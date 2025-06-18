«Называли бандитами и убийцами»: как прокурор просил 75 лет зоны «Первакам», а те не каялись

Адвокаты по делу казанской банды предложили суду — оправдать, несмотря на обвинительный вердикт

Фото: Ирина Плотникова

«Устал доказывать свою вину, вернее, невиновность», — оговорился и тут же поправился накануне в Верховном суде Татарстана 60-летний Фердинат Юсупов, обвиняемый в организации банды и серии убийств казанской группировки «Первогоровские». Его первая судимость, 1991 года, давно погашена, вторая — не случилась в 2013-м ввиду полного оправдания, но уже завтра все может измениться. С учетом возраста и запрошенных прокурором сроков от 15 до 24 лет посадка вполне может оказаться пожизненной. В прениях адвокаты двух фигурантов дела предложили суду оценить доказательства и вынести оправдательный приговор — в разрез с вердиктом присяжных. Юсупов предложил прекратить его преследование за сроком давности. Решение суда могут огласить уже завтра.

Сколько успел отсидеть Юсупов

Убийства, за которые судят обвиняемых по делу «Перваков», произошли в Казани в 1997—2001 годах. Статус обвиняемых Фердинат Юсупов, на тот момент — замдиректора хоккейного клуба «Тимер», и безработный с неоконченным высшим педагогическим образованием Сергей Сардаев получили лишь в июле 2010-го, а юрист Леонид Андреев — на три месяца позже.

Еще двух фигурантов этого дела — бизнесмена Валентина Лукоянова и Вячеслава Мухина — тогда объявили в международный розыск. Первого задержали в феврале 2011-го. Второго силами Интерпола нашли лишь в августе 2020-го — в аэропорту Софии, куда Мухин решил слетать из Израиля. Весной 2021-го, после экстрадиции, и этот обвиняемый оказался в СИЗО Казани. Правда, его предполагаемых подельников там уже не было — в марте 2013-го Юсупова, Сардаева и Лукоянова оправдали присяжные Верховного суда Татарстана, и они оказались на свободе.

В итоге за плечами у подсудимых Юсупова с Сардаевым еще до нового ареста оказался отбытый срок в 2 года и 9 месяцев. Андреев же, благодаря активному сотрудничеству со следствием, вышел из-под стражи под залог в 1 млн рублей еще в августе 2011-го, так что в его активе — лишь 10 месяцев ареста, день которого сейчас засчитывают за день отбывания наказания в колонии строгого режима. Оправданным этот фигурант побывать не успел — в ходе первого процесса его дело в связи с болезнью было выделено в отдельное производство.

52-летний Владислав Мухин моложе остальных подсудимых — из числа живых — почти на 10 лет. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Де-факто на сегодняшний день лидером по «отбытому» до приговора сроку — 4 года и 9 месяцев «строгача» — является бегавший дольше остальных 52-летний Владислав Мухин. Кстати, самый младший из тех обвиняемых, что дожили до старта нового процесса. Речь о Валентине Лукоянове, что скончался в 2021-м, и застреленном в 2002 году Александре Ерусалимском. Родственники обоих не согласились на прекращение преследования, рассчитывая, что новая коллегия присяжных посчитает обвинения недоказанными. Этого не произошло.

Напомним, 27 мая коллегия присяжных вынесла по делу обвинительный вердикт. В тот же день Юсупов, Андреев и Сардаев вновь лишились свободы — на их заключении под стражу до приговора настояли прокуроры. На два последующих заседания этих обвиняемых уже возили из СИЗО. Вчера Верховный суд Татарстана провел малые прения по данному делу, а также выслушал последнее слово троих фигурантов.

Как пристав запретил взмахи, а суд допросил священника

Еще до старта малых прений по инициативе прокуратуры в суде изучили сведения о криминальном прошлом фигурантов. Выяснилось — из шестерки живых и мертвых — судимость, причем давно погашенная, есть лишь у одного — предполагаемого лидера вооруженной бригады Феди. Еще в 1991-м его с приятелями осудили за угон транспорта без цели хищения и незаконное лишение свободы, наказали условным сроком в 3 года. На момент вынесения того приговора Фердинату Юсупову было 27. В августе этого года исполнится 61.

