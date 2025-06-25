Над Татарстаном сбили пять беспилотников, в России хотят построить частный космодром
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 июня.
- В Татарстане перехватили и уничтожили пять беспилотников, сообщает Минобороны России. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска действовали ограничения, которые продлились более восьми часов. В 5.15 сняли режим беспилотной опасности, который действовал более 18 часов. Аэропорты работают в штатном режиме. В связи с временной приостановкой работы воздушных гаваней в ряде городов ПФО авиакомпании вносят изменения в расписание своих рейсов.
- Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей деревни Михайловки в Татарстане о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры. Местная дорога в плохом состоянии, что привело к прекращению движения школьного автобуса, и дети вынуждены добираться до школы пешком. Проверка уже начата, и ее результаты будут контролироваться центральным аппаратом ведомства.
- Количество путешественников по России за первые пять месяцев 2025 года увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом, согласно отчету платформы «Геокурсор» от VK Predict. В числе популярных направлений для отдыха оказался Татарстан, который вошел в десятку регионов с наибольшим туристическим потоком, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.
- IGG собирается построить в России частный космодром для запуска не менее 80 малых спутников. Космодром обеспечит доступ в космос, запуски проводят ракетами и спутниками российской разработки и производства. Комплекс нужен для реализации проекта Noy Space Technologies, он выведет на орбиту спутники для частного сектора и государства. Спутники обеспечат связь в Арктике и на Дальнем Востоке, мониторинг обстановки на Севморпути, будут координировать службы спасения. Проект нацелен также на телеком-узлы для федеральных трасс. В запуске первых пяти спутников участвуют австралийцы, они же консультируют по строительству спутников.
- В мае текущего года параллельный импорт составил $2,3 млрд, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Ранее объемы были втрое больше. За первый квартал 2025 года ввезли товаров на 6,8 млрд, в апреле — на 2,2 миллиарда. Чекушов объясняет спад развитием отечественного производства и поставками из дружественных стран. Минпромторг стремится к дальнейшему снижению параллельного импорта и восстановлению нормальных отношений с правообладателями. Ведомство фиксирует устойчивую тенденцию к уменьшению объемов ввозимой продукции и поддерживает ее. Параллельный импорт запустили в 2022 году из-за ухода иностранных брендов, он разрешает ввоз товаров без согласия производителя.
- Председатель КНР Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, запланированный на 6—7 июля 2025 года. Как сообщают источники, китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Причина отсутствия Си Цзиньпина заключается в его недавних встречах с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на саммите G20, в Бразилии и в Пекине.
- В мае 2025 года объем выданных автокредитов в России сократился на 53,3% по сравнению с прошлым годом, составив 101,4 млрд рублей. В числе регионов с наибольшим объемом автокредитования оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан, где было выдано 4,67 млрд рублей. Снижение связано с ростом рыночных ставок и введением макропруденциальных ограничений, однако в 2025 году ситуация начала стабилизироваться благодаря удешевлению кредитов и субсидиям от автопроизводителей.
- В Казани за первые пять месяцев 2025 года аварийность в каршеринге снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Делимобиль». Это снижение произошло на фоне увеличения числа и продолжительности поездок, а также благодаря внедрению системы рейтинга вождения и обновлению автопарка современными автомобилями с водительскими ассистентами. Казань, наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, показала наибольшее сокращение ДТП среди пользователей каршеринга.
- В Татарстане зафиксировали резкий рост случаев вандализма в отношении автомобилей. С начала 2025 года количество заявлений о повреждениях (царапины, вмятины и кражи зеркал) увеличилось почти в полтора раза. В основном такие инциденты происходят на неохраняемых парковках.
- Льва, который напал на владельца крымского сафари-парка «Тайган», усыплять не будут, сообщил ветеринар парка Василий Писковой. По его словам, лев испугался резкого звука и, пытаясь защитить себя, напрыгнул на человека, хотя ранее никогда не проявлял агрессии. Ветеринар подчеркнул, что, если бы лев действительно хотел причинить серьезный вред, он мог бы сделать это за считаные секунды.
- Судно Morning Midas, горевшее почти три недели и перевозившее 3 тысячи автомобилей, затонуло в Тихом океане на глубине около 4,8 тыс. метров из-за ослабления конструкции в результате пожара и непогоды. Полиция призвала жителей избегать участков с расплавленным металлом из-за риска выделения токсичных паров от аккумуляторов.
- Российские ученые провели эксперимент, отправив в стратосферу крыс с вживленными нейроимплантами для проверки адаптации мозга к экстремальным условиям. Пять крыс были помещены в герметичные капсулы на стратостате Space Pi, где исследовались реакции мозга на радиацию, изменения температуры и другие критические нагрузки. Цель эксперимента — протестировать работу нейроинтерфейсов, включая взаимодействие с искусственным интеллектом, в условиях стратосферы.
- Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников: семь в Ростове, четыре — над Крымом, по два — над Краснодарским краем, Курском и акваторией Черного моря, один — над Брянском.
Анастасия Фартыгина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.