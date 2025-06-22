Львы напали на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова
Директор парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков стал жертвой нападения львов во время кормления животных. По информации Следственного комитета республики, он получил множество травм и потерял сознание после того, как смог выбраться из закрытой клетки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В парке-львов «Тайган» произошел инцидент. Пострадал директор Олег Зубков. Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь. Он будет доставлен в МРМЦ имени Семашко. Позже будет опубликована официальная информация Минздрава, — говорится в телеграм-канале Крючкова.
Это не первое нападение львов в парке. Прошлой осенью хищники растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову, когда она зашла в вольер с тремя львами, не закрыв засов двери между помещениями клетки.
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