Первый раз Фердината Юсупова заподозрили в убийстве еще в 2000 году. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Из оглашенных материалов информационного центра МВД следовало — в 2000 году Юсупова задерживали и даже заключали под стражу как подозреваемого в причастности к одному убийству. Однако за решеткой он провел лишь 10 суток — «мера пресечения была отменена», сообщил судья Александр Шемуранов, не уточняя основание. В 1999-м также по убийству задерживали Сардаева, продержали под стражей чуть меньше месяца и освободили под подписку.

В октябре 1998-го задерживали и Владислава Мухина, а через неделю следователь посчитал — основания для содержания под стражей отпали. Через несколько дней после этого решения этот казанец покинул родину на годы.

Адвокат Сергея Сардаева в свою очередь попросил приобщить к материалам дела справки о состоянии здоровья его брата — инвалида I группы. «Мы с ним родные по матери, он лежачий больной. У него только я остался, больше никого. Всю жизнь вместе прожили», — объяснил подсудимый.

На судебный процесс во вторник пришло много родственников и друзей обвиняемых. Перед входом в зал этих слушателей пристав попросил всех отключить звук мобильных и предупредил — общаться с подсудимыми нельзя, нарушителей будут удалять. При этом под запрет без всякого объяснения почему-то попали даже приветственные жесты. В итоге махать знакомым рукой спокойно и без всяких ограничений было позволено лишь подсудимым, находящимся за стеклянно-металлическим ограждением.

До недавнего ареста Леонид Андреев (за решеткой он справа) работал помощником настоятеля храма в Казани. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Среди явившихся на суд выделялся православный священнослужитель. Как выяснилось — он прибыл свидетельствовать в защиту Леонида Андреева. Правда, не по обстоятельствам вменяемых преступлений, а о личности. Суду он представился настоятелем Духосошественского храма Казани, экс-руководителем отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и бывшим священником храма Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище Алексеем Чубаковым.

Свидетель в рясе поведал: познакомился с Леонидом Андреевым еще в 2003-м, когда тот заказывал службы в память о покойных родственниках.

— С 2015-го Леонид Константинович работает официально у меня как помощник настоятеля по хозяйственной части, — продолжил рассказ отец Алексей. — Могу характеризовать его только с лучшей стороны — как человека, которому я мог поручить очень важные дела, и как человека, стремящегося к правде, справедливости.

Батюшка признался, что людей, которые пользуются таким же доверием, как Андреев, в его окружении немного, и рассказал о совместных командировках в зону СВО: «Он выполнял обязанности моего водителя. С момента начала специальной военной операции он неоднократно выезжал со мной в этом качестве». На уточняющий вопрос адвоката Николая Иванова — помогал ли Андреев лично бойцам СВО, свидетель ответил — «по мере возможности», сообщив, что тот перед командировками также просил подключиться знакомых и родных.

Адвокатом Леонида Андреева выступает его сын Алексей (слева). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По ходатайству сына подсудимого, адвоката Алексея Андреева, приобщили справку из Московского патриархата о неоднократных выездах помощника настоятеля Леонида Андреева в зону СВО, а также — копию трудовой книжки. Со слов судьи, в ней есть несколько записей о месте работы, связанной с церковью. Последняя датирована январем 2021 года. В общем, работал ныне подсудимый в системе РПЦ не на общественных началах.

Согласно открытым источникам, Андреев-старший также выступил учредителем фирмы «Автомир+» (аренда и управление недвижимостью), в прошлом был совладельцем в компаниях «Макс» и «Промбытсервис». В последней когда-то имел долю и Юсупов.

При обсуждении вопроса — приобщать ли эти документы, потерпевший Руслан Атнагулов заострил внимание суда на отсутствии в справке патриархата дат командировок во фронтовую зону.

Прокурор об оправдании покойных и «просроченной» банде

Перед началом прений Андреев и Сардаев заявили ходатайства. «Прошу суд освободить меня от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности», — выступил первый. «Согласен на прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям», — сообщил второй. Ранее такое же ходатайство было принято к рассмотрению от подсудимого Юсупова. Оценку им судья обещал дать в совещательной комнате.

