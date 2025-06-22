Львы напали на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова

Фото: Реальное время

Директор парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков стал жертвой нападения львов во время кормления животных. По информации Следственного комитета республики, он получил множество травм и потерял сознание после того, как смог выбраться из закрытой клетки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

В парке-львов «Тайган» произошел инцидент. Пострадал директор Олег Зубков. Сейчас ему оказывается вся возможная медицинская помощь. Он будет доставлен в МРМЦ имени Семашко. Позже будет опубликована официальная информация Минздрава, — говорится в телеграм-канале Крючкова.

Это не первое нападение львов в парке. Прошлой осенью хищники растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову, когда она зашла в вольер с тремя львами, не закрыв засов двери между помещениями клетки.

Анастасия Фартыгина