и предприятиями нефтехимии, но потом бизнесмен пожелал дистанцироваться от «крыши, а лидеры бригады посчитали — это ослабит их позиции. По версии силовиков, задание Ерусалимский получал непосредственно от Андреева.

Еще одной жертвой Ерусалимского и «бригады Феди» следствие считает «отступника» Гусева, который якобы решил переметнуться в конкурирующую ОПГ Бибика и был застрелен в автомобиле 31 декабря 1999-го.

В прениях гособвинители называли вину всех подсудимых полностью доказанной. Сами фигуранты участие в преступлениях отрицали.

Ирина Плотникова