Прокурор Альфия Явдолюк просила оправдать двух обвиняемых посмертно, но лишь по одному эпизоду. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На сроках давности в прениях остановилась и гособвинитель Альфия Явдолюк. Она напомнила — присяжные признали всех подсудимых виновными в совершении пяти убийств, приготовлении еще к одному убийству, а также бандитизме и незаконном обороте оружия. Отдельным от банды эпизодом прошло покушение на убийство, в котором обвиняли одного Ерусалимского.

Технически сроки давности в 10 и 15 лет истекли по всем без исключения эпизодам. У всех подсудимых, кроме Мухина, поскольку на время розыска эти сроки приостанавливаются. Однако прокурор предложила суду прекратить по нереабилитирующим основаниям лишь эпизод незаконного оборота оружия (ст. 222 Уголовного кодекса страны), а также создания и руководства бандой (ч. 1 ст. 209 УК РФ) в отношении Юсупова, а также преследование Сардаева и Андреева за участие в банде (ч. 2 ст. 209).

Поскольку решение присяжных в этом деле является определяющим, никакой оценки доказательств в речи представителя прокуратуры РТ не требовалось. Но Явдолюк настаивала: «Вердиктом установлено событие преступления — убийство Васина, но не установлена причастность [подсудимых], в связи с чем следует признать невиновными Ерусалимского и Лукоянова и по этому эпизоду их оправдать».

Напомним фабулу обвинений по единственному недоказанному эпизоду: 2 августа 2000 года на территории детсада по улице Братьев Касимовых, киллер (некто Сафин, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) нанес смертельный удар ножом директору автостоянки Станиславу Васину. По версии силовиков, Лукоянов желал лично контролировать бизнес покойного и по его указке Ерусалимский подбирал исполнителя, ставя задачу — имитировать грабеж.

Прокурор напомнила — гражданские иски по делу «Перваков» никто из потерпевших не заявлял. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кроме того, сторона обвинения просила учесть в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное признание Сардаева на старте расследования и в ходе первого судебного процесса, а также признание вины Андреевым на предварительном следствии. Таким же обстоятельством прокурор считает состояние здоровья подсудимых и их родственников, а еще — возраст: Андрееву до пенсии — меньше года, Сардаеву — 2,5 года, Юсупову — больше трех лет.

По эпизодам убийств и приготовления к таковым прокурор запросила для Фердината Юсупова 19 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, для Сергея Сардаева — 17 лет, для Леонида Андреева — 15 лет. При этом, согласно обвинению и вердикту, непосредственными исполнителями ни одного из тяжких преступлений они не являлись, в отличие от того же Владислава Мухина. Для него же был предложен срок по убийствам в 19,5 года и еще 14 лет — за бандитизм, а по совокупности эпизодов, путем частичного сложения наказаний, Альфия Явдолюк запросила для Мухина 24 года «строгача».

Доказанные, по мнению народных судей, эпизоды в отношении Валентина Лукоянова и Александра Ерусалимского гособвинитель считает нужным прекратить в связи с их смертью, приняв отдельное постановление до вынесения приговора.

Потерпевший Руслан Атнагулов оставил вопрос о наказании на усмотрение суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Явдолюк напомнила — гражданские иски по делу потерпевшие не заявляли. Нет и арестованного у подсудимых имущества для погашения каких-либо претензий.

Брат убитого учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA» Руслан Атнагулов поддержал выступление гособвинителя относительно сроков давности. Просить о более жестком или мягком сроке не стал: «По поводу назначения наказаний я своего мнения не имею. Полагаюсь на усмотрение суда».

Напомним, присяжные посчитали доказанной версию силовиков, что Ерусалимский в июле 1999-го приобрел у штатного киллера группировки «Хади Такташ» пистолет с глушителем за 2 тысячи рублей, а 7 августа 1999-го расстрелял из него казанского бизнесмена Тимура Атнагулова в подъезде дома на улице Вишневского. О причинах расправы обвиняемые Сардаев и Андреев на следствии рассказывали — якобы помогали становлению бизнеса Атнагулова, защищали от криминальных накатов и получали прибыль деньгами или машинами от его бартерных сделок, в том числе — с АвтоВАЗом и предприятиями нефтехимии, а когда коммерсант отказался платить за «крышу», лидеры бригады посчитали — спускать такое нельзя. Согласно обвинению, покойный Ерусалимский стрелял по указанию Юсупова, Лукоянова и Андреева.

Выступать в малых прениях потерпевшие Татаровы не стали. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вдова и дочь убитого Вячеслава Татарова от выступления в малых прениях отказались.

По версии обвинения, Татаров был лидером группировки «Калуга», 16 октября 1998 года его расстреляли на улице Толстого в Казани Мухин и Ерусалимский. Коллегия присяжных сочла доказанной версию, что действовали киллеры по требованию Юсупова и Лукоянова в целях передела криминальных сфер влияния. На следствии один из бывших членов группировки «Перваки» свидетельствовал — причиной конфликта стали доходы от торговли живым товаром в гостинице «Булгар», где якобы в качестве сутенера подвизался участник «Первогоровских» Мухин. Гостиница находилась на территории, которую контролировали «Калужские», и они сами хотели зарабатывать на проституции, рассказывал другой свидетель.

При стрельбе в Татарова огнестрельные ранения получил и его знакомый Евгений Трошин. Он выжил. Поскольку изначально целью банды был не он, данный эпизод силовики предъявили лишь Ерусалимскому — посмертно.

Что касается «просроченного» эпизода по банде «Бригада Феди», то, по версии обвинения, ее организовали Лукоянов и Юсупов — после раскола внутри группировки «Перваков», или «Первогоровских», существовавшей с 80-х годов прошлого века в Приволжском районе. Формально раскол начался после расстрела в августе 1997-го трех членов группировки, включая Гринькова, расправу над которым приписывали ОПГ «Хади Такташ». Убитый был доверенным человеком одного из лидеров «Перваков» — Альберта Батрова (он же Бибик), и тот призывал ответить «хадишенским» войной. Юсупов выступил против, и это стало официальным поводом для раскола.

Обвиняемый Сергей Сардаев давно отказался от признательных показаний. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На предварительном следствии обвиняемый Сергей Сардаев рассказывал — конфликт между Бибиком и Федей зрел несколько лет: первый хотел контролировать наркобизнес и проституцию, возрождать «воровские» традиции, второй — устранить конкурентов и заниматься легальной коммерцией.

Жертвами войны между бригадами стали несколько человек. Причем в обвинении есть эпизод подготовки к покушению на самого Батрова. Решение о его устранении приняли летом 1999 года. Как делились со следствием Сардаев и ряд свидетелей, Лукоянов обратился к представителям группировок «Хади Такташ» и «Тридцатьпятовским» за помощью в сборе средств на киллера для Бибика. Собрали 50 тысяч долларов и даже заплатили авансом половину намеченному исполнителю, однако стрельбе помешал неожиданный для заказчиков арест Батрова за незаконный оборот оружия. Данное преступление присяжные также признали доказанным.

«Прошу вынести оправдательный приговор, несмотря на обвинительный вердикт»

Когда слово перешло к стороне защиты, подсудимый Фердинат Юсупов обратился к суду:

«Ваша честь, я не совершал преступлений и прошу освободить меня по срокам давности. Я 15 лет хожу на следственные действия, по судам. Я устал доказывать свою вину… Вернее, невиновность. Спасибо!»

Назначенный судом адвокат Резида Сулейманова оценила наказание от прокурора как слишком суровое и просила учесть, что фактически все 15 лет в статусе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого Юсупов не мог жить спокойно — постоянно находился под предварительным либо судебным следствием. «То есть уже находился под наказанием. Я просила бы это учесть», — выступила защитник. Еще просила учесть возраст и состояние здоровья подзащитного.

Адвокат Артур Акмаев (слева) и после отстранения приходил на каждое заседание. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Договорной адвокат главного фигуранта Артур Акмаев в прениях поучаствовать не смог, хотя находился в зале — задолго до прений судья посчитал нужным оформить его отвод.

— Я не виновен. Я этого не совершал. В отношении меня прекращалось уголовное дело в связи с непричастностью к преступлению. Ничего нового [в обвинении] не добавилось в сравнении с первым процессом. Поэтому я заявляю — я невиновен, и прошу меня оправдать! — выступил Леонид Андреев.

Его сын и адвокат заявил о чрезмерной суровости наказания для человека, который является инвалидом второй группы. «По обвинению, роль моего подзащитного заключается только в передаче денег (2 тысяч рублей на оружие для убийства Атнагулова, — прим. ред.), и за это просят 15 лет лишения свободы. С учетом всех характеризующих материалов поддерживаю своего подзащитного по вопросу применения сроков давности к преступлению», — сообщил Алексей Андреев.

Адвокат Николай Иванов предложил оправдать своего клиента, несмотря на обвинительный вердикт. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат Николай Иванов в защиту Андреева напомнил присутствующим в зале — при вынесении оправдательного вердикта присяжными судья не вправе постановить обвинительный приговор, а вот обратное — возможно, если суд при дополнительном исследовании обстоятельств не согласится с выводами присяжных. «Если Вы, Ваша честь, придете к выводу, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного, Вы не можете слепо идти на поводу у ошибочного вердикта», — продолжил адвокат. Далее Иванов поддержал ходатайство Андреева о прекращении преследования за сроком давности, отметив, что закон не требует в таких случаях признания вины обвиняемым, а в завершение в третий раз напомнил о возможности переоценки: «Прошу вынести оправдательный приговор, несмотря на обвинительный вердикт».

Такую же позицию относительно возможности оправдания даже после иного вердикта занял адвокат Владислава Мухина. «Если председательствующий сочтет, что действия подсудимого не содержат состава преступления, что обвинительный вердикт вынесен с нарушением», — отметил он, посчитав нужным атаковать сторону обвинения:

— В период судебных прений гособвинителями неоднократно допускались и использовались такие приемы — они называли подсудимых бандитами и убийцами в утвердительной форме, оказывая воздействие на присяжных… Каждый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда… Считаю, эпизоды убийства в части причастности Мухина не доказаны. По эпизоду бандитизма прошу прекратить по нереабилитирующим основаниям — по сроку давности.

«До сих пор не могу понять, каким образом меня сюда прицепили», — выступил в прениях Владислав Мухин. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам Мухин выразил недоумение по поводу происходящего: «На протяжении пяти лет я говорил о своей непричастности к этому и до сих пор не могу понять, каким образом меня сюда прицепили и какие основания вообще есть?..»

— На первом суде я оговаривал себя и других, но нас оправдали присяжные. На этом суде присяжные признали виновными, — констатировал обвиняемый Сергей Сардаев и попросил суд учесть его возраст, сроки давности и не только: — На мне уход за лежачим братом, больным, без меня он не справится…

В защиту покойного Александра Ерусалимского выступили аж трое адвокатов — двое договорных и назначенный. Просили лишь об одном — не назначать наказание. Такую же позицию заняла адвокат Валентина Лукоянова.

Последнее слово Фердината Юсупова суд намерен выслушать уже завтра. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На стадии реплик никто из сторон выступать не стал, и суд предоставил обвиняемым право выступить с последним словом. При этом пропустил Юсупова и дал слово следующему.

— Еще раз повторюсь: то, что мне вменяют, эпизод по Атнагулову, — я в нем не виновен, не участвовал, и потерпевший это хорошо знает. Прошу суд вынести оправдательный приговор, — обратился к председательствующему Леонид Андреев.

Сергей Сардаев вновь попросил учесть сроки давности и здоровье брата.

— Вину не признаю. Я не причастен ни к чему. Считаю — дело было сфальсифицировано. Я считаю — я невиновен. А вы делайте то, что должны, — заявил в последнем слове Владислав Мухин.

После этого судья объявил в заседании перерыв и сообщил — 19 июня с финальной речью сможет выступить и Фердинат Юсупов. После чего суд планирует удалиться в совещательную комнату для постановления итогового решения.